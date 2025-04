Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der Frischwasserkanister fasst im Crosscamp 541 zwar nur zehn Liter und der Kompressorkühlschank 70 l, in den Versionen 600 und 640 sind es allerdings 100 l Frischwasser und 84 l Kühlschrankvolumen inklusive 6,1 l Gefrierfach.

Gekocht wird mit Gas (2,8 kg im 540, 2 x 11 kg in 600 und 640) auf einem Zweiflamm-Kocher mit Elektrozündung.

Die Schlafmöglichkeiten bestehen in den beiden langen Versionen aus einem Heckbett mit klappbarem Lattenrost (195 x 157/140 cm quer im 600, 190/176 x 196 cm längs im 640), um den Stauraum zu vergrößern. Im Crosscamp 541 wird das Sofa zum Doppelbett (188 x 133 cm) umgebaut.

Unabhängig der Karosseriegröße fährt der Crosscamp in der Basisvariante immer mit dem 2,2-l-Turbodiesel mit 140 PS (103 kW) vor. Gegen Aufpreis sind es 165 PS (121 kW).

Im Crosscamp 541 dürfen zwei Personen, im Crosscamp 600 und Crosscamp 640 jeweils vier Personen mitfahren (inkl. der Person am Steuer).

Preis: Opel Movano Crosscamp (2024) ab 51.999 Euro

Der Opel Movano ist der große Transporter der Rüsselsheimer Marke. Die großzügige Ladefläche baut die Dethleffs-Tochtermarke Crosscamp zu einem Preis ab 51.999 Euro zum Campervan um. Dieser Preis gilt für das besonders flexible Einstiegsmodell 541 mit 5,41 m Außenlänge, dessen Grundriss sich dank variablem Möbelbau in bis zu 14 verschiedenen Variationen umbauen lässt – ein Festbett gibt es dafür aber nicht. Hinzu kommen die konventionelleren Campervan-Aufbauten mit den Modellen 540, 600 und 640, jeweils gestaffelt nach den drei Längenversionen des Movano mit 5,41, 5,99 und 6,39 m Fahrzeuglänge. Die Preise für die drei Kastenwagen nach Standardaufbau liegen bei 59.999, 60.999 und 62.999 Euro (Alle Preise: Stand April 2025).

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Kauf eines Wohnmobils im Video:

Innenraum: Im Opel-Campervan schlafen zwei bis fünf

Stets an Bord der Crosscamp Campervans (2024) sind bereits Verdunkelungen an den Dachluken (so nachrüsten), Fliegenschutzgitter und sogar ein Fenster im Bad. Auch die elektrische Trittstufe (hier unsere Kaufempfehlungen) gibt es serienmäßig für 541, 540, 600 und 640.

Die Schlafmöglichkeiten bestehen in den zwei Standard-Kastenwägen 540 und 600 aus einem Doppelbett (195 x 157/140 cm), im langen 640er bringt Crosscamp Einzelbetten mit den Maßen 190/176 x 196 cm unter. Alle Betten kommen mit klappbarem Lattenrost für die Möglichkeit, den Stauraum zu vergrößern. Anders sieht das im günstigen, aber dafür unkonventionellen Crosscamp 541 aus. Hier wird das Sofa zum Doppelbett (188 x 133 cm) umgebaut. Optional bietet Crosscamp für 540, 600 und 640 ein Aufstelldach mit Doppelbett (209 x 143 cm) an, beim Opel-Campervan Crosscamp 541 ist dieses bereits serienmäßig an Bord, womit der ungewöhnliche Kastenwagen stets für vier Personen ausgelegt ist.

Da keine Sitzgruppe im klassischen Sinne verfügbar ist, kann der 541 die auch nicht um einen fünften Schlafplatz erweitert werden. Bei den konventionellen Crosscamp-Campervans (hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) ist das mit einem Sitzgruppenumbau (180 x 88 cm) optional möglich.

Foto: Opel

Gekocht wird mit Gas (2,8 kg im 541, 2 x 11 kg in den übrigen Modellen) auf einem Zweiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test) mit Elektrozündung.

Das Bad besteht im Crosscamp 540, 600 und 640 aus einem ausziehbaren Brausekopf, einem Duschvorhang, einer Führungsschiene und einem Brausehalter. In der Kurzversion ist der variable Duschraum mit einer mobilen Außendusche (hier unsere Kaufempfehlungen) ausgestattet. Alle Versionen bieten eine Vielzahl an Verstaumöglichkeiten, beispielsweise in einem großen Fach über dem Fahrerhaus. Während im kurzen Crosscamp Opel-Campervan (2024) eine Dieselheizung (so eine Standheizung nachrüsten) für wohlige Wärme sorgt, handelt es sich bei den drei konventionell aufgebauten Modellen serienmäßig um die Gasheizung Truma Combi 4.

Der Frischwasserkanister fasst im Crosscamp 541 zwar nur zehn Liter und der Kompressor-Kühlschrank (die besten Kühlboxen im Test) 70 l, in den herkömmlich aufgebauten Modellen 540, 600 und 640 sind es allerdings 100 l Frischwasser (so den Frischwassertank reinigen und desinfizieren) und 84 l Kühlschrank-Volumen inklusive 6,1 l Gefrierfach.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Basisfahrzeug: Opel Movano

Unabhängig von der Karosseriegröße fährt der Crosscamp Opel-Movano-Campervan (2024) in der Basisvariante immer mit dem 2,2-l-Turbodiesel (hier die Geschichte des Dieselmotors) mit 140 PS (103 kW) vor. Gegen Aufpreis ist der Vierzylinder auch in seiner stärksten Ausbaustufe mit 180 PS (132 kW) erhältlich. Da der Opel Movano mit dem Fiat Ducato baugleich ist, findet auch dessen optionale Achtstufen-Wandlerautomatik (hier Arten, Aufbau und Funktion von Automatikgetrieben erklärt) ihren Weg in den Transporter aus Rüsselsheim, beim leistungsstärkeren Triebwerk ist das Automatikgetriebe sogar serienmäßig dabei. Standardmäßig liegt die zulässige Gesamtmasse bei 3500 kg. Das ist zunächst auch beim optionalen Maxi-Chassis der Fall, dieses lässt sich jedoch optional auf 4250 kg auflasten.

Serienmäßig ist das Fahrerhaus klimatisiert, das Lenkrad mit Leder bezogen und es sind Halter für Tablet oder Smartphone integriert. Der sogenannte Captain-Chair auf dem Fahrerplatz hat zwei Armlehnen und ist wie der Beifahrersitz drehbar. Im Crosscamp 541 stehen lediglich zwei gurtgesicherte Sitzplätze zur Verfügung, im Crosscamp 540, Crosscamp 600 und Crosscamp 640 dagegen dank Zweier-Sitzbank mit Dreipunktgurten serienmäßig vier.