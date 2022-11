Bleibt das Fahrzeug mal auf der Strecke, muss dafür die Sicherheit vorgehen: Eine Warnweste fürs Auto erhöht die Sichtbarkeit und beugt Unfällen vor. Wir zeigen die besten Modelle und erklären die Funktionsweisen.

Man kann noch so sicher fahren und das Fahrzeug sorgfältig warten: Irgendwann bleibt jeder mal auf der Strecke. Und steht das Fahrzeug mal am Straßenrand oder hat eine Panne, sollten Fahrer es ohne eine Warnweste fürs Auto nicht verlassen. Denn wo Verkehr ist, muss man gesehen werden, sonst passiert noch ein Unfall! Und außerdem herrscht hierzulande seit 2014 ohnehin eine Warnwestenpflicht in Pkw, Lkw oder auch Motorrad.

Aber: Die Sicherheit kommt zu einem kleinen Preis – denn Unfallwesten sind nicht teuer, leisten aber trotzdem viel. Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen und Farben, wobei manchmal sogar weiteres nützliches Zubehör beiliegt. Dieses beliebte Warnwesten-Set von TK Gruppe Timo Klingler ist ein kompetentes Komplettsicherheitspaket fürs Fahrzeug:

Unsere Top-Empfehlung: Warnweste Auto im Set

Neben der Warnweste im üblichen Neongelb winken noch ein zertifiziertes rotes Warndreieck, eine blaue Parkscheibe sowie ein Kfz-Verbandkasten Set, inklusive Wärmedecke und Gesichtsmasken. Das ganze Paket ist zu 100 Prozent geprüft und für das laufende Jahr 2022 für den TÜV zugelassen.

Spar-Tipp: Sind neben dem Fahrer regelmäßig mehrere Personen mit im Pkw, lohnt sich ein Set mit weiteren Westen – zumindest wenn nicht alle im Auto bleiben. Diese Multipacks sind nämlich deutlich günstiger:

>>Jetzt Warnwesten-Set 1er | 3er | 5er bestellen<<

Warnweste Auto: Unsere Favoriten fürs Fahrzeug im Vergleich

Es soll nur eine einzelne reflektierende Weste ohne Schnickschnack sein? Auch die findet sich natürlich bei den Produkten unten. Außerdem empfehlen wir für Autofahrende Produkte mit größerer Farbauswahl, Modelle für Kinder oder solche mit Multifunktionstaschen. Zusätzliche wichtige Fragen zur Warnweste beantworten wir weiter unten.

Sicherheit zum kleinen Preis: Warnweste im 4er-Pack von Flexeo

Wie oben erwähnt, ist die Anschaffung von zwei oder mehr Schutzwesten eine sinnvolle Angelegenheit. Hersteller Flexeo hat vier (und mehr) davon im Angebot, und das zu einem unschlagbaren Preis. Das Produkt kommt in Neongelb und mit der Einheitsgröße XL für Erwachsene. Gemäß der deutschen sowie europäischen Norm (EN ISO 20471) winkt natürlich eine hohe Sichtbarkeit, die Schutzkleidung mit Klettverschluss kommt in einer kompakten Tüte.

>>Hier gibt es 4 | 8 | 12 | 24 Warnwesten<<

Warnweste in vielen Farben: Unisex-Weste von Aykrm mit mehr Taschen

Aykrm hat sich auf Schutzwesten von sehr guter Qualität spezialisiert: Ihre Produkte sind aus robustem, atmungsaktivem Polyester und kommen mit gleich mehreren praktischen Taschen. Die hochreflektierenden Fahrtbegleiter sind außerdem in gleich neun Größen erhältlich und in satten 25 Farben. Hierbei ist aber zu beachten, dass bei einer Weste fürs Auto nur die Farben Rot, Gelb oder Orange bei Fahrer und Mitfahrer zulässig sind. Die anderen Töne sind nicht tauglich für die Panne am Fahrzeug, sondern kommen zum Beispiel auf der Baustelle zum Einsatz.

