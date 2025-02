Das Wohnmobil mit den zwei Sitzgruppen

An Bord erinnert – bis auf die Cockpitgestaltung – nichts mehr an die bodenständige Basis.

Zwei Sitzgruppen und zwei Hubbetten zeichnen das Topmodell Bürstner Lyseo I 744 (2024) der Einstiegs-Vollintegrierten-Baureihe aus Kehl aus. Wir nennen Preis und Ausstattung des Reisemobils mit dem ungewöhnlichen Grundriss.

Preis: Bürstner Lyseo I 744 (2024) ab 119.990 Euro

Eher bekannt für ihre Teilintegrierten, Vans und Wohnwagen, bietet Bürstner auch zwei Baureihen an Vollintegrierten (die gängigsten Wohnmobil-Bauarten erklärt) an. Neben dem 8,99 m langen Dreiachser Bürstner Elegance, der mit einem Basispreis von 161.430 Euro (Stand: Februar 2025) in Liner-Gefilden lauert, bieten die Kehler:innen auch den kompakten Lyseo I an. Wobei "kompakt" relativ zu betrachten ist. Mit 6,98 bis 7,36 m Außenlänge sind auch diese Reisemobile alles andere als winzig. Und mit 4400 kg Gesamtgewicht sind die Vollintegrierten auf Fiat Ducato auch nicht gerade Leichtgewichte.

Dazu passt auch der Preis. Dieser beginnt bei mindestens 115.990 Euro und reicht bis zu 119.990 Euro (Alle Preise: Stand Februar 2025) Basispreis für das Topmodell Bürstner Lyseo I 744 (2024) der Baureihe. Das Topmodell ist gleichzeitig auch vom Aufbau her der interessanteste der fünf Grundrisse (690 G, 726 G, 727 G, 736 G) des Lyseo I. Denn während sich die übrigen vier an den klassischen Vollintegrierten-Aufbau aus Schlafzimmer im Heck, Sitzgruppe im Bug sowie Bad und Küche in der Mitte halten, geht der 744 einen etwas anderen Weg, wie wir im Folgenden vorstellen.

Innenraum: Zwei Sitzgruppen, zwei Hubbetten

Beim Eintritt in den Bürstner Lyseo I 744 (2024) durch den Coupé-Einstieg mit serienmäßig breiter Aufbautüre fällt zunächst kaum Unterschied zu den Grundriss-Geschwistern auf. Im Bug gleichen sich die Modelle schließlich auch weitestgehend. Mit Ausnahme der Doppelcouch-Modelle I 727 G und I 736 G steht hier nämlich eine L-Sitzecke mit gegenüberstehendem Einzelsessel sowie den serienmäßig um 180 Grad drehbaren Fahrerhaussesseln. Und auch das serienmäßige Hubbett über dem Fahrerhaus mit 194 x 143 cm Liegefläche ist zunächst komplett normal für die Reisemobil- und Preisklasse.

Foto: Bürstner

Anders sieht es dagegen im Heck des 744 aus. Wo normalerweise zwei großzügige Einzelbetten oder ein zentrales Queensbett ihren Platz finden, baut Bürstner beim Topmodell eine zweite Sitzgruppe unter. Diese verbirgt sich in der Ausstattungsliste unter dem Punkt "Lounge-Paket" und beinhaltet eine Sofalandschaft für bis zu fünf Personen. Damit einher geht auch ein weiteres, eher unübliches Detail für einen Vollintegrierten: ein Heckfenster. Die Lounge wird zu drei Seiten von deutlich größeren Seitenfenstern mit Licht durchflutet. Bei Nacht wird jedoch auch der Heckraum zum "Hauptschlafzimmer" an Bord, auf Knopfdruck senkt sich ein 197 x 140 cm großes Hubbett von der Decke.

Zwischen Hecklounge und Bugsitzgruppe geht es dagegen wieder klassischer zu. Die L-förmige Küche nimmt die Fahrzeugmitte auf der linken Seite ein und ist mit Dreiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test) sowie separierter Rundspüle und einigen Schubladen, Schränken und Ablagen recht gut ausgestattet. Auf Wunsch lässt sich auch ein Gasbackofen einbauen, um das Ferienhaus auf Rädern noch heimeliger zu machen. Der Kühlschrank mit 142 l Stauraum (davon 15 l Gefrierfach) steht links neben dem Einstieg.

Und auch das Badezimmer wird dem Anspruch der Preisklasse gerecht. Zumindest was die Aufteilung angeht, denn das Raumbad aus separiertem Duschraum sowie Waschraum mit Festwaschbecken und Kassettentoilette (unsere Empfehlungen für Campingtoiletten) lässt sich dank zwei Türen komplett vom übrigen Wohnraum abtrennen und schafft so ein Ankleidezimmer. Einen direkten Zugang zum Kleiderschrank gibt es jedoch nicht. Dieser steht in der Lounge im Heck.

Foto: Bürstner

Unter der tiefer liegenden Lounge des Bürstner Lyseo I 744 (2024) bleibt bauartbedingt allerdings deutlich weniger Platz für die Heckgarage, als bei den Einzelbett-Grundrissen der Baureihe. Daher ist auch die Garagentüre deutlich niedriger, was das Beladen mit sperrigen Gepäckstücken oder Campingmöbeln erschweren kann. Mit 250 kg Nutzlast sowie Verzurrösen, Steckdose und Beleuchtung ist die Heckgarage dennoch gleich ausgestattet als die volumenmäßig größeren der anderen Lyseo-I-Modelle.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Die technische Basis für den "kompakten" Vollintegrierten der Kehler:innen stellt der Fiat Ducato. Da der Bürstner Lyseo I 744 (2024) sowie seine Grundriss-Geschwister ausschließlich mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 4400 kg auf die Straße geschickt werden, wird auch nur das italienische Fahrgestell auch nur mit dem stärksten Triebwerk geordert, das Fiat anbietet. Daher ist jeder Lyseo I mit dem 180 PS (132 kW) starken 2,2-l-Turbodiesel ausgerüstet. Daran knüpft sich auch das Achtstufen-Automatikgetriebe (Aufbau, Arten und Funktion erklärt), das Fiat dem Antrieb serienmäßig anflanscht.

Das Basisfahrzeug kommt bei Bürstner bereits mit allerhand Optionen in die Werkshallen gerollt. Darunter etwa eine "Multimediastation" mit Rückfahrkamera, Lederlenkrad und -schaltknauf oder Alufelgen. Standard bei. Ducato-Wohnmobilen sind zudem ein Tempomat und die manuelle Klimaanlage (Unterschiede zur Klimaautomatik erklärt). Gegen Aufpreis gibt es auch Voll-LED-Scheinwerfer, eine Klimaautomatik oder ein 10,0-Zoll-Multimediasystem mit Navi und Smartphone-Integration via Apple CarPlay oder Android Auto.