BMW 1er M Limousine (Illustration)

Kommt die BMW 1er M Limousine? Die Sportbehandlung durch die BMW M GmbH löst in dieser Illustration jedenfalls den "Will haben"-Effekt aus! Wir wissen, wie realistisch dieses Gedankenspiel ist.

Kaum hatte BMW seine die BMW 1er Limousine vorgestellt, hatte Photoshop-Künstler X-Tomi Design die China-Limousine schon auf M frisiert. So gut der BMW 1er M Limousine die gefräßige Front, die großen Alufelgen im typischen Doppelspeichen-Design und die seitlichen Kiemen auch stehen, dürften hartgesottene BMW-Fans mit der frontgetriebenen UKL-Plattform aber ihre Probleme haben. Zumal die Basis lediglich quer zur Fahrtrichtung montierte Vier- und Dreizylinder vorsieht. Da scheint es doch realistischer, dass die BMW 1er M Limousine ein Traum- beziehungsweise ein Photoshop-Gebilde bleibt und erst der deutsche Limousinen-Ableger des BMW 1er zum M mutiert: das BMW 2er Gran Coupé. Die Kompaktlimousine, die nach jetzigem Stand nicht vor 2019 auf den Markt kommt, wird aber gleichfalls auf der UKL-Basis aufbauen. Der Kritikpunkt aus Sicht hartgesottener und traditionsbewusster Bimmer-Fans wäre also nicht gelöst.

Fakten zum BMW 1er im Video:

Über 350 PS in der BMW 1er M Limousine?