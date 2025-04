Dacia Duster

Ganz so rosig wie in den Preislisten geht es in der Mängelstatistik nicht zu. Allerdings werden viele Dacia Duster im Alltag auch hart rangenommen. Die häufigsten Mängel: Scheinwerfer und Leuchten defekt, Spurstangenköpfe aus­geschlagen, ölfeuchte Motoren und Getriebe, verschlissene Bremsen, Leuchtweiten-Ein­stellung ohne Funktion.

Foto: AUTO ZEITUNG