Der Stromer treibt in diesem Falle die Hinterachse des BMW 1er (2018) an. Ob das die hartgesottenen BMW-Fans versöhnlich stimmt?​

Am Heck lässt sich erstmalig die neue Heckleuchten-Grafik ausmachen, die offenbar in einem LED-Strang den typischen BMW-Knick vollzieht

Der BMW 1er wird zahlreiche Anleihen an der Studie Concept Compact Sedan nehmen, also eine flache Schnauze mit schmalen Scheinwerfern und große BMW-Nieren erhalten.

Eckdaten Bauzeitraum ab 2018 Aufbauarten Limousine Türen 4/5 Leistung k.A. Antriebsarten Vorderrad Getriebearten k.A. Kraftstoffarten k.A. Abgasnorm k.A. Grundpreis k.A.

Im künftigen BMW 1er (2018) müssen Hinterradantrieb und längs verbaute Motoren für mehr Platz und effizientere Aggregate weichen. Trotzdem sollen Fans nicht auf die gewohnte Portion Dynamik verzichten müssen. Wir haben einen ersten Blick ins Cockpit!

Erneut haben wir den BMW 1er (2018) bei Testfahrten erwischt, diesmal im kalten Skandinavien. Die Proportionen des neuen Kompakten sind sichtlich gleich geblieben, die Schnauze aber wird optisch breiter und läuft zugleich spitzer zu. Am Heck lässt sich erstmalig die neue Heckleuchten-Grafik ausmachen, die offenbar in einem LED-Strang den typischen BMW-Knick vollzieht. Unser Erlkönig-Jäger konnte auch erstmalig einen ersten Blick in den Innenraum des Kompakten erhaschen: Zwar wirkt das meiste noch sehr provisorisch, vieles verbirgt sich noch unter Tarnung, doch ein paar Details lassen sich schon erkennen. Darunter zum Beispiel der neue Automatik-Schalthebel und das neue Display für das Infotainment. Die Luftausströmer sind nun etwas tiefer positioniert und hinter dem Lenkrad verbirgt sich das große digitale Tacho. Die wirklich bahnbrechende Neuerung liegt im Aufbau. Der kommende BMW 1er (2018) baut zum Modellwechsel auf einer neuen Technik-Plattform auf ("Untere Klasse", kurz UKL2) und verliert seine Alleinstellungsmerkmale in diesem Segment – den längs zur Fahrtrichtung eingebauten Motor und den Hinterradantrieb. Eine weitere Hiobsbotschaft betrifft die dreitürige Variante, die wohl nicht mehr weiter gebaut wird.

Erste Fotos gewähren Einblick in den neuen 1er-Innenraum. © CarPix

Fakten zum BMW 1er im Video:

Neue Fotos vom BMW 1er (2018)