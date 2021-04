Offizielle Fotos zeigen den Dacia Sandero (2020) und Sandero Stepway. Für die neue Generation stehen drei Motoren bereit. Das wissen wir zum Preis und Crashtest-Ergebnis des günstigen Kleinwagens.

Im Januar 2021 kam die dritte Generation des Dacia Sandero (2020) zu einem Preis ab 8690 Euro (Stand: April 2021) auf den Markt. Offizielle Fotos zeigen auch den beliebten Sandero Stepway, der ebenfalls neu aufgelegt wird und jetzt eigenständiger daherkommt. Das Erfolgsrezept rührt Dacia in seinen Grundzügen nicht an: Es bleibt bei fünf Türen, kompakten Abmessungen und klaren Linien. Ein Highlight ist die Signatur des Tagfahrlichts, die entfernt an Volvo erinnert und von den Heckleuchten ebenfalls aufgenommen wird. Das Design orientiert sich sichtbar am noch recht frischen Duster. Erstmals kommen bei Dacia Bügeltürgriffe zum Einsatz – ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsplus. Generell erhöht sich das Sicherheitsniveau des beliebten Kleinwagens. Der Grund ist die Umstellung auf die moderne CMF-B-Plattform (Common Modular Family), die auch der neue Renault Clio der fünften Generation nutzt. Die neue Struktur ist fester und mit Aufprallsensoren versehen, die die Seitenairbags und Windowbags schneller aktiviert. Dazu verringert sich das Gewicht des Kleinwagens, was dem Verbrauch zugutekommt. Auch der Innenraum profitiert vom Modellwechsel: Mittig sitzt entweder ein 3,5 Zoll großer TFT-Bildschirm, ein acht Zoll großes Display mit Apple CarPlay sowie Android Auto oder auf Wunsch ein acht Zoll großer Touchscreen mit kabelloser Smartphone-Integration. Vom Renault Clio übernimmt der Dacia Sandero (2020) viele Teile – unter anderem auch den Schalthebel und den Radio-Bediensatelliten hinter dem Lenkrad.

Fahrbericht Neuer Dacia Sandero (2020): Erste Testfahrt Sanderos Preiskampf in dritter Runde

Der Dacia Duster im Fahrbericht (Video):

Fotos vom Sandero Stepway & Preis für den Dacia Sandero (2020)

Ein weiterer Vorteil der neuen Plattform ist die Möglichkeit der Elektrifizierung. Eine Hybridvariante des preissensiblen Dacia Sandero (2020) wird es jedoch vorerst nicht geben. Dafür aber neue Motoren: Dabei handelt es sich um 1,0-Liter-Dreizylinder, die als Sauger 65 und mit Turbo 90 PS leisten. Das stärkste Triebwerk ist der TCe 100 ECO-G mit 100 PS, der mit Autogas betrieben werden kann. Für diese Variante bietet Dacia eine stufenlose CVT-Automatik an, alternativ gibt es ein neues Sechsgang-Schaltgetriebe und für die schwächeren Motoren ein Getriebe mit fünf Gängen. Den Preis des Dacia Sandero (2020) startet bei 8490 Euro, der Sandero Stepway kostet mindestens 11.690 Euro (Stand: April 2021).

Neuheiten Dacia Dokker (2020): Erste Fotos Hier fährt der neue Dacia Dokker

Dacia Sandero Stepway (2020) im Crashtest