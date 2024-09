Der 1er wird wieder agiler

Der BMW 1er (2024) wurde nach fünf Jahren Bauzeit in eine neue– und damit vierte –Modellgeneration geschickt. Als F70 fährt BMWs kleinster mit einem deutlich geänderten Look vor. Die Front wurde weiter nach unten gezogen und Scheinwerfer sowie Niere (Kühlergrill) sind deutlich schmaler gezeichnet. Auf Wunsch leuchtet die Umrandung des Kühlergrills jetzt auch ("Iconiq Glow"). An der C-Säule mit BMW-typischem Hofmeisterknick findet sich eine geprägte "1". Ein Drei- oder Vierzylinder-Motor treibt den 1er an, der weiterhin auf Frontantrieb setzt. Nur das Topmodell M135 xDrive bekommt den Allradantrieb spendiert. Die Motorenpalette deckt eine Leistungsspanne von 150 PS bis 300 PS ab und beinhaltet Mildhybride, Benziner und Diesel. Der Zusatz "i" bei der Bezeichnung der Benziner entfällt.

Nicht nur optisch, auch technisch wurde der kleinste Bayer angepasst. So betont BMW, dass für ein besseres Handling das Fahrwerk in Bezug auf Lager, Stützen und Streben grundlegend überarbeitet wurde. Auch die Vorderachse soll mit einem agileren Einlenkverhalten punkten. Sein Einstiegspreis liegt bei 37.900 Euro (Stand: September 2024). AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut geht im Video mit dem Topmodell M135 xDrive im wahrsten Sinne des Wortes auf Spritztour.

