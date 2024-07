Das muss mit auf die Autoreise

Urlaub, Familienbesuche, Ausflüge, Außendienst: Die Liste, warum Menschen viele Stunden hinter dem Lenkrad oder als Sozius nebendran verbringen, ist lang. Die richtigen Gadgets sind daher eine sinnvolle Investition, um gut vorbereitet zu sein. Unsere Top-10 der besten Produkte!

Lange Autoreisen möchten gut vorbereitet sein. Wer mehrere Stunden im Fahrzeug verbringt, sollte weder an Sicherheit noch an Komfort sparen, um gut am Ziel anzukommen. Damit ist natürlich nicht die Ausstattung des Fahrzeugs gemeint, sondern Gadgets, die während der Fahrt unterstützen, bei Pannen helfen oder einfach nur unterhalten. Wir haben daher die Top-10 der Produkte zusammengestellt, die unterwegs unverzichtbar sind.

Komfort an Bord

Handyhalter

Das klassische Navigationssystem hat heutzutage bei vielen Autofahrer:innen ausgedient. Navi-Apps auf dem Smartphone sind oft intuitiver bedienbar, stets Up-to-Date und auch außerhalb des Autos einsatzbereit. Ein guter Handyhalter ist daher ein Must-have auf einer langen Autofahrt in fremde Gefilde. Besser noch, wenn der Halter das Smartphone auch mit Strom versorgen kann – etwa durch kabelloses Laden.



Sonnenschutz

Besonders auf der Fahrt in den Sommerurlaub brennt bei langen Reisen die Sonne in den Innenraum. Das heizt nicht nur das Interieur auf, sondern ist durch UV-Strahlung auf Dauer schädlich für die Haut. Ein einfacher Sonnenschutz kann dem entgegenwirken. Netter Nebeneffekt: Der Schutz dunkelt den Innenraum ab, so können Kinder in Ruhe schlafen.



Auto-Mülleimer

Snacks und Getränke auf der Autoreise hinterlassen leider auch Abfall. Damit dieser während der Fahrt nicht im Innenraum herumfliegt, ermöglichen Auto-Mülleimer Ordnung im Auto – und verhindern unangenehme Gerüche von Obstschalen und Co. Alternativ genügt auch ein winziger Müllbeutel von zuhause ohne Eimer, sieht aber weniger ordentlich aus.



Rücklehnen-Organizer

Wer regelmäßig mit Kindern im Auto verreist, weiß, wie wichtig Ablenkung und Unterhaltung an Bord ist. Ein Organizer für die Sitzlehne bringt Spielsachen, Reisespiele und Getränke in Reichweite der Kleinen unter. Ein integrierter Halter für tragbare DVD-Player oder Tablet-PCs dient als Multimedia-Zentrale für die Rückbank.



Kühlbox

Besonders im Sommer ist eine Kühlbox unverzichtbar, sofern nicht gewünscht ist, dass sich Getränke und Snacks im Auto mit der Zeit aufheizen. Die klassische 12-V-Kompressor-Kühlbox muss dabei nicht teuer sein, um effizient und effektiv zu kühlen, wie unser Kühlboxen-Test beweist.



Sicherheit auf der Reise

Elektrische Luftpumpe

Sicherheit hat natürlich oberste Priorität. Eine elektrische Luftpumpe sorgt vollgeladen immer und überall für den richtigen Reifendruck. Wer mit dem Auto oder auch Wohnmobil mehrere Wochen am Stück verreist und dabei viele Kilometer abspult, wird die praktische Luftpumpe nicht missen möchten.



Reifenpannenset

Ein kompaktes Pannenset für platte Reifen sollte immer an Bord sein, wenn nicht bereits ein komplettes Ersatzrad bereitliegt. Die Sets flicken den Reifen temporär und bringen das Fahrzeug zumindest sicher aus dem Gefahrenbereich an der Autobahn.



Bordwerkzeug

Kleine Reparaturen kann man je nach Fahrzeug auch mit dem richtigen Bordwerkzeug selbst durchführen. Vor allem Fahrer:innen eines Young- oder Oldtimers oder älteren Gebrauchtwagen können damit lange Wartezeiten auf den Pannendienst vermeiden – vorausgesetzt sie wissen, was am Wagen defekt ist.



Starthilfe-Powerbank

Auch auf langen Reisen kann die Autobatterie streiken. Schnelle Abhilfe schafft ein sogenannter Booster. Das rettet zwar keine defekte Batterie, kann aber einen leeren Akku wieder zum Leben erwecken.



Pannenhilfe-Set

Gut vorbereitet auf die Reise geht es auch mit einem kompletten Pannenset. Im europäischen Ausland gelten zum Teil strengere Regeln, was die Anzahl an Warnwesten angeht oder das Mitführen von Ersatzglühbirnen und -sicherungen. Auch Warndreieck und Verbandkasten müssen stets mitgeführt werden.