Das Topmodell der 2er Gran Coupé-Reihe soll in nur 4,9 s auf Tempo 100 spurten und bis zu 250 km/h rennen.

Erste Testfahrt mit dem neuen BMW M235 xDrive Gran Coupé (2025)

Im Zusammenhang mit dem neuen 2er Gran Coupé scheuen die Verantwortlichen bei BMW den Begriff "Facelift" wie der Teufel das Weihwasser. Kein Wunder, mussten sie aufgrund der tiefgreifenden Karosserieveränderungen im Vergleich zum Vorgänger schließlich einen komplett neuen Homologationsprozess durchlaufen. Fest steht: Das neue BMW 2er Gran Coupé wirkt gerade im Heckbereich flacher, sportlicher und deutlich gefälliger als bislang. Doch damit nicht genug: Für das Topmodell, das BMW M235 xDrive Gran Coupé, bietet der Hersteller neuerdings ein umfassendes M Technik Paket an, dass die ohnehin dynamische Limousine endgültig fit für den gelegentlichen Ausflug auf die Rennstrecke machen soll.

Dabei durften die Entwickler:innen ihren Spieltrieb voll ausleben. Neben optischen Verfeinerungen gibt es weitreichende Versteifungen in der Karosserie, massiv überarbeitete Fahrwerks-Komponenten und eine gelochte Compound-Bremsanlage mit hoher Stressresistenz. Diverse Leichtbaumaßnahmen, zu denen auch geschmiedete Leichtmetallräder (auf Wunsch mit Cup-Reifen) gehören, sorgen dafür, dass sich die Versteifungen auf der Waage nicht bemerkbar machen. Billig ist das Ganze freilich nicht. 3700 Euro werden schließlich dafür fällig, die sich zum ohnehin hohen Grundpreis von 59.700 Euro gesellen. Außerdem muss das 1700 Euro teure Premium-Paket ebenfalls hinzugebucht werden. Ob sich der hohe finanzielle Aufwand lohnt? Das soll eine erste Testfahrt klären!

Geschmeidiges Fahrwerk trotz sportlicher Grundabstimmung

Zum M Technik Paket II gehören die formidablen M Sportsitze, auf denen wir nur allzu gern Platz nehmen. Top-Seitenhalt bis in den Schulterbereich (ohne einzuengen) und eine tolle Polsterung – wir fühlen uns bestens aufgehoben für den bevorstehenden Ritt auf der Kanonenkugel. Ein kurzer Druck auf den Startknopf, und das Triebwerk des neuen BMW M235 Gran Coupé (2025) erwacht mit satt bassigem, keineswegs aufdringlichem Brabbeln zum Leben. Wir rollen los und erleben den ersten Aha-Moment auf einer Verkehrsschwelle: Trotz der grundsätzlich reichlich straffen Grundabstimmung der Fahrwerkskomponenten, die auch passive adaptive Dämpfer enthalten, federt das M235 Gran Coupé bei der ersten Testfahrt geschmeidig an und gleicht diese nicht ganz einfache Herausforderung für ein derart sportliches Auto mit Bravur aus.

In freier Wildbahn, sprich: auf gewundenen Landstraßen, zeigt der 1575 kg schwere Viertürer dann endgültig, was in ihm steckt. Der 300 PS starke Turbo reißt das neue BMW M235 Gran Coupé (2025) mit Wucht voran, sodass wir der Herstellerangabe für den Standardsprint nur allzu bereitwillig Glauben schenken. 4,9 s vergehen demnach lediglich, bis das Topmodell der 2er Gran Coupé-Reihe Tempo 100 erreicht. Ein beherzter Tritt auf die Bremse staucht die Fuhre mit Nachdruck zusammen.

Das Potenzial liegt weit über dem vernünftigen Bereich

Dann der nächste Aha-Moment bei unserer ersten Testfahrt: Die erste engere Kurve sind wir definitiv zu vorsichtig angegangen. Das fahrdynamische Potenzial des herzerfrischend agilen M235 mit M Technik Paket liegt weit über dem, was aus Vernunftsgründen auf öffentlichen Straßen ausprobiert werden sollte. Die Reifen verbeißen sich geradezu im Asphalt, während der intelligente xDrive-Allrad die Antriebskräfte wirkungsvoll verteilt, damit der BMW mit möglichst wenig Schlupf aus engen Kehren hinausschießt.

Die Lenkung spricht zunächst etwas spitz an, bei forcierter Lenkarbeit vermittelt sie dann jedoch jede Menge Gefühl für das, was die Vorderräder tun und hilft mit ihrer Präzision dabei, die Ideallinie punktgenau anzupeilen. Bei schnellen Wechselkurven zeigt sich zudem, wie steif sämtliche Fahrwerkskomponenten an die hochfeste Karosserie angebunden sind. Wir fiebern jedenfalls schon gespannt einem ausführlichen Test mit dem neuen BMW M235 Gran Coupé (2025) entgegen – dann gern auch auf der Rennstrecke mit den optionalen Cup-Reifen!

Technische Daten des BMW M235 xDrive Gran Coupé (2025)

AUTO ZEITUNG 06/2025 BMW M235 xDrive Gran Coupé Technische Daten Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1998 cm³ Antrieb 7-Gang, Doppelkupplung; Allradantrieb Leistung 221 kW / 300 PS Max. Drehmoment 400 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4546 / 1800 / 1445 mm Leergewicht/Zuladung 1575 / 555 kg Kofferraumvolumen 430 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 4,9 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h Verbrauch auf 100 km 8,2 l S Kaufinformationen Grundpreis 59.700 € Marktstart Frühjahr 2025 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel