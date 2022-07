Bei Campern gilt momentan kleiner als feiner – auch bei Dethleffs. Mit dem Globevan rollt ein neues Kompaktmodell an den Start. Geht das Konzept auf?

Viele wollen es bei einem Wohnmobil aktuell eine Nummer kleiner: Die Klasse der superkompakten Camper boomt, und alle größeren Hersteller möchten der Nachfrage gerecht werden. So startet auch Dethleffs ein "Urban Vehicle". Das Modell aus Isny trägt den Namen Dethleffs Globevan (2022) und tritt als Minimalausbau ohne Bad auf Basis des Ford Transit Custom zur ersten Testfahrt an. Sein 2,0-Liter-Diesel mobilisiert hier immerhin 130 PS (96 kW); im Falle des Testwagens in Kombination mit einem Automatikgetriebe für 1999 Euro. Start-Stopp gibt es ohne Aufpreis. as Ergebnis fährt sich smart. Der knapp fünf Meter lange Freizeitbegleiter tritt leichtfüßig an, bleibt agil und zeigt in den meisten Lebenslagen, dass ihm die Arbeit leicht von der Hand geht. Vieles im Cockpit des neuen Dethleffs Globevan (2022) erinnert an einen Pkw: das Lederlenkrad zum Beispiel, aber auch die Präsenz von ESP, Bremsassistent und Traktionskontrolle, eine serienmäßigen Klimaanlage, elektrische Fensterheber und die Rückfahrkamera. Allerdings fällt die Sitzposition für Neueinsteiger:innen ungewohnt hoch aus. Auch das großflächig verbaute Hartplastik kann nicht begeistern. Dafür beweisen die zahllosen Ablagen (auch für Flaschen) ein gutes Gespür für praktische Lösungen. Beides stammt aus den Transportern im Profibereich. Dethleffs liefert jedoch auch einen vollwertigen Camper, der – bei allem Minimalismus – auch als solcher zugelassen ist. Was ihm jedoch fehlt, ist ein Bad – bei diesen Abmessungen kein Wunder. Eine Küche im eigentlichen Sinn gibt es ebenfalls nicht. Immerhin hat Dethleffs einen einflammigen Gaskocher platzsparend in eine Schublade gefaltet, die sich aus dem Heck ziehen lässt. Der Kocher klappt auf – und unter der großen Heckklappe als Regenschutz lassen sich Tee, Kaffee oder ein Süppchen kochen. Für die Zubereitung aufwendigerer Speisen eignet sich das Konstrukt trotz 1,8 Kilogramm Gasvorrat kaum. Hinzu kommt, dass erst der etwas besser ausgestattete Camp Two über eine kleine Kühlbox verfügt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Testfahrt mit dem neuen Dethleffs Globevan (2022)

Direkt daneben gibt es beim neuen Dethleffs Globevan (2022) einen Anschluss für eine Außendusche – ein schönes Ausstattungsdetail für viele Gelegenheiten. Der mitgelieferte Kanister fasst 16 Liter Wasser, muss zum Befüllen aber aus einem Schacht an der linken Heckseite gehoben werden. Allein das Lösen und Befestigen der Haltegurte ist bei unserer ersten Testfahrt eine etwas fummelige Angelegenheit. Praktisch ist dagegen die Sammlung an Steckdosen, die von USB über 12 Volt bis 230 Volt reicht. Auch eine Wohnraumbatterie mit immerhin 95 Ah gönnt Dethleffs dem Globevan. Und einen isolierten Sandwichboden in Holzoptik. Was es noch zum Wohnen braucht, sind Betten. Davon bietet der Globevan zwei für jeweils zwei Personen, eines unten und eines im Dachgeschoss. Die Zweierbank gleitet auf Schienen flexibel hin und her, das Lösen der Arretierungen verlangt aber erhebliche Kräfte. Positiv sind die Isofix-Aufnahmen. Im umgelegten Zustand bringt ein zusätzlicher Topper gegen Aufpreis ordentlichen, aber auch sperrigen Komfort. Zur Breite der Schlaffläche addieren sich die beiden Boxen, die hinter dem Fahrersitz im Boden verschraubt sind. Sie dienen als Sitzhocker und Stauraum für Utensilien von der Kabeltrommel bis zum Kochgeschirr, lassen sich jedoch schnell herausnehmen, ebenso wie die schwere Bank. So verwandelt sich der neue Dethleffs Globevan (2022) rasch in einen geräumigen Transporter. Das ist ein großes Plus für alle, die häufig größere Gegenstände transportieren wollen – zum Beispiel Fahrräder oder ein kleines Motorrad.

Spagat aus Alltag und Urlaub

Schlafen klappt dennoch für zwei. Auch im aufgestellten Hochdach gibt es genügend Platz: Mit 1,25 Metern Breite stehthier im neuen Dethleffs Globevan (2022) ein schmales Doppelbett bereit, mit dünner Matratze und Tellerfedern. Im Obergeschoss überzeugen die Zeltbahnen, die großflächig geöffnet werden können. Ziemlich kräfteraubend ist das Schließen des Dachs. Und noch etwas fällt bei unserer ersten Testfahrt negativ auf: Eine Leiter fürs Hochbett ist nicht an Bord. Vor Kälte schützt die serienmäßige Eberspächer-Diesel-Standheizung, unterstützt von magnetischen und mit Alufolie kaschierten Dämmmatten (gegen Aufpreis). Sie lassen sich einfach vor den Fenstern anbringen. Schnell ist auch der Tisch aus seiner fest installierten Tasche im Heck gezaubert. Er steht frei und flexibel, muss jedoch vor der Weiterfahrt immer wieder sauber verstaut werden. Der neue Dethleffs Globevan (2022) gibt sich als Pragmatiker und will ein Tausendsassa sein. Für 50.000 Euro Einstiegspreis gelingt ihm der Spagat zwischen Kindergarten und Freibad, Büro und Wochenendausflug – und das sogar für sechs Personen, wenn als Extra eine zweite Sitzbank an Bord kommt.

Auch interessant:

Technische Daten des neuen Dethleffs Globevan (2022)

AUTO ZEITUNG 14/2022 Dethleffs Globevan Technische Daten Motor 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel Getriebe/Antrieb Sechsgang-Automatikgetriebe (1999 Euro); Vorderradantrieb Leistung 96 kW/130 PS bei 3500/min Max. Drehmoment 360 Nm bei 1500–2250/min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4970/2270/2100 mm Leergewicht/Zuladung 2558/682 kg Sitz-/Schlafplätze 4/4 Ausstattung Herd/Heizung ausziehbarer Gaskocher mit Piezo-Zündung; Gasheizung: Diesel 4 kW Gas 1 x 2,7 kg Frisch-/Abwasser 16/0 l Kaufinformationen Basispreis 49.999 Euro

