Ein zu niedriger Reifendruck kann gefährlich und teuer werden. Eine elektrische Luftpumpe macht den Schlauch wieder voll, selbst wenn keine Tankstelle in der Nähe ist. Das hier sind die besten Modelle auf dem Markt.

Sind Sie viel mit dem Auto unterwegs, verlieren die Reifen mit der Zeit ganz natürlich ihre Luft. Und ist der Reifendruck zu niedrig, kann das teuer oder sogar gefährlich werden: Laut ADAC verändern sich nämlich bereits mit einem halben Bar weniger im Schlauch die Fahreigenschaften Ihres Pkws. Dann wird der Bremsweg länger, die Kurvenlage schlechter, selbst platzen kann der Reifen dadurch. Auch nicht zu vernachlässigen in Zeiten der Krise: Der höhere Rollwiderstand mündet in einem Mehrverbrauch an Kraftstoff und die Fahrt wird kostenspieliger.

Eine elektrische Luftpumpe im Auto sorgt dafür, dass die Reifen des Fahrzeugs komfortabel und vor allem jederzeit befüllbar sind – nie wieder erst eine Tankstelle finden und nach dem Kompressor suchen! Beliebte Pumpen wie der Air Compressor 1S von Xiaomi kosten nicht viel Geld und gestalten das Leben auf der Straße deutich angenehmer.

Unsere Top-Empfehlung: Elektrische Luftpumpe 1S von Xiaomi

Normalerweise auf Smartphones spezialisiert, legt Xiaomi hier eine leistungsstarke Luftpumpe vor, mit der sich die Autoreifen bei bis zu 150 PSI füllen. Aber auch als Fahrrad-Luftpumpe oder Luftspender für Motorräder und Bälle eignet sich das Produkt. Die 1S kommt mit fünf voreingestellten Luftdruck-Modi sowie einer digitalen Anzeige für Druckstand & Co. Ist die Pumpe leer, lädt sie via USB Typ-C in weniger als drei Stunden wieder auf.

Elektrische Luftpumpe: Unsere Favoriten im Vergleich

Die Xiaomi-Luftpumpe ist auf Amazon ein Bestseller und natürlich nur ein Beispiel von vielen. Unsere Liste empfiehlt Ihnen außerdem noch fünf weitere Modelle für einen komfortablen Preis- und Leistungsvergleich.

Die günstigste elektrische Luftpumpe: Tragbarer Luftkompressor von Astro Ai

Der tragbare Luftdruck-Kompressor von Astro Ai ist einer der günstigsten da draußen: Lediglich 25 Euro müssen hier für eine solide Luftpumpe dieser Art investiert werden. Der Maximaldruck ist 100 PSI, der Hersteller hat aber auch etwas teurere Modelle mit 150 oder 160 PSI im Angebot. Das Akku-betriebene Gerät besitzt eine LCD-Anzeige, die immer den vollen Überblick verschafft. Praktisches Zubehör wie eine Ersatzsicherung, zwei Luftdüsen oder ein Nadelventil-Adapter plus Verlängerung sind ebenfalls an Bord. Drei Jahre Garantie, weitere Farben erhältlich:

>>Elektrische Luftpumpe von AstroAI in Blau | Rot | Orange | Schwarz<<

Luftpumpe mit leistungsstarkem Akku: Reifenkompressor von Qodeyaos

Auch die Akku-Luftpumpe von Qodeyaos ist eine echte Empfehlung: Der überaus schicke Kompressor pumpt mit kraftvollen 150 PSI, während der große digitale Screen durch das LED-Licht sehr einfach ablesbar ist. Das Aufpumpen funktioniert dabei zügig und vollautomatisch: Einfach eine Voreinstellung mit Wunschdruck wählen, Knöpfchen drücken und das Gerät startet bis zum idealen Reifendruck und stoppt von selbst. Ein integrierter Akku hat mit 6.000 Milliamperestunden richtig Power und hält laut Hersteller drei ganze Reifenladungen durch. Und ist man mit dem Auto auf dem Weg zum Camping, können auch andere Schläuche befüllt werden – von Ball bis Boot.

>>Hier gibt es die Elektropumpe von Qodeyaos mit SOS-LED<<

Luftpumpe ohne Akku: 12 V Luftkompressor von Deepdream

Wird nicht zwangsweise ein Akku benötigt, spart man bei der Anschaffung einer elektrischen Luftpumpe meist etwas Geld. So kostet auch dieser Kompressor mit 12 Volt Spannung von Deepdream unter 30 Euro. Das Modell verbindet sich via Kabel mit dem Zigarettenanzünder, anschließend wandern 30 Liter Luft die Minute in Ihren Schlauch. Laut Hersteller ist der Reifen durch den Quick-Fill in nur 30 Sekunden wieder prall, danach schaltet sich das Gerät automatisch ab. Neben dem Luftkompressor im Paket enthalten sind drei Düsenadapter, zwei Sicherungen sowie zwei Reifenventil-Staubkappen.

Luftpumpe mit LED-Beleuchtung: Akku-Kompressor von Cycplus

Diese Pumpe von Cycplus ist ein echtes Tausendsassa. Nicht nur kauft man hier einen kraftvollen Luftspender für Auto, Fahrrad, Schlauchboor & Co., die Elektrische kann noch viel mehr als nur aufpumpen: So verwendet man die integrierte LED-Beleuchtung alternativ als Taschenlampe und die Luftpumpe als vollwertige Powerbank. Die Kombination von 2600er-Akku und 150 PSI Luftdruck macht sich gut bemerkbar und Ihr Reifen sollte in zwei bis drei Minuten wieder fit sein. Die Luftdüse ist dem Hersteller nach doppelt verdichtet und verschleißt demnach nicht so schnell wie die herkömmlicher Modelle.

>>Luftpumpe von Cycplus in Blau | Grau | Schwarz<<

Für Auto, Schlauchboot & Luftmatratze: Luftpumpe von Woowind

Ob Fahrradreifen, aufblasbare Matratze, Schlauchboot oder eben Fahrzeug: Mit der Elektro-Luftpumpe von Woowind wird jeder Schlauch wieder auf Vordermann gebracht. Das gut bewertete Hilfsmittel braucht nur 90 Sekunden zum Aufpumpen des Autoreifens und geht anschließend von selbst in den Ruhemodus. Das Gerät ist sehr kompakt und passt zum Beispiel in den Flaschenhalter des Autos. Wie das Konkurrenzprodukt von Cycplus nutzt man Woowinds Luftumpe außerdem auch als Powerbank. Der maximale Druck beträgt 150 PSