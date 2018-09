Das BMW 1er Facelift steht seit 2017 mit einigen Interieur-Updates zum Preis ab 25.150 Euro beim Händler. Kurz vor Ablösung durch den Nachfolger wertet BMW seinen Kompakten zum "Edition M Sport Shadow" auf. Das sind die Motoren!

Zum Modelljahr 2017 kam das leichte BMW 1er Facelift zum Preis ab 25.150 Euro. Wobei der Begriff "Facelift" vielleicht etwas irreführend ist, denn am optischen Auftritt ist der aufgefrischte BMW 1er nur zu erkennen, wenn er in den seitdem erhältlichen Sondereditionen M140i Edition Shadow (hier zu sehen) oder Edition Sport Line Shadow geordert wird. Denn dann erkennt man das Update an dem schwarzlackierten Nierenrahmen, an den neuen LED-Scheinwerfern mit schwarzen Konturen und an den abgedunkelten LED-Heckleuchten. Bei dem seit Herbst 2018 erhältlichen BMW 1er Edition M Sport Shadow, der den M Sport ab November 2018 ersetzt, ergänzen die Bayern beim BMW 1er Facelift (2017) außerdem schwarze Endrohre und 18 Zoll große M-Leichtmetallfelgen. Es dürfte der Schlussakkord der aktuellen 1er-Generation sein.

Neuheiten BMW M240i Facelift (2017): Preis (Update!) M Performance Edition für den M240i

Sondermodell Edition M Sport Shadow zum Ende der 1er-Generation. © BMW

Fakten zum BMW 1er im Video:

Preis: BMW 1er Facelift (2017) ab 25.150 Euro