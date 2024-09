Alkoven-Wohnmobil der Luxusklasse

Es ist schon ein sehr repräsentatives Haus auf Rädern, das der Oberklasse-Wohnmobilhersteller bei der Neuauflage seines Alkovenmodells Concorde Cruiser Daily (2024) da auf zwei Achsen gepackt hat: Wir stellen es vor, verraten Preise und Details zur Ausstattung.

Preis: Concorde Cruiser Daily 790 RLA (2024) ab 212.500 Euro

Wenn es stimmt, dass ein Wohnmobil das zweite Heim auf Rädern ist, dann müsste der Concorde Cruiser Daily (2024) so etwas wie der Traum aller Makler:innen sein. Er ist eher ein hochpreisiges Einfamilienhaus, dessen großzügiges Raumangebot sich bis zu vier Personen teilen dürfen, als eine beengte Eigentumswohnung. Vielleicht geht der Concorde Cruiser Daily (2024) in seiner Neuauflage sogar am ehesten als Wohnschiff durch. Das jedenfalls würde den Namen erklären. Dieser ist durchaus Programm. Denn mit dem umfassend überarbeiteten Concorde Cruiser Daily (2024) wird jeder Campingurlaub schnell zur Straßenkreuzfahrt. Das Wohnmobil steht weiterhin auf bewährter Basis des Iveco Daily. Die aktuelle Version, die zwischen 7990 und 8990 mm Außenlänge misst, kam pünktlich zum Caravan Salon Düsseldorf 2024 angerollt. Sie ist in insgesamt sechs Grundrissvarianten und ab einem Basispreis von 212.500 Euro erhältlich (Alle Preise: Stand September 2024).

Zur Messepremiere wurde der Concorde Cruiser Daily (2024) an das aktuelle Produktdesign der Marke angepasst. Optisch orientiert sich der Cruiser mit seiner überraschend filigran geratenen Alkovenform nun an seinem großen Modellbruder, dem bis zu 9625 mm langen Concorde Cruiser Atego. Dieser steht auf Basis des mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 11990 kg mittelschweren Mercedes-Benz-Lkw, für den ein herkömmlicher Pkw-Führerschein, egal ob alter oder neuer Machart, beim besten Willen nicht mehr ausreicht. Im Folgenden "begnügen" wir uns daher mit der Betrachtung des Concorde Cruiser Daily 790 RLA (2024), dem vermeintlich "kleinsten" Wohlmobil der Alkoven-Baureihe der Marke

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Himmlisch viel Luxus im Alkoven-Schlafzimmer

Bereits mit dem Concorde Cruiser Daily 790 RLA (2024) wird jeder Campingurlaub schnell zum Vergnügen. Das liegt zum einen an dem großzügigen Raumgefühl, das sich in dem klassischen Alkoven-Wohnmobil bei einer respektablen Gesamthöhe von 3550 mm und einer Außenbreite von 2338 mm auf Anhieb vermittelt. Zum anderen ist da die Innenausstattung zu nennen. Sie lässt auch im sogenannten Einstiegsmodell, das bei einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 6500 kg so gerade noch mit dem alten Pkw-Führerschein der Klasse 3 gefahren werden kann, kaum Wünsche seiner Besitzer:innen offen. Allerdings müssen diese damit leben, von vermeintlich modernen Menschen klammheimlich als "Campingfans von gestern" belächelt zu werden.

Was sich aber durchaus verschmerzen lässt, wenn man einen genaueren Blick ins Innere der Cruiser Daily wirft. Ins Auge fällt dann besonders der Schlafplatz unterm Alkovendach. Für ihn ist der Begriff Alkove (im wortwörtlichen Sinne: "Nische") eine höfliche Untertreibung. Denn bei zwei längst angeordneten Einzelbetten mit einer Liegefläche von jeweils 200 x 83 cm dürfte es bei einer lichten Höhe von 770 mm als vollwertiges vollausgestattetes Schlafzimmer durchgehen. Der Zugang erfolgt per ausziehbaren Trittstufen. Die optionale Extra-Ausstattung in Form von einem eigenen Fernseher und einer elektrisch öffnenden Panoramadachluke, die an einen Regensensor gekoppelt ist, sorgen nicht nur für sanfte Träume, sondern geradezu himmlischen Komfort. Nicht ohne Grund ist der Oberklasse-Wohnmobilhersteller aus dem oberfränkischen Schlüsselfeld ansonsten für vollintegrierte Liner der Luxusklasse bekannt.

