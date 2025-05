BMW hält am 1er fest

BMW plant elektrische Kompaktklasse

Erst Mitte 2023 hat BMW das Studienfahrzeug Vision Neue Klasse vorgestellt. Mit ihm wurde auch die Neue Cluster Architektur (NCAR) vorgestellt, die als technische Plattform kommender Modellgeneration gilt. Bereits 2025 soll auf der Plattform der neue 3er BMW (i3) und ein iX3-Nachfolger, beide elektrisch, aufgebaut werden. Nun plant BMW, die Plattform nicht nur für die kommende Mittelklasse zu verwenden, sondern auch in den Fahrzeugklassen darüber und darunter. Das geht aus einem Interview der Automobilwoche mit dem BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber im Jahr 2023 hervor. Darunter falle auch eine BMW Elektro-Kompaktklasse (2027) als Nachfolger des 2022 eingestellten BMW i3, der als einer der Vorreiter der Elektromobilität gilt.

Zu den technischen Details der kommenden BMW Elektro-Kompaktklasse (2027) äußerte sich Weber hingegen noch nicht. Zumal auch ein Erscheinungsjahr noch nicht endgültig fest steht. Wir spekulieren einmal vorsichtig auf das Jahr 2027. Was das Design angeht, ist es durchaus wahrscheinlich, dass sich der kommende Kompakte an den Studien Vision Neue Klasse und i Vision DEE orientiert. Und nicht, dass es zu Verwechslungen kommt: Die kommende 3er-Baureihe wird wohl auch BMW i3 heißen. Der Nachfolger des gleichnamigen Kompakten von 2013 wird indes anders benannt werden, möglicherweise ja BMW i2.

Der BMW 1er wird elektrisch

Neben dem BMW i3-Nachfolger soll auch der 1er-BMW elektrisiert werden. So beschreibt BMW-Markenchef Bernd Koerber den BMW 1er in einem Interview mit der Auto Express als essenziell wichtig. Ihn abzusetzen – so wie es Mercedes mit der A- und B-Klasse vorhat – sei nicht zielführend. So betont der Markenchef die Relevanz des 1ers im Hinblick auf die Entwicklungsmöglichkeiten, denn der geringere Preis und das geringere Platzangebot in diesem Segment zwingt das Entwicklungsteam zu innovativen und effizienten Lösungen, von denen auch die darüberliegenden Modelle profitieren. Auch die Absatzzahlen in finanzschwächeren Ländern sprechen für eine Weiterführung des BMW 1ers – sowohl elektrisch als auch mit Verbrenner. Technische Daten zum wohl BMW i1 genannten Kompakten gehen aus diesem Interview nicht hervor.