Einfache neongelbe Unfallweste Pkw, einzeln

Reicht eine ganz schlichte Weste für den Straßenverkehr, gibt es das praktische Accessoire fürs Fahrzeug natürlich auch einzeln. Dieses hier kostet nur 3 Euro, erfüllt aber dennoch die notwendige Norm DIN EN. Die Unisex-Unfallweste für Pkw, Lkw oder Motorrad hat die übliche knallige Farbe, ist an den Seiten vernäht und schließt vorne via Klettverschluss. Waschbar bis 30°C.

Warnweste Kinder von Prowiste

Eine Warnweste für Kinder fällt vor allem natürlich erst einmal kleiner aus als die üblichen Modelle. Das 2er-Pack von Prowiste hat zusätzlich einen süßen Aufrduck einer Sonne mit Brille vorne drauf. Nicht nur rein dekorativ bei dieser Kinder-Warnweste sind die doppelten Reflektorstreifen auf Brust und Schultern. Dank denen leuchtet das Kind auch bei schlechter Sicht auf wie ein Signal und ein Unfall passiert nicht so leicht. Ab zwei Jahren, waschbar bei 40°C.

>>Alternative Warnweste Kinder ohne Aufdruck<<

Orange Warnweste mit Tasche

Es gibt zwar auf öffentlichen Straßen eine Warnwesten-Pflicht, aber niemand schreibt vor, dass das Ding unbedingt im langweiligen Neongelb kommen muss. Dieses 4er-Set für Pkw- oder Lkw-Fahrer ist ausnahmsweise orange, die helleren, zwei fünf Zentimeter breiten Reflektorstreifen ziehen sich um das ganze Kleidungsstück. Mit dabei außerdem: Eine praktische Tasche für die sichere Aufbewahrung.

Wie viele Warnwesten braucht man in einem Auto?

Seit dem 1. Juli 2014 müssen Pkw & Co. eine Warnweste mitführen – und zwar laut Gesetz (siehe DGUV Vorschrift 70) tatsächlich nur eine. Sind jedoch regelmäßig weitere Mitfahrer an Bord, sind multiple Westen zumindest sehr empfehlenswert. Denn für den Fall der Fälle sollte kein Risiko eingegangen werden. Viele Produkte sind hier übrigens günstiger, wenn sie zu größerer Zahl in den Warenkorb wandern.

Haben Warnwesten ein Ablaufdatum?

Nein, ein Ablaufdatum haben Warnwesten nicht. Im Prinzip kann die Weste also über mehrere Jahre getragen werden. Dann sollte sie jedoch gut behandelt sowie verpackt und vor allem dunkel aufbewahrt werden – am besten in einer lichtdichten Tasche im Kofferraum oder dem Handschuhfach. Warum? Starkes oder regelmäßiges Sonnenlicht bleicht die Farbe des Sicherheits-Kleidungsstückes aus und mindert dadurch seine schützende Wirkung.

Welche Farbe muss die Warnweste in Deutschland haben?

Tatsächlich müssen Warnwesten in Deutschland eine ganz bestimmte Farbe haben – und zwar Rot, Gelb oder Orange. Weiterhin muss die entsprechende Warnweste der Prüfnorm DIN EN 471 oder EN ISO 20471:2013 entsprechen. Checke diese Kriterien vor dem Kauf über die Artikelbeschreibung des Produktes. Wird man mit einer falschfarbenen Weste erwischt, winkt das gleiche Bußgeld wie bei einer fehlenden: 15 Euro werden fällig, wenn sie nicht vorliegt oder die Tragepflicht missachtet wird.

Warnweste Auto Preis: So viel kostet der Schutz

Eine Warnweste zum besseren Schutz vor Panne oder Unfall ist zum Glück nicht teuer: Bereits ab 3 Euro gibt es einzelne Modelle für Autofahrer, günstige Mehrpakete sind für rund 12 Euro zu haben. Für dickere Produkte oder solche mit mehreren Taschen fallen um 20 Euro an.

