Ob fürs Mieten eines großen Umzugs-Lkw oder den Einstieg in den Schwerlastverkehr – der Führerschein der Klasse C bietet die nötige Berechtigung. Die AUTO ZEITUNG erklärt hier, welche Voraussetzungen gelten, was die Unterschiede zwischen C, C1 und CE fahren sind und was der Führerschein kostet.

Was ist die Führerscheinklasse C?

Der Führerschein der Klasse C ist ein Lkw-Führerschein, mit dem man schwere Lastwagen fahren darf. Unterschieden wird bei der Klasse C zwischen C, C1E, C1 und CE.

Wer den Pkw-Führerschein noch als Klasse 3 gemacht hat, darf Fahrzeuge der Klassen B, BE, C1 und C1E, AM und L fahren. Inhaber:innen der Klasse 3 dürfen Lastwagen nur bis zu einem Gesamtgewicht von 7,5 t bewegen, als Gespann mit Anhänger bis zwölf Tonnen – meist nur bis zum 50. Lebensjahr. Wer einen Lastwagen mit mehr Nutzlast bewegen will, braucht daher die Führerscheinlizenz der Klasse C.

Klasse-C-Führerschein: Was darf man fahren?

Mit dem Führerschein C dürfen Lastwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg gefahren werden. Im Fahrzeug dürfen nicht mehr als neun Personen – inklusive der Person am Steuer – befördert werden können. Anhänger dürfen mit der Klasse C nur mit einer zulässigen Gesamtmasse von maximal 750 kg gezogen werden.



Das heißt: Der Führerschein reicht für Lkw mit Wechselbrücke oder festem Aufbau, nicht jedoch für Lastwagen mit schwerem Anhänger und auch nicht für Sattelzugmaschinen. Für sehr große Wohnmobile – sogenannte Liner, oder große Expeditionsfahrzeuge ohne Sportanhänger – reicht der Führerschein der Klasse C. Wichtig: Mit der Führerscheinklasse C dürfen keine Fahrzeuge der Klassen AM, A1, A2, A, D1 und D (Busse) gefahren werden.



Auch wichtig: Die Klasse C erlaubt zwar das Fahren von Lkw über 7,5 t, nicht aber den gewerblichen Gütertransport. Dafür verlangt der Gesetzgeber eine weitere theoretische Schulung, sogenannte Module.

Was ist der Unterschied zwischen Klasse C1, C1E, C und CE?

Bei den Lkw-Führerscheinen gibt es verschiedenen Klassen:

C1 – kleiner Lkw-Führerschein

Damit darf man Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 3500 kg und bis 7500 kg fahren – außer die der Klassen AM, A1, A2, A, D1 und D. Im Fahrzeug dürfen nicht mehr als acht Personen plus den oder die Person am Steuer befördert werden. Anhänger sind nur mit einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 750 kg gestattet.

C1E – in Kombination mit Autoführerschein B

C1E erlaubt das Fahren von Fahrzeugen der Klasse C1 oder B mit einem Anhänger oder Sattelanhänger (so viel darf der Pkw ziehen). Der Anhänger darf mehr als 750 kg wiegen, aber das Gesamtgewicht der Kombination aus Zugfahrzeug und Anhänger darf nicht mehr als 12.000 kg betragen.

Das bedeutet: Bei Fahrzeugen der Klasse C1 darf der Anhänger über 750 kg wiegen, bei Fahrzeugen der Klasse B über 3500 kg – solange das Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger 12.000 kg nicht überschreitet. Damit können zum Beispiel ein 7,5-t-Lkw mit Anhänger oder ein Pkw mit großem Wohnwagen oder Pferdetrailer gefahren werden.

C – großer Lkw-Führerschein

Der große Lkw-Führerschein C erlaubt das Führen von Kraftfahrzeugen (außer solchen der Klassen AM, A1, A2, A, D1 und D) mit zulässiger Gesamtmasse von über 3500 kg, gebaut und ausgelegt zur Beförderung von maximal acht Personen – ausgenommen ist die Person am Steuer (also acht plus eins). Anhänger dürfen nur mit einer zulässigen Gesamtmasse von maximal 750 kg gezogen werden.

CE – großer Lkw-Führerschein mit Anhänger

Mit CE kann man Zugfahrzeuge der Klasse C in Kombination mit Anhänger oder Sattelanhänger mit zulässiger Gesamtmasse von mehr als 750 kg bewegen. Der Führerschein gilt für alle Lkw mit großem Anhänger, wie zum Beispiel Zugmaschinen.

Welche Voraussetzungen gibt es für den Führerschein der Klasse C?

Um den Führerschein der Klasse C beim zuständigen Amt der Stadt, Gemeinde oder beim Straßenverkehrsamt zu beantragen, müssen Fahrschüler:innen eine ärztliche Eignungsuntersuchung nach der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) bestehen. Ebenfalls notwendig ist eine Bescheinigung über die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs (Das müssen (!) Verkehrsteilnehmende bei einem Erste-Hilfe-Fall machen).

Was kostet der Lkw-Führerschein C?

Je nach Fahrschule, Region und Anzahl der Fahrstunden kostet der Führerschein der Klasse C mit allen Gebühren und Vorkursen – wie Erste-Hilfe-Kurs und ärztliche Untersuchung –zwischen 3500 und 5000 Euro. Inhaber:innen der Klasse B (Auto) mit C1 (Lkw bis 7,5 t) brauchen weniger Theorie-Unterricht.

Wie lange benötigt man für den Lkw-Führerschein der Klasse C?

Für den Lkw-Führerschein der Klasse C können Fahrschüler:innen mit vier bis sechs Monaten rechnen. Denn auch wenn die Fahrschüler:innen schnell ihren theoretischen und praktischen Unterricht absolvieren können – das zuständige Amt braucht für die Beantragung des Führerscheins und Zulassung zur Prüfung mehrere Wochen.

Wie lange ist der Schwerlastführerschein gültig?

Der Führerschein der Klasse C wird zunächst für fünf Jahre ausgestellt. Danach kann er alle fünf Jahre verlängert werden. Dazu braucht es allerdings einen Gesundheits-Check und ein ärztliches Gutachten, um die Fahrtauglichkeit zu bestätigen.