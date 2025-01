Der Dacia Sandero ist offiziell ein Kleinwagen – dabei sind hier längst keine Alltags-Abstriche mehr nötig. Ein Ratgeber zum Kauf eines Sandero aus Vorbesitz!

Positiv Sehr günstiges Auto, gutes Platzangebot, weiches Fahrwerk, günstig im Unterhalt Negativ Kleine Antriebsauswahl, mäßige Fahrleistung, wenig Dynamik, magere Ausstattungsliste

Den Dacia Sandero gebraucht kaufen: Ratgeber

Die Gattung der Kleinwagen stirbt aus. Zu gering ist der Gewinn für die Hersteller, zu groß der Aufwand für immer strengere Abgas- und Sicherheits­vorschriften. Das ist gerade des­wegen schade, weil sich die güns­tigen Kleinen wie der Dacia Sandero zuletzt zu vollwertigen Alltagsautos entwickelt hat­ten, die selbst vierköpfige Fami­lien bequem und sicher in den Urlaub bringen konnten. Günstige Neuwagen dürften in Zukunft also Mangelware wer­den. Zum Glück gibt es ja noch den Gebrauchtwagenmarkt – und auf dem findet man sehr attraktive Angebote für ein- bis dreijährige Dacia Sandero.

Wenige Kilometer auf dem Tacho sind nicht selten

Es ist noch nicht allzu lange her, dass der Renault-Tochter Dacia vierstellige Preisschilder im Neu­wagen-Showroom ausreichten: Im Jahr 2022 gab es einen fabrikneuen Dacia Sandero für 8990 Euro. Im Januar 2025 kos­tet der günstigste Sandero 12.400 Euro. Und selbst die gebrauchten Einstiegsmodelle von damals sind heute teurer als im Neuzustand. Insofern waren Dacia-Modelle in den vergangenen Jahren eine wirklich gute Wertanlage. Details zu typischen Problemzonen sind in der GTÜ-Mängelstatistik in Bild 9 zu finden.

In Zeiten, in denen ein neuer Ba­sis-Golf 30.000 Euro kostet, ist ein neuwertiger 2022er-Dacia Sandero mit wenig Kilometern auf dem Tacho für gut 10.000 Euro also ein echtes Schnäppchen. Schließlich bietet der Rumäne auf seinen vier Metern Außenlänge überraschend viel Platz für vier in einer recht wohnlichen Atmosphäre. Dank der hohen Sitzposition und der steil stehenden Fensterflächen fällt das Raumgefühl obendrein vergleichsweise luftig aus. Allerdings sucht man Extras wie LED-Scheinwerfer, Fernlichtassistenten, Ein- und Aus­parkassistenten oder adaptive Geschwindigkeitsregelung auch bei den teureren Ausstat­tungslinien vergeblich. Auf der Haben-Seite des Dacia Sandero: die einfache Bedienung.

Antriebe des Dacia Sandero

Motorseitig empfiehlt sich der Gebrauchtkauf eines Dacia Sandero mit schwachbrüstigem Einstiegssauger lediglich für defensi­ve Wenigfahrer:innen. Mehr Spaß und weniger Beschleunigungsfrust kommt mit dem 1,0-l-Dreizylinder-Turbomotor mit 101 PS (74 kW) auf. Damit ist man aus­reichend flott und sehr sparsam unterwegs. Zusätzlich stellt Dacia den TCe 100 auch als Bi-Fuel-Variante zur Verfü­gung. Für den Betrieb mit Flüs­siggas (LPG, Autogas) versteckt sich in der Reserveradmulde ein zusätzlicher Tank. Mit dem Ex­tra-LPG-Vorrat fährt man nicht nur billiger, sondern auch weiter. Sind beide Tanks gefüllt, schafft der Sandero locker 1200 km am Stück. Allerdings schalten sich die Getriebe von Konkurrenten wie dem Hyundai i20 einfach knackiger als das des Dacia Sandero und auch die Lenkung wirkt nicht besonders präzise.

Empfehlenswerte Antriebe für den Dacia Sandero (2021) Modell TCe 90 TCe 100 ECO-G TCe 110 Stepway Zylinder/Ventile pro Z. 3/4; Turbo 3/4; Turbo 3/4; Turbo Hubraum 999 cm³ 999 cm³ 999 cm³ Leistung 67 kW/91 PS 74 kW/101 PS 81 kW/110 PS Drehmoment 160 Nm 170 Nm 200 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 5,1 l S 6,7 l LPG 5,5 l S Höchstgeschw. 178 km/h 183 km/h 183 km/h Alle Daten Werksangaben

