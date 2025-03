Preis: Das kostet das Opel Movano (Electric) Facelift (2024)

Das Opel Movano (Electric) Facelift (2024) steht in den Startlöchern. Die Modellpflege bringt eine umfangreiche Modernisierung mit sich und fokussiert sich auf die Innenraumgestaltung und die verfügbaren elektronischen Helfer. Den Preis schlägt Opel mit mindestens 34.700 Euro an, beziehungsweise 55.000 Euro für die Elektro-Version – ausschließlich für Gewerbekunden und zuzüglich Mehrwertsteuer. Einen Preis für die Brennstoffzellen-Variante Hydrogen nennt Opel noch nicht (Alle Preise: Stand März 2025).

Antriebe: Diesel, Strom oder Wasserstoff

Die Antriebsauswahl beim Opel Movano Facelift (2024) ist schon zum Marktstart groß: Sechs Turbodiesel-Konfigurationen stehen zur Wahl, die sich über ein Leistungsspektrum von 120 PS (88 kW) bis 180 PS (132 kW) erstrecken. Dabei kann die Kundschaft zwischen einem Automatik- und einem Handschaltgetriebe wählen.

Neben den Verbrennern ist auch eine elektrisch angetriebene Variante unter dem Namenszusatz "Electric" erhältlich. Der Elektromotor im Opel Movano Electric Facelift (2024) leistet dabei satte 200 kW (270 PS) und hat ein Drehmoment von 400 Nm. Als Energiespender kommt eine 110 kWh große Batterie zum Einsatz, die den Elektro-Transporter bis zu 420 km weit bringen soll (WLTP). Zum Vergleich: Der Vorgänger leistete 90 kW (122 PS) bei 260 Nm Drehmoment und hatte eine Reichweite von 250 km. Der Movano Electric ist serienmäßig mit einem dreiphasigen 11-kW-Onboard-Charger ausgestattet. Als erster Opel bietet er aber auch die Möglichkeit, mit bis zu 150 kW Gleichstrom zu laden. An einer öffentlichen Schnellladestation soll er so 55 min benötigen, um auf 80 Prozent zu laden.

Im September 2024 legte der Hersteller zudem die Brennstoffzellen-Variante Opel Movano Hydrogen nach. Aus Luft und getanktem Wasserstoff produziert die Brennstoffzelle Strom, der einen Elektromotor antreibt. Reichen die 45 kW der Brennstoffzelle nicht aus, um den 110 kW (150 PS) starken Motor zu versorgen, greift der Hydrogen auf die Reserven seiner 11-kWh-Lithium-Ionen-Batterie zurück, die unter den Sitzen positioniert ist. Diese lädt unter anderem durch Rekuperation nach. Der Großteil der Energie wird jedoch in den vier 700-bar-Wasserstofftanks im Unterboden gespeichert. Diese sollen sich innerhalb von fünf Minuten ausreichend tanken lassen, um über 500 km Reichweite zu ermöglichen. Der Opel Movano Hydrogen (2024) verfügt über ein maximales Drehmoment von 410 Nm, fährt jedoch maximal 90 km/h schnell. Da der Auspuff lediglich Wasserdampf ausstößt, ist er lokal CO2-emissionsfrei unterwegs.

Exterieur: Maße kaum verändert

Das Opel Movano (Electric) Facelift (2024) hebt sich optisch von seinem Vorgänger ab. Auffällig ist eine deutlich straffere Kontur rundum und eine veränderte Front, die nun (wahlweise) in Wagenfarbe daherkommt. Opel verspricht eine durch die Anpassungen verbesserte Aerodynamik. Die Rüsselsheimer Marke bietet drei Längen- und Höhenkonfigurationen für den Kastenwagen sowie Fahrgestelle, Plattformen und Pritschenwagen auf Movano-Basis an. Die Maße haben sich gegenüber dem Vorfacelift kaum verändert, allerdings ist der kurze L1 Stand März 2025 nicht mehr im Konfigurator. Demnach misst der Kastenwagen nun 5413 bis 6363 mm in der Länge, 2050 mm in der Breite und 2254 bis 2779 mm in der Höhe. Den Electric gibt es erst ab der zweiten von drei Längen (5998 mm).

Interieur: Komfortabel & praktisch

Auch der Innenraum des Opel Movano (Electric) Facelift (2024) hat durch die Modellpflege einige Veränderungen erfahren. So sollen viele kleine Änderungen wie eine induktive Ladestation für Smartphones oder eine umklappbare Rückenlehne als Arbeitsfläche mit Laptop-Halterung für mehr Flexibilität sorgen. Mit dem Facelift digitalisiert Opel auch die Instrumente im Innenraum des Movano. So finden ein volldigitaler Tacho und ein neues, Smartphone-kompatibles Infotainmentsystem mit einem zehn Zoll großen Touchscreen auf der Mittelkonsole ihren Weg in den Transporter. Das Ladevolumen zwischen zehn und 17 m³ übernimmt der Neue vom Vorgänger. Auch die Nutzlast von 2000 kg (Verbrenner) respektive 1500 kg (Electric) soll sich durch den Modellwechsel nicht verändert haben.

Assistenzsysteme: Viele neue Helferlein

Bei den Assistenzsystemen steht dem Opel Movano (Electric) Facelift (2024) das volle Stellantis-Programm zur Verfügung. Insgesamt 22 Assistenten und elektronische Helfer sind für den Transporter verfügbar. Neu hinzu kommen dabei ein Müdigkeitswarner, ein Spurhalteassistent, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung, ein digitaler Rückspiegel, Parksensoren rundum und ein Parkassistent. Mithilfe der Systeme in Kombination ist mit dem Movano autonomes Fahren der Stufe zwei möglich.