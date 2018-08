So kann der geräumigere 2er zu Preisen ab schätzungsweise 24.000 Euro angeboten werden, macht dem 3er mit Heckantrieb aber weniger Kunden abspenstig.

Das Design wird sich an der aktuellen BMW-Formensprache anlehnen und trotz der umfangreichen Erlkönig-Verkleidung keine größere Überraschungen bereithalten.

So erhalten Coupé und Cabrio analog zur 4er-Familie eine viertürigen Ableger.

Mit dem BMW 2er Gran Coupé bauen die Münchener das 2er-Portfolio aus und füllen die Lücke, die der zweitürige 2er bislang offen ließ. Das viertürige Coupé mit Frontantrieb geht 2019 an den Start. Alle Informationen!

Das BMW 2er Gran Coupé (2019) schließt die Lücke, die der 2014 vorgestellte 2er mit seiner Zweitürigkeit aufgerissen hat. So erhalten Coupé und Cabrio analog zur 4er-Familie eine viertürigen Ableger. Die neuesten Erlkönig-Bilder zeigen den 4,50 Meter langen Prototypen bei Tests auf offener Straße. Das Design wird sich an der aktuellen BMW-Formensprache anlehnen und trotz der umfangreichen Erlkönig-Verkleidung keine größere Überraschungen bereithalten. Wurde anfangs spekuliert, dass der Familienzuwachs Hinterradantrieb bekommen könnte, ist mittlerweile klar, dass das 2er Gran Coupé auf der UKL-Plattform mit Frontantrieb basiert. Auf dem Technikbaukasten bauen die "unteren Klassen" wie etwa der 2er Active Tourer auf. Mit der UKL-Basis erhält das BMW 2er Gran Coupé (2019) quer zur Fahrtrichtung eingebaute Motoren mit Vorder- oder Allradantrieb, deren Leistungsspektrum aktuell von 102 bis 224 PS reicht. Das Frontantriebskonzept bietet neben der besseren Raumökonomie auch Kostenvorteile. So kann der geräumigere 2er zu Preisen ab schätzungsweise 24.000 Euro angeboten werden, macht dem 3er mit Heckantrieb aber weniger Kunden abspenstig. Für die gehobeneren Ausstattungen stellen die Bayern die Option auf Allradantrieb xDrive.

So dynamisch könnte da 2er Gran Coupé werden. © AUTO ZEITUNG

BMW 2er Gran Coupé (2019) mit Frontantrieb

Motorseitig wird das BMW 2er Gran Coupé (2019), das intern gerüchteweise als F44 bezeichnet wird, auf sparsame Benziner und Diesel setzen. Dabei übernimmt der Viertürer die Triebwerke aus der kommenden 1er-Generation. Außerdem ist ein Plug-In-Hybrid denkbar, wie er im aktuellen 2er Active Tourer zum Einsatz kommt und einen 136 PS starken 1,5-LIter-Dreizylinder-Turbobenziner mit einem 88 PS leistenden E-Motor kombiniert. Das Systemdrehmoment beträgt in diesem Falle satte 385 Newtonmeter. Dass BMW bereits inmitten der Entwicklung des 2er Gran Coupé steckt, zeigen unsere Erlkönig-Fotos. Dennoch erwarten wir die Marktreife nicht vor 2019.

BMW 2er Facelift im Video: