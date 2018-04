An der angenehm hohen Sitzposition des bayrischen SUV hat sich nichts geändert

Eckdaten Bauzeitraum seit 2010 Aufbauarten SUV Türen 4/5 Abmessungen 4648/1881/1661 mm Leergewicht 1755 Leistung von 143 bis 313 PS Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 5 und 6 Grundpreis ab 43.800 Euro

Nach drei Jahren bringen die Münchener das neue BMW X3 Facelift (2014). Mit stark überarbeitetem Turbodiesel und verfeinerter Ausstattung ist der xDrive20d für seine zweite Amtszeit gut gerüstet. Unsere erste Fahrt im 190-PS-Diesel mit Automatik!

Der BMW X3 ist seit zehn Jahren ein Erfolgstyp. Über eine Million Exemplare des SUV aus amerikanischer Herstellung hat BMW bisher verkauft. Der Markt der Premium-SUV ist allerdings hart umkämpft. Denn mit Porsche Macan und BMW X4 haben sich neue, sehr gefährliche Konkurrenten – sogar aus dem eigenen Haus – für dieses Jahr angekündigt. Grund genug für die Bayern, das SUV für seine künftigen Gegner auf Vordermann und das neue BMW X3 Facelift (2014) rauszubringen. BMW hat sich der Kritikpunkte angenommen und Details deutlich verbessert. Vor allem der Zweiliter-Turbodiesel wurde intensiv überarbeitet. Dank neuem Zylinderkopf, gesteigerten Einspritzdrücken (2000 bar), reibungsoptimiertem Kurbeltrieb und verbesserter Aufladung geht der nun Euro-6-genormte Diesel nicht nur etwas kräftiger und effizienter ans Werk, sondern vor allem kultivierter. Das harte Nageln des bisherigen Selbstzünders ist passe, im neuen BMW X3 Facelift (2014) xDrive20d arbeitet der Motor spürbar dezenter – nicht zuletzt wegen der besseren Dämmung zwischen Triebwerk und Innenraum. Selbst spontane Zwischensprints, die der Vierzylinder direkt umsetzt, perfekt unterstützt von der Achtstufen-Automatik, verlaufen auch bei hohen Drehzahlen akustisch angenehm zurückhaltend.

X3 mit extrastarkem Turbodiesel

Erste Fahrt im neuen BMW X3 Facelift (2014)

Bescheidenheit legt das neue BMW X3 Facelift (2014) auch beim Verbrauch an den Tag. Laut BMW soll sich der 190-PS-Diesel mit nur 5,2 Litern auf 100 km begnügen – dank sensibleren Start-Stopp-Systems und neu in die Automatik integrierter Segelfunktion, die im Schiebebetrieb bei aktiviertem Eco-Pro-Modus zwischen 50 und 160 km/h den Antriebsstrang abkoppelt. Nachgebessert und dabei spürbar aufgewertet wurde auch die Ausstattung. Neue Polsterkombinationen und eine mit schwarzem Lack edel getrimmte Mittelkonsole sollen die Wertigkeit anheben. Viel interessanter ist jedoch die nun noch umfangreichere Sicherheitsausstattung. Hier erreicht das neue BMW X3 Facelift (2014) jetzt Oberklasse-Niveau. Neben einem Spurhalte- und Notbremsassistenten lässt sich der BMW mit einem Head-up-Display ausstatten. Die Stop-and-go-Funktion der aktiven Geschwindigkeitsregelung erleichtert stressige Staufahrten, und das Einparken meistert das SUV per Parkassistent bei Bedarf nun selbstständig. Allerdings verlangen die Münchener für die meisten Features hohe Aufpreise, obwohl das neue BMW X3 Facelift (2014) mit einem Grundpreis von 43.250 Euro alles andere als ein günstiger Vertreter seiner Zunft ist.

