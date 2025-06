Dacia bietet auch ein digitales Infotainmentsystem mit einem Acht-Zoll-Bildschirm an. Per App, Android Auto sowie Apple CarPlay lassen sich Smartphones mit dem System koppeln.

In der Basisausstattung Essential wird das Smartphone zur Bedieneinheit. Dafür findet es gut sichtbar in einer eigenen Halterung Platz, die den nicht vorhandenen Mittenbildschirm ersetzt.

Preis: Dacia Sandero Facelift (2022) ab 12.490 Euro

Mit dem Dacia Sandero Facelift erhielt auch der Kleinwagen der Marke 2022 das neue Markengesicht mitsamt neuem Logo. Doch die neu gestaltete Frontpartie war nicht die einzige Änderung auf dem Datenblatt. So stehen innerhalb der beiden Ausstattungsvarianten auch gleich drei Infotainment-Ausführungen zur Auswahl. Wie gehabt baut das Facelift auf der CMF-B-Plattform auf, auf der auch Renault Clio und Mitsubishi Colt basieren. Preislich bleibt das Modell auf einem konstant niedrigen Niveau: Der Einstieg erfolgt mit dem Sandero in der Essential-Ausstattung ab 12.490 Euro. Darüber rangieren die Ausstattungslinien Expression (ab 14.690 Euro), Journey (ab 15.690 Euro) und Journey+ ab 16.490 Euro (alle Preise: Stand Juni 2025).

Das Dacia Sandero Facelift (2022) im Fahrbericht (Video):

Antriebe: Drei Motorvarianten stehen zur Auswahl

Angetrieben wird das Dacia Sandero Facelift (2022) stets von einem 1,0-l-Dreizylinder-Benziner. In der Basisversion SCe 65 leistet er 67 PS (49 kW). Die Kraftverteilung übernimmt dabei ein manuelles Fünfganggetriebe. Die Fahrleistungen – 16,7 s von null auf 100 km/h und 158 km/h Höchstgeschwindigkeit – fallen mit Blick auf die gebotene Motorleistung nüchtern aus. Entsprechend ist aber auch der Verbrauch von 5,3 l (WLTP) angegeben. Der Dacia Sandero TCe 90 kommt ebenfalls mit dem 1,0-l-Triebwerk, allerdings treibt ein Turbolader die Leistung auf 91 PS (67 kW). Das wird quittiert mit besseren Fahrleistungen (12,3 s auf 100 km/h und 174 km/h Höchstgeschwindigkeit), aber auch einem leicht geringeren Verbrauch. Dacia nennt hier 5,3 bis 5,2 l (WLTP) auf 100 km. Beim TCe 90 können Kund:innen zwischen dem manuellen Fünfganggetriebe und einem CVT-Automatikgetriebe wählen.

Nahezu ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Klasse stellt die Autogas-betriebene Variante des Dacia Sandero dar. Mit 101 PS (74 kW) stellt der TCe 100 Eco-G ähnliche Fahrwerte wie der TCe 90 bereit. Die angegebene Reichweite von bis zu 1300 km in einer Tankfüllung resultiert aus dem 50-l-Benzintank, der um ein 40 l großes Reservoir für Flüssiggas in der Ersatzradmulde ergänzt wird. Standardmäßig fährt der Autogas-betriebene Sandero immer im Benzinbetrieb. Wenn die optimalen Betriebsparameter erreicht sind, schaltet das System automatisch auf Autogas um. Die Person am Steuer kann darüber hinaus über einen Schalter an der Armaturentafel zwischen den Antriebsarten manuell wechseln.

Exterieur: Die Maße des Dacia Sandero

Das Dacia Sandero Facelift (2022) hat sich mit der Modellpflege nur im Detail verändert: Es bleibt bei fünf Türen, kompakten Abmessungen (Maße: 4099 mm Länge, 1758/2007 mm Breite und 1490 mm Höhe) und klaren Linien. Eine Ausnahme bildet dabei die Frontpartie, die sich mit dem neuen Markenlogo im Kühlergrill und den danebenliegenden weißen Zierelementen sehr deutlich vom Vorgänger unterscheidet. Im Profil fallen die markanter gezeichneten Schulterlinien auf. Die Felgen kommen in verschiedenen Designs und in Größen von 15 bis 16 Zoll daher.

Interieur: Drei Infotainmentsysteme zur Auswahl

Auch im Innenraum des Dacia Sandero Facelift (2022) halten sich die Änderungen in Grenzen. Neue Logos, klar – aber die Innenausstattung blieb weitestgehend gleich. Allerdings bietet Dacia seit der Modellpflege drei verschiedene Infotainmentsysteme an.

Serienmäßig im Essential kommt die Dacia Media Control mit ihrem 3,5 Zoll-großen TFT-Bildschirm zum Einsatz. Per App lässt sich das Smartphone mit dem Autoradio verbinden. Optional (Serie im Sandero Expression) steht ein Mediadisplay zur Auswahl. Über den Acht-Zoll-Bildschirm lassen sich alle wichtigen Einstellungen vornehmen. Das System beinhaltet alle Funktionen von Dacia Media Control und erlaubt darüber hinaus eine Kopplung per Apple CarPlay und Android Auto. Für Modellvarianten oberhalb des Dacia Sandero Essential besteht zudem die Möglichkeit, auf das Dacia Media Nav aufzurüsten. Es kommt mit zusätzlichen Bedienfunktionen, Over-the-Air-Updates und mit einem integrierten Navigationssystem.

Das Kofferraumvolumen gibt Dacia mit 328 bis 1108 l bei umgeklappter Rücksitzlehne an.

Fahreindruck des Vorfacelifts: Mehr Auto benötigt man nicht

Ja, der neue Dacia Sandero Stepway TCe 90 ist günstig, aber er ist auch ein gutes Auto, bietet viel Leistung für seinen niedrigen Preis. Mehr Auto benötigt man eigentlich nicht, wenn man die Sache pragmatisch betrachtet.

Von Paul Englert