Der Sealion 7 überzeugt bei Platz und Preis

Der Name des SUV lehnt sich an die restliche Ocean-Modellpalette von BYD an.

Das neueste Modell von BYD, der BYD Sealion 7 (2024), greift gezielt das Tesla Model Y an. Unsere erste Testfahrt klärt, womit das E-SUV punkten kann.



Bevor wir den neuen BYD Sealion 7 (2024) zur ersten Testfahrt bitten, blicken wir kurz in dessen Datenblatt: Drei Antriebs-Batterie-Kombinationen stehen für das jüngste Produkt des chinesischen BYD-Konzerns zur Verfügung. In der Basis fährt er mit einem an der Hinterachse sitzenden E-Motor vor, der eine BYD-Eigenentwicklung ist und eine besonders hohe Motordrehzahl von bis zu 23.000 U/min ermöglicht. Allein dieses Aggregat leistet 230 kW (313 PS) und verfügt über 380 Nm Drehmoment. Wer statt Heck- lieber Allradantrieb haben möchte, bekommt auf Wunsch einen zusätzlichen, etwas schwächeren E-Motor an der Front bei einer Systemleistung von 390 kW (530 PS) und einem Gesamtdrehmoment von 690 Nm.

Das Hauptaugenmerk bei einem BYD-Fahrzeug gilt aber vor allem dem Akku. Denn bei diesem handelt es sich um eine hauseigene Entwicklung, die auf Lithium-Eisenphosphat setzt. Der Vorteil dieser LFP-Batterien: Sie brennen nicht, sind besonders langlebig, ihnen setzen Temperaturschwankungen weniger zu und sie sind kompakter. Im Falle des neuen Sealion 7 sind die schwertförmig angelegten Akkus ein fester Bestandteil der e-Plattform 3.0, die als Basis dient.

Neuer BYD Sealion 7 (2024) mit bis zu 502 km Reichweite & Wärmepumpe

Zwei Batterien mit einer Kapazität von 82,5 oder 91,3 kWh stehen für den neuen BYD Sealion 7 (2024) zur Auswahl. Serienmäßig können sie immer mit elf kW Wechselstrom geladen werden und bis zu 3,3 kW – dank Vehicle-to-Load-Funktion – abgeben. Wer flotter laden möchte, kann die kleinere Batterie mit bis zu 150 kW Gleichstrom und die größere mit bis zu 230 kW füttern. Eine Wärmepumpe gehört zur Serienausstattung. Die kleinere Batterie gibt es mit Heck- oder Allradantrieb für 482 beziehungsweise 456 km Reichweite, während die große nur in Verbindung mit Allrad erhältlich ist und stets 502 km weit kommt.



Das elektrische SUV-Coupé streckt sich auf eine Länge von 4,83 m und ist zugleich sportlich wie unaufgeregt designt. Als Teil der BYD-Ocean-Serie, zu der auch die Modelle Seal, Dolphin und Seagull gehörten, setzt er auf einige, maritim wirkende Styling-Elemente: So sollen die LED-Scheinwerfer an brechende Wellen erinnern und das durchgehende Leuchtenband am Heck bei genauem Betrachten kleine Wassertropfen darstellen.

Üppiges Platzangebot, ordentlicher Frunk

Besonders Familien möchte der neue BYD Sealion 7 (2024) von sich überzeugen und das gelingt ihm mit einem üppigen Platzangebot. Der Kofferraum fasst 520 bis 1789 l bei umgelegter Rückbank. Zum Verstauen des Ladekabels und noch vielem mehr gibt es vorne auch einen ordentlichen, weil 58 l großen Frunk, von dem die VW- und Peugeot-Kundschaft nur träumen kann. Die Rückbank bietet zwei Isofix-Kindersitz-Halterungen und, wie die erste Testfahrt zeigt, ordentlich Kopf- und Beinfreiheit für Großgewachsene. Das riesige Glaspanoramadach sorgt zudem für ein luftiges Raumgefühl.

Die Neigung der Rückenlehne lässt sich variieren sowie ein Teil des mittleren Sitzes als Armlehne und Becherhalter ausklappen. Insgesamt stehen drei Ausstattungsvarianten (Komfort, Design und Excellence) zur Auswahl. Die höchste (Excellence) setzt dabei auf gut verarbeitete Echtlederbezüge. Hinter dem Steuer genießt man eine Vielzahl an Komfort-Features in Serie, etwa Sitzheizung auf allen Plätzen. Typisch für BYD-Fahrzeuge, lässt sich auch das 15,6-Zoll-Infotainmentdisplay von einer horizontalen in eine vertikale Ausrichtung rotieren.

Komfortables, aber teils künstliches Fahrgefühl

Für unsere erste Testfahrt ging es hinter das Steuer des neuen BYD Sealion 7 AWD (2024) in der Excellence Ausstattung. Seine Leistung entfaltet sich jedoch weniger spektakulär, als man auf den ersten Blick ins Datenblatt meinen sollte. Vielleicht möchte BYD somit einen Kontrollverlust verhindern, denn Sicherheit scheint an oberster Stelle zu stehen. Die Vielzahl an Assistenzsystemen arbeiten dank zahlreicher Kameras, Radar- und Ultraschallsensoren in und am Fahrzeug äußerst sensibel und tadeln die Person am Steuer frühzeitig, wenn der Blick nicht konstant auf die Straße gerichtet ist.

Das Fahrwerk federt komfortabel ab, auch wenn der Ölfluss in den Dämpfern per Fahrmodus-Knopfdruck (ECO, Normal, Sport, Schnee) auf Fahrdynamik getrimmt ist. Auf der Autobahn fühlt sich der Seelöwe bis etwa 180 km/h wohl, danach kommt Unruhe in den Aufbau. Die maximal erreichbaren 215 km/h sollte man also besser bei gerader Fahrbahn mit gutem Asphalt anstreben. Dass das chinesische SUV-Coupé sportlicher aussieht als es sich letztendlich fahren lässt, unterstreicht es auch mit seiner Lenkung. Diese wirkt weich und künstlich. Im Sportmodus wird sie durch einen künstlichen Widerstand zwar etwas direkter, ein wirkliches Verbindungsgefühl zum Fahrzeug möchte sich dennoch nicht einstellen. Auch das Pedalgefühl der Bremse und das davon abhängige Verzögerungsverhalten könnte harmonischer ausfallen.

Technische Daten des neuen BYD Sealion 7 (2024)

AUTO ZEITUNG BYD Sealion 7 Excellence AWD Technische Daten Motor v. Asynchronmaschine (ASM), h. Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) Antrieb Eingang-Reduktionsgetriebe; Allrad Systemleistung 390 kW/530 PS Max. Drehmoment 690 Nm Kapazität 91,3 kWh (netto) Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4830/1925/1620 mm Leergewicht/Zuladung 2435/410 kg Kofferraumvolumen 520-1789 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 4,5 s Höchstgeschwindigkeit 215 km/h Verbrauch auf 100 km 21,9 kWh Reichweite 502 km Kaufinformationen Grundpreis 58.990 € Marktstart November 2024 Alle Daten Werksangaben