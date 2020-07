Der BMW M2 Competition ist seit Herbst 2018 zu Preis ab 62.500 Euro auf dem Markt. Seine technischen Daten weisen satte 410 PS aus. Im Herbst 2020 wird das Sportcoupé eingestellt – das ist der Grund!

Der BMW M2 Competition rollte 2018 mit stärkerem Motor und nachjustiertem Sportfahrwerk an die Startlinie. Dafür setzt die M GmbH beim Nachfolger des bisherigen M2 auf die Power der großen Geschwister. Der M2 erhält den Dreilter-Reihensechszylinder aus dem M3/M4. Damit weisen die technischen Daten ab sofort 410 statt 370 PS aus. Bis zu 550 Newtonmeter reißen an den Hinterrädern. Das neue Aggregat kann weiterhin als klassischen Handschalter oder mit Doppelkupplung bestellt werden und wird per rotem Startknopf, der beispielsweise auch im M5 zum Einsatz kommt, gestartet. Den Sprint von null auf 100 km/h schafft der M2 in 4,2 Sekunden, damit ist er 0,3 Sekunden schneller als das bisherige Modell mit 370 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei abgeregelten 250 km/h, es sei den man ordert das Driver's Package. Dann kann der BMW M2 Competition (2018) bis zu 280 km/h schnell fahren. Mehr zum Thema: Der BMW Z4 M40i im Vergleichstest

Neuheiten BMW X4 M (2019): Motor & Ausstattung BMW verpasst dem X4 M-Power

Der BMW M2 Competition (2018) im Video:

Technische Daten & Preis des BMW M2 Competition (2018)

Der BMW M2 Competition (2018) profitiert von einem überarbeiteten Fahrwerk mit neuen Federn und Stabilisatoren. Verschärfte Kennlinien für das adaptive Fahrwerk, für das Hinterachsdifferenzial und das elektronische Stabilitätsprogramm DSC legen bei der ohnehin schon äußerst souveränen Kurvendynamik noch einmal eine Schippe drauf. Dagegen wirken die optische Anpassungen wie Korrekturen im Detail: Das Grunddesign des im Frühjahr 2017 überarbeiteten M2 bleibt bestehen und wird lediglich durch schwarze Kühler, neue Spiegel und einer Schürze mit größeren Lüftern ergänzt. LED-Scheinwerfer gibt es nun serienmäßig. Die optional verfügbaren 19 Zoll großen Alufelgen unterstreichen das bullige Auftreten des Kraftprotzes. Für den Competition sind auch zwei neue Farben verfügbar: Sunset Orange metallic und Hockenheim Silber metallic. Außerdem gibt es als Option neue M-Sport-Bremsen und Sicherheitsgurte in M-Farben. Der BMW M2 Competition (2018) ist zum Preis ab 62.500 Euro erhältlich.

Neuheiten BMW M2 CS (2019): Motor & Ausstattung BMW zündet nächste M2-Ausbaustufe

BMW M2 (2018) wird eingestellt: der Grund