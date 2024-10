2er Gran Coupé – wirklich eine neue Generation?

Das BMW 2er Gran Coupé (2024) startet zumindest in der Sprache von BMW in eine neue Modellgeneration. Mit dem 2er Coupé teil er sich der Kompakte jedoch nur den Namen, denn das Gran Coupé ist wie gehabt deutlich enger mit dem BMW 1er verwandt. Das macht sich in der Optik bemerkbar, unter anderem mit den mandelförmigen Scheinwerfern und der Lichtsignaturen mit den zwei vertikalen Lichtelementen. Die Formsprache ist nun sichtlich runder und der Kühlergrill zeigt sich je nach Motorisierung mit verschiedenen Einsätzen. Am Hofmeisterknick prangt eine geprägte "2" und das Heck setzt je nach Antrieb auf unsichtbare oder gleich vier Endrohre, die von einem schwarzen Diffusor eingerahmt werden.

Zum Marktstart kommt das BMW 2er Gran Coupé (2024) mit vier aus dem 1er bekannten Antrieben. Den Einstieg macht der 150 PS (110 kW) starke 218d, gefolgt von den 48-V-Hybriden 220d mit 163 PS (120 kW) und dem 220 mit 170 PS (125 kW). Die Spitze bildet das BMW M235 xDrive Gran Coupé mit 300 PS (221 kW). Letzteren stellt AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut live im Video vor!

