Teilintegrierter mit Offroad-Option

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Die Aufteilung ist in den zwei Längen 570 und 580 nahezu identisch. Der 24 cm längere 580 profitiert von einem größeren Bad und längeren Betten.

Davon zeugen auch Offroad-Extras, wie All-Terrain-Bereifung, Ersatzrad an der Heckwand oder die massive Dachleiter.

Teilintegrierte gibt es viele auf dem Markt. Doch der Hymer ML-T (2024) ist in einigen Punkten einzigartig – und lockt besonders mit seinem Allradantrieb und dem hochwertigen Innenraum. Das ist der Preis!

Preis: Hymer ML-T (2024) ab 103.900 Euro

Wer viel Wert auf kompakte Außenmaße, durchdachte Raumkonzepte und moderne Antriebstechnik legt, sollte sich den neuen Hymer ML-T (2024) genauer anschauen. Mit mindestens 103.900 Euro (Stand: Juni 2024) ist der erneuerte Teilintegrierte zwar kein Schnäppchen unter den Reisemobilen, kann dafür aber dank Mercedes Sprinter-Basis mit dem richtigen Maß an Agilität und Komfort punkten. Maximalen Luxus bietet der ML-T für den hohen Grundpreis nicht, dafür jedoch ausreichend Abenteuer-Charme. Der ML-T bietet gediegenen Wohnkomfort in schicker Optik mit viel Holzeinsatz und erwartbar routiniert solider Hymer-Verarbeitungsqualität. Das Highlight der Baureihe bleibt aber der optionale Allradantrieb, der den ML-T auch zum zuverlässigen Schlechtwege-Begleiter macht. Der Teilintegrierte wird in zwei Längen angeboten: Der kompakte ML-T 570 (6,74 m Länge) oder der 24 cm längere ML-T 580. Die Ausstattung beider Modelle ist jedoch nahezu identisch und auch preislich trennen beide nur 1000 Euro, minimal kürzere Betten und ein kleineres Bad.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Wohnmobil-Kauf im Video:

Innenraum: Viel Holz und mehr Autarkie

Die auffälligste Neuerung im Innenraum des Hymer ML-T (2024) ist die neue Möbelgeometrie samt neuer Materialien. Hinter der Fahrerkabine mit zwei drehbaren Sesseln befindet sich die Dinette mit L-Sitzbank inklusive zweier Sitzplätze mit Gurt – womit der ML-T eine Eintragung als Viersitzer erhält, optional auch mit Bettumbau für die Sitzgruppe. Er ist weniger der harte Offroader als vielmehr ein relativ kompaktes Reisemobil mit komfortabler Allradoption. In der Praxis bietet der ML-T viel Komfort. Die Möblierung fällt mit viel Holz freundlich, jedoch eher konservativ aus. Die Schlafkabine bestehend aus zwei Einzelbetten mit einlegbarem Mittelteil fällt für großgewachsene Camper:innen dagegen etwas eng aus. Zwar sind mit der Modellpflege störende Dachstauschränke über den Schlafplätzen gewichen, fallen mit 1,90 m auf der Beifahrerseite beziehungsweise 1,86 m Länge auf der Fahrerseite nicht gerade üppig aus.

Foto: Hymer

Die neu gestaltete Küchenzeile samt Dreiflammen-Gasherd erhält einen neuen 154-l-Kompressor-Kühlschrank, der nun ohne Strom auskommt. Das soll die Autarkie des Campingfahrzeugs erhöhen. Hymer hat auch weitere Maßnahmen getroffen, um den ML-T auch ohne Stromanschluss mit Strom zu versorgen. Dazu zählt ein neues 80 Ah Lithium-Eisenphosphat-Batteriepack, dass sich auch über zwei optionale Solarmodule (je 95 W) aufladen lässt oder durch zwei Zusatzbatterien (je 80 Ah) erweitern lässt. Eine Dieselheizung samt Warmwasserboiler (10 l) ist ebenfalls serienmäßig an Bord. Damit nicht genug Hightech: Die Hymer Connect-App informiert Camper:innen über Füllstände und lässt einige Fahrzeugfunktionen wie die Klimaanlage oder die Beleuchtung über das Smartphone steuern.

Unsere Produkttipps für Camper:

Ähnliche Modelle:

Basisfahrzeug: Mercedes Sprinter

Als Basis für den Hymer ML-T (2024) dient der Mercedes Sprinter, der in Sachen Komfort, Assistenzsysteme und Sicherheit deutlich Pkw-hafter wirkt, als andere Basisfahrzeuge, etwa der beliebte Fiat Ducato. Mit an Bord ist stets das MBUX-Multimediasystem mit sieben Zoll messendem Touchscreen. Einige Fahrassistenten sind ab Werk integriert, darunter ein Tempomat, ein Seitenwindassistent oder eine Berganfahrhilfe, gegen Aufpreis ist auch das Distronic Plus-Assistenzsystem samt aktivem Bremsassistenten und Abstandsassistenten erhältlich.

Zur Wahl stehen drei Motorisierungen, allesamt 2,0-l-Turbodiesel. Standardmäßig stehen 150 PS (110 kW) zur Verfügung, gegen einen Aufpreis von 990 Euro leistet der Vierzylinder 170 PS (125 kW). Wer 190 PS (140 kW) haben möchte, muss mindestens 4990 Euro Aufpreis zahlen. Ab Werk ist ein Sechsgang-Schaltgetriebe bei allen Leistungsstufen angeflanscht, eine Neungang-Automatik gibt es nur in Verbindung den zwei höheren Ausstattungen für mindestens 7190 Euro Aufpreis – ist dann aber standardmäßig an Bord. Ebenso ist der Allradantrieb nicht in jeder Konfiguration erhältlich: Wer den offroadfähigen Camper ordern möchte, muss mindestens die mittlere Ausstattungslinie sowie den stärksten Motor wählen. Dann kostet der Hymer ML-T (2024) mindestens 123.235 Euro. Wem die 3,5 t zulässige Gesamtmasse nicht genügen, kann diese optional auch auf bis zu 4,4 t anheben lassen.