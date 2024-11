Die SUV-Kampfansage aus Fernost

Auf dem Pariser Autosalon 2024 stellte BYD sein neues Elektro-SUV vor. Der BYD Sealion 07 (2024) markiert den Start einer ganzen Modellreihe und zielt auf das Tesla Model Y. Das sind die Antriebe und der Preis des SUV!

Preis: Das kostet der BYD Sealion 7 (2024)

Der BYD Sealion 07 (2024) stellte sich auf der Guangzhou International Automobile Exhibition 2023 erstmals vor. Nun wurde das neueste elektrische SUV-Coupé der chinesischen Marke unter neuem Modellnamen auf der Pariser Autoshow 2024 für den europäischen Markt präsentiert. Der batterieelekttrische BYD Sealion 7 (2024) positioniert sich gegen Tesla Model Y und VW ID.4.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Bereits seit dem ersten Halbjahr 2024 schwimmt er als Teil der Ocean-Modellfamilie neben BYD Seal und Dolphin durch die chinesischen Straßen. In China kostet der BYD 200.000 bis 260.000 Yuan (rund 25.900 bis 33.600 Euro). In Deutschland liegt der Einstiegspreis laut Hersteller bei 47.990 Euro, für die Allradvariante werden 58.990 Euro fällig (alle Preise: Stand November 2024).

Leslie & Cars zeigt den BYD Sealion 7 (2024) im Video:

Antriebe: Rein elektrisch, PHEV in Aussicht

Der BYD Sealion 7 (2024) basiert auf der technischen Plattform des Seal und wird zunächst als rein elektrisches SUV angeboten. Deren gemeinsame E-Plattform 3.0 nutzt in der Basisvariante einen einzigen E-Motor an der Hinterachse. So leistet der Sealion 7 230 kW (313 PS). Der Sprint auf 100 km/h soll dank 380 Nm in 6,7 s gelingen. Wem das nicht reicht, der kann zur Allradversion greifen, die die Leistung des Crossovers auf 390 kW (530 PS) und 690 Nm steigern soll. Von Null auf 100 km/h soll der sprint dann in 4,5 s gelingen. Die Energie dafür kommt aus einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP), die mit ihrer Aluminium-Wabenstruktur als tragendes Bauteil integriert ist. Laut chinesischer CLTC-Norm bietet sie eine Reichweite von 550 bis 610 km, abhängig von der Größe der Batterie (82,5 kWh oder 91,3 kWh Kapazität). Je nach Batteriegröße lädt der Sealion 7 mit 170 kW oder 230 kW. Eine Plug-in-Hybrid-Variante (PHEV) soll sich in China später zum Motorenangebot hinzugesellen.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Minimalistisches Coupé-SUV

Der BYD Sealion 7 (2024) misst 4830 mm in der Länge, 1925 mm in der Breite und 1620 mm in der Höhe. Den Radstand gibt BYD mit 2930 mm an. Somit ist das Modell nur wenig größer als sein Bruder BYD Seal U. Die Karosserie des "Seelöwen" ist rundum schlicht, aber edel gestaltet. Im Gesamtbild wirkt sie recht eigensinnig, dennoch verweisen einzelne Elemente auf Modelle der Konkurrenten. So erinnern die Heckleuchten stark an den Mercedes EQB, die Frontpartie könnte ein Mix aus Tesla und dem Ford Mustang Mach-E sein, während die Dachlinie und das Greenhouse auf den VW ID.4 verweisen. Sieben Lackfarben sollen für die Kundschaft zur Wahl stehen.

Interieur: Drehbarer Touchscreen

Foto: BYD

Das Interieur des BYD Sealion 7 (2024) ist dank der kompakten und effizienten Batteriebauweise im Boden um 10 mm in der Höhe vergrößert. Ein drehbarer 15,6 Zoll großer Touchscreen bildet das zentrale Element des fließend gestalteten Innenraums. Dieser wird ergänzt durch das 10,25 Zoll große digitale Kombiinstrument. Die Sitze sollen entweder mit veganem oder Nappaleder bezogen sein und in zwei Farbvarianten erhältlich sein. Wie den chinesischen Medien zu entnehmen ist, soll der BYD Sealion 07 über das hauseigene Body-Control-System DiSus-C verfügen, welches unter anderem die Fahrstabilität verbessern soll.

Assistenzsysteme: Intelligente Allradsteuerung

Über den Umfang der Sicherheits- und Assistenzsysteme an Bord des BYD Sealion 7 (2024) macht der Hersteller nur wenige Angaben. Im Fokus steht vor allem die Sicherheit und die sogenannte Cell-to-Body-Konstruktion, die für eine gute Torsionssteifigkeit und einen niedrigen Schwerpunkt ermöglichen soll. Die Intelligent Adaption Control (iTAC) soll das Fahrverhalten der Allradvariante verbessern, indem sie das Drehmoment intelligent steuern soll.

Fahreindruck: Komfortables, aber teils künstliches Fahrgefühl

Für unsere erste Testfahrt ging es hinter das Steuer des neuen BYD Sealion 7 AWD (2024) in der Excellence Ausstattung. Seine Leistung entfaltet sich jedoch weniger spektakulär, als man auf den ersten Blick ins Datenblatt meinen sollte. Vielleicht möchte BYD somit einen Kontrollverlust verhindern, denn Sicherheit scheint an oberster Stelle zu stehen. Die Vielzahl an Assistenzsystemen arbeiten dank zahlreicher Kameras, Radar- und Ultraschallsensoren in und am Fahrzeug äußerst sensibel und tadeln die Person am Steuer frühzeitig, wenn der Blick nicht konstant auf die Straße gerichtet ist.

Von Leslie Schraut