Foto: Concorde

Im Wohnbereich mit variabler Rundsitzgruppe erlaubt ein aufstellbares Zusatzbett einen bequemeren Durchgang bis ins Fahrerhaus. In Kombination mit dem hohen Alkovendach ergibt sich beim Stehen und Gehen im Tagesbetrieb ein großzügiges Raumgefühl. Verstärkt wird dies in den Abendstunden durch die indirekte Beleuchtung per LED-Lichtband, das gegen 1240 Euro Aufpreis Küchenschränke und Vitrine stimmungsvoll untermalt.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Neu an Bord der Wohnmobilküche ist serienmäßig das rechteckige Zwei-Flammen-Gaskochfeld. Der Kühlschrank fasst 177 l und ist gegen Aufpreis um Backofen und Mikrowelle erweiterbar. Praktische Details sind zwei separate Abfallsysteme, die im neuen Concorde Cruiser Daily 790 RLA (2024) die Mülltrennung erleichtern sollen, sowie die in die Arbeitsfläche eingelassene Küchenabfallklappe. Allesamt Beispiel für eine Ausstattung, die auch in der Alkoven-Klasse nicht alle Tage zu finden sind. Das gilt auch für den Badbereich: Die drei Grundrisse 901 LA, 891 RLA und 791 RLA sind jeweils im Innenraum mit einer Schwenktür ausgestattet. Das ermöglicht einen geschlossenen Toilettenraum. Alle Grundrisse dieser Reihe sind auch in einer Ausführung mit Raumbad erhältlich.

Durch die optionale Fußbodenheizung bleibt es dort auch an kühleren Tagen angenehm warm. Im beheizbaren Doppelboden finden nicht nur zwei 11-kg-Gasflachen, sondern auch ein Frischwassertank von 270 l und ein Abwassertank von 230 l Fassungsvermögen Platz.

Ähnliche Wohnmobile:

Das Basisfahrzeug: Iveco Daily 65 C

Der Concorde Cruiser Daily (2024) steht auf Basis des aktuellen Iveco Daily 65 C. Dessen 3,0-l-Vierzylinder-Dieselmotor leistet 129 kW (175 PS) und mobilisiert ein maximales Drehmoment von 430 Nm. Serienmäßig wird manuell per Sechsgang-Getriebe geschaltet. In die von der rechten Seite zugängliche Heckgarage passt gegen 430 Euro extra sogar eine Außendusche. Die Aufpreisliste fällt ansonsten durchaus üppig (und preislich recht happig) aus: Angefangen beim passgenauen Spann-Betttuch fürs Doppelbett, das 190 Euro extra kostet, bis hin zu den 16-Zoll-Leichtmetallfelgen. Diese sparen zwar drei Kilogramm Gewicht ein, schlagen in der Endabrechnung jedoch mit stolzen 4485 Euro zusätzlich zu Buche.

In Sachen Assistenzsysteme bringt das 7590 Euro Aufpreis kostenden Komfort- und Sicherheitspaket, das unter anderem einen Abstandsregeltempomaten (ACC), Stau-, Spurhalte- und Notbremsassistenten sowie Regen- und Lichtsensor beinhaltet, den Concorde Cruiser Daily (2024) auf Höhe der Zeit. Im mit 12.940 Euro Aufpreis günstigsten Chassis-Zusatzpaket sind unter anderem eine Auflastung auf 7200 kg zulässige Gesamtmasse, eine Hinterachs-Differenzialsperre, Berganfahrhilfe und eine Klimaanlage fürs Fahrerhaus enthalten.