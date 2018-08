Wie der 1er wird auch der BMW M140i (2019) ein wenig wachsen und so vor allem den Passagieren im Fond und dem Gepäck im Kofferraum mehr Platz bieten.

Am Heck prangen dicke Endrohre.

Erste Fotos des neuen BMW M140i (2019) zeigen: Der Kompaktsportler wird etwas größer. Außerdem kommt der Allradantrieb xDrive künftig wohl serienmäßig.

Voll getarnt auf einer ersten Testfahrt ist unseren Erlkönig-Jägern der BMW M140i (2019) ins Netz gegangen. Woher wir wissen, dass es sich ausgerechnet um das Sportmodell handelt? Insgesamt liegt der Erlkönig etwas tiefer als das Basismodell, am Heck prangen zwei dicke Endrohre und durch die Felgen blitzen die für den M140i typischen blauen Bremssättel. Die großen Lufteinlässe in der Frontschürze lassen zudem erahnen, dass unter der Haube ein Triebwerk sitzt, das viel Frischluft benötigt. Und man darf davon ausgehen, dass BMW für den M140i (2019) noch eine Portion Leistung obendrauf legt. Aktuell liefert der Dreiliter-Motor 340 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment, die entweder über die Hinterräder oder den Allradantrieb xDrive übertragen werden. Da BMW den serienmäßigen Hinterradantrieb für den neuen 1er streicht und die Kraft in den Basis-Versionen nur noch über die Vorderräder auf den Asphalt bringt, kann man davon ausgehen, dass der BMW M140i (2019) den Allradantrieb serienmäßig erhalten wird. Damit wird er zum ärgsten Konkurrenten für Golf R und Focus RS. Mehr zum Thema: Das kostet das aktuelle BMW 1er Facelift

Neuheiten BMW 1er (2018): Neue Fotos (Update!) Wir enttarnen den BMW 1er

Wir haben den 1er virtuell enttarnt! © AUTO ZEITUNG/Patrick Bücker

Alle BMW-Sportmodelle bis 2016 im Video:

Neuer BMW M140i kommt 2019