Teilintegrierter in sechs Varianten

Der Teilintegrierte Dethleffs Just Go (2022) kommt in drei Längen und insgesamt sechs unterschiedlichen Varianten, ...

Mit dem Dethleffs Just Go (2022) können Camper:innen im Teilintegrierten auf Ford Transit-Basis zu fünft in den Urlaub reisen. Welche Optionen es noch gibt und wie die Grundrisse sich unterscheiden, erklären wir hier.

Der Teilintegrierte Dethleffs Just Go (2022) kommt in drei Längen und insgesamt sechs unterschiedlichen Varianten, alle basierend auf dem Ford Transit. Der Grundrisse erlauben das reisen zu viert oder beim T 6815 EB optional auch zu fünft. Schlafplätze befinden sich ebenfalls maximal fünf an Bord. Preislich markiert der Dethleffs Just Go T 6615 EB mit 62.399 Euro und einer Länge von 6,69 m den Einstieg, dafür bietet der Camper einen Schlafplatz weniger. Ab 63.399 Euro fährt man mit dem T 6815 EB (6,99 m), ab 64.699 Euro mit dem T 6905 (6,99 m) und ab 64.899 Euro mit dem T 7055 EB (736 m). Für 66.999 Euro gibt es zudem entweder den T 7055 DBL oder EBL (beide 7,36 m). Die Höhe und die Breite betragen übrigens immer 2,99 m und 2,33 m.

Zahlreiche Betten-Konfigurationen im Dethleffs Just Go (2022)

In jedem Dethleffs Just Go (2022) befinden sich im Heck zwei Schlafplätze, die sich je nach gewähltem Grundriss auch zwei Einzelbetten oder auf ein Doppelbett verteilen. Im Bug besteht die Option auf ein Doppelbett mit den Maße 200 x 140 cm. Ausnahme ist der T 6615 EB, der hier nur Platz für ein 200 x 85 cm großes Einzelbett bietet. Als weitere Schlafoption kann auf Wunsch die Sitzgruppe zu einem Bett mit den Maßen von zirka 210 x 100 cm umgebaut werden (157 x 100 cm im T 6615 EB).

Dethleffs Just Go T 7055 EB (2022) Foto: Dethleffs

Was die Nasszelle betrifft, so bietet die lange Version ein Raumbad mit separater Dusche und Toilettenraum mit zum Wohnraum schließender Tür. Zur Ausstattung der kürzeren Versionen gehört ein Schwenk-Toilettenraum. Der Gas-Warmluftheizer mit 6,0 kW und Warmwasserboiler (115 l Frischwasser) und der Stauraum für zwei Gasflaschen mit je elf Kilogramm Füllgewicht gehört zur Serienausstattung. Ebenso zum Standard gehören eine Küche mit Zweiflammen-Kocher, Schubladen, Mülleimer und Arbeitsfläche. Der raumhohe Kühlschrank bietet ein Frosterfach und insgesamt 137 l Volumen (83 l im T 6615 EB, 137 l opt.).

Basisfahrzeug: Ford Transit

Der Ford Transit Light Tiefrahmen mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3.499 kg bildet die Basis für den Dethleffs Just Go (2022). Wer kein Häkchen bei 155 PS (114 kW) oder dem Sechsstufen-Automatikgetriebe macht, erhält den 2,0-TDCi-EcoBlue mit 130 PS (96 kW) und Sechsgang-Schaltgetriebe. Die für 1789 Euro ab Werk erhältliche Anhängerkupplung ermöglicht das Ziehen einer maximal erlaubten Anhängelast von 2000 kg. Wer das Comfort-Paket wählt, erhält neben diversen Annehmlichkeiten im Wohnraum auch einen Scheinwerferassistenten, einen Regensensor und eine Klimaanlage. Das Paket One bringt eine Kassettenmarkise, eine Rückfahrkamera, einen Flachbildschirm und eine automatische Satelliten-Anlage mit. Zudem bietet Dethleffs ein Winterpaket an.