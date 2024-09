Dethleffs erster Allrad-Teilintegrierter kostet 119.999 Euro

Bedient und überprüft wird per Panel. Der Bildschirm gibt Auskunft über Batterie- und Wassertanks-Füllstände und steuert die Beleuchtung an Bord.

Nicht immer sind die schönsten Reiseziele auf asphaltierten Straßen erreichbar. Der Offroad-fähige Dethleffs Globebus Performance (2024) bringt als erster Allradler der Allgäuer:innen Reisende an Schlechtweg-Campingziele – natürlich für einen klassenüblich gehobeneren Preis. Das ist die Ausstattung des 4x4-Teilintegrierten!

Preis: Dethleffs Globebus Performance 4x4 (2024) ab 119.999 Euro

In Isny geht man mit dem Trend: Camper mit Allrad sind angesagt. Daher darf ab sofort mit dem Dethleffs Globebus Performance 4x4 (2024) ein eigenes Offroad-Reisemobil das Portfolio der Marke erweitern. Ab 119.999 Euro (Stand: September 2024) bieten die Allgäuer:innen den hochgelegten Teilintegrierten pünktlich zum Caravan Salon 2024 in Düsseldorf an – wo ein seriennahes Studienfahrzeug gezeugt wurde – in der Einführungsedition "First Edition" mit erweiterter Ausstattung.

Mit dem neuen Reisemobil betritt Dethleffs Neuland – und schlägt direkt auch andere Wege ein als viele Konkurrenten im "Schlechtwege-Camper"-Umfeld. Denn es ist sowohl das erste Allrad-Reisemobil der Allgäuer:innen als auch auf einer eher ungewöhnlichen Basis. Hier prangt kein Stern am Kühlergrill, sondern das bodenständige VW-Logo. Der Globebus Performance 4x4 entsteht auf dem Fahrgestell des VW Crafter Facelifts und erhält daher auch alle technischen Neuerungen im Cockpit, mehr Komfort sowie eine ordentliche Portion Offroader-Optik – etwa Frontbügel und Lightbar – von Dethleffs. Mit 163-PS-Motor, Differenzialsperre und 18-Zoll-Geländebereifung eignet sich der Teilintegrierte für unbefestigte Straßen sowie den Campingausflug bei Schnee und Eis. Und auch bei leichten Geländefahrten – etwa an Stränden, die für Reisemobile zugänglich sind – dürfte der Globebus Performance 4x4 im Vergleich zu dem ein oder anderen Konkurrenten ohne Sperre Vorteile haben.

Innenraum: Schöner Wohnen im Gelände

Auf 6,85 m Außenlänge bietet der Dethleffs Globebus Performance 4x4 (2024) im Innenraum einiges an Platz. Diesen haben die Allgäuer:innen gut ausgenutzt und den Allrad-Teilintegrierten hochwertig eingerichtet. Für Tageslicht sorgt ein Dachfenster über dem Fahrerhaus, optisch sorgen trendige Filzstoff-Wandverkleidungen, Holzmöbel in warmen Tönen und anthrazitfarbene Akzente für einen modernen Auftritt – der nur durch die moderne technische Serienausstattung überboten wird. Denn der Teilintegrierte wird mit einem 5G-WLAN-Modul von Campernet ausgerüstet und soll so auch in entlegenen Landstrichen schnelles Internet (bis 20 Gbit/s) für mobiles Arbeiten, Streaming und Co. bieten sowie vorhandene Campingplatz-WLAN-Signale am Stellplatz verstärken.

Foto: Dethleffs

Natürlich spielt für die Zielgruppe des Offroad-WoMos Autarkie eine wichtige Rolle bei der Reisemobil-Wahl. Damit abseits befestigter Straßen und luxuriöser All-Inclusive-Campingplätzen die Stromversorgung an Bord gewährleistet werden kann, ist der Globebus Performance 4x4 mit einer AGM-Wohnraumbatterie und zusätzlich einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet und bietet so 263 Ah an Stromspeicher-Kapazität – laut Dethleffs genug für einige Tage Camping ohne Landstrom. Zusätzlich sparen die Dieselheizung und der Kompressor-Kühlschrank Gas, weshalb eine 2,8-kg-Flasche im Küchenunterschrank zum Kochen genügt. Das wirkt sich auch positiv auf den Stauraum aus: Ohne Gaskasten nimmt die Heckgarage mehr Reisegepäck auf. Über ein Bedienpanel im Innenraum lassen sich aktuelle Füllstände von Batterien, Wassertanks und Co. checken sowie die Beleuchtung an Bord anpassen.

Der Innenraum des Dethleffs Globebus Performance 4x4 ist auf zwei Personen ausgelegt. Beim Aufbau folgt der Teilintegrierte dem klassischen Grundriss-Muster. Vorne befindet sich die Halbdinette bestehend aus einer Zweier-Sitzbank und den drehbaren Kabinensitzen. Dahinter folgt die Küche an der rechten Fahrzeugseite samt Zweiflammen-Gaskocher und 133-l-Kühlschrank, gegenüber liegt das Bad mit Trockentoilette Clesana C1, dass sich dank Schwenkbad schnell in einen Duschraum verwandelt. Ein eingebauter Grünbeck-Wasserfilter sorgt für sauberes Wasser aus den Sanitäreinrichtungen, genaue Angaben zu den Wassertank-Größen folgen. Im Camper-Heck folgen schließlich zwei Einzelbetten. Unter den Liegeflächen verbergen sich jeweils die Kleiderschränke für zwei Reisende.

Foto: Dethleffs

Damit der Einstieg in den Camper trotz Höherlegung so angenehm wie möglich ausfällt, gibt es neben dem besonders niedrigen Coupé-Einstieg mit 70 cm breiter Aufbautüre auch eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe serienmäßig. Die First Edition bringt dazu noch eine Markise, eine Dachreling und eine Heckleiter – alle in Mattschwarz lackiert – mit.

Basisfahrzeug: VW Crafter

Der allradangetriebene Dethleffs Globebus Performance 4x4 (2024) fußt auf dem Fahrgestell des VW Crafter 4Motion. Daher gibt es auch nur eine Motorisierung: den 2,0-l-Turbodiesel mit 163 PS (120 kW). Auch beim Getriebe haben Kund:innen keine Wahl, denn serienmäßig übernimmt eine Achtstufen-Automatik die Schaltvorgänge. Das Fahrwerk unterscheidet den Teilintegrierten aus dem Allgäu dann doch vom Hannoveraner Transporter. Dethleffs legt den Globebus Performance 4x4 nämlich um einige Zentimeter höher, die Vorderachse ist ab Werk auf 2100 kg Traglast verstärkt. Die Hinterachse ist für mehr Fahrkomfort luftgefedert.

Das Cockpit stammt aus dem Serien-Crafter und erhält ebenfalls die Aktualisierungen des Facelifts von 2024. So zieht etwa der neue Armaturenträger samt ChatGPT-fähigem 12,9-Zoll-Infotainmentsystem in den Dethleffs ein. Der Handbremshebel entfällt serienmäßig ebenfalls, dafür ist stets eine elektronische Parkbremse an Bord.