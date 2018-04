Am ehesten ist das Facelift an den Scheinwerfern zu erkennen.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2014 Aufbauarten Coupé/Cabrio/Van Türen 2-5 Abmessungen (L/B/H) 4432-4556/1774-1800/1413-1641 Leergewicht 1345-1640 kg Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Hybrid Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 29.750 Euro

Das Facelift für das BMW 2er Coupé (2017) gehen die Bayern ganz behutsam an. Neue Scheinwerfer und ein umgestaltetes Cockpit sollen den etwas angehobenen Einstiegspreis rechtfertigen.

Zum Preis ab 29.750 Euro lässt BMW im Juli das 2er Coupé Facelift (2017) von der Leine. Und das wird auch Zeit, denn der Druck auf den BMW 2er wächst und nur mit dem Hinterradantrieb als unangefochtenem Alleinstellungsmerkmal kann sich der Benjamin aus Bayern auf Dauer womöglich nicht mehr profilieren. Denn Mercedes trommelt so langsam für die neue A-Klasse-Familie und lockt erstmals mit einer Limousine und Audi adelt den viertürigen A3 zum RS3. Das wissen sie auch in München und legen deshalb jetzt zum ersten Mal nach dem Generationswechsel Hand an Coupé und Cabrio. Zu erkennen das BMW 2er Coupé Facelift (2017) von außen auf Anhieb an den LED-Scheinwerfern, die nun bei allen Modellvarianten Standard sind und einhergehen mit Nebel- und Rückleuchten in der gleichen Technik. Dazu gibt es auch noch ein Update für das Armaturenbrett: Die Instrumente sind neu gestaltet, die neuen Kacheln im Menü des Infotainmentsystems kann man – dem überfälligen Touchscreen sei dank – jetzt individuell anordnen. Und weil sich das Cockpit jetzt etwas weiter dem Fahrer zuneigt, kann man die neue Ziernaht und den erweiterten Chromschmuck noch besser erkennen.

Höherer Preis für BMW 2er Coupé Facelift (2017)

Während es die Designer frisch und farbig treiben, haben sich die Ingenieure und Maschinenbauer beim BMW 2er Coupé Facelift (2017) einen lauen Lenz gemacht. Denn unter der Haube ändert sich nichts und es bleibt bei den vier Benzinern von 136 PS im 218i bis zu 340 PS im M240i sowie den drei Dieseln, die ein Spektrum von 150 bis 224 PS abdecken. Und genau wie bisher kann man im Coupé den stärksten Benziner sowie den 190 PS-Diesel und im Cabrio zumindest den M240i mit Allradantrieb bestellen. So wenig, wie BMW bei der Modellpflege am Auto gemacht hat, so viel ändert sich bei den Preisen. Denn der Einstiegspreis für das Coupé als 218i liegt mit jetzt 29.750 Euro gut 1600 Euro über dem alten Preis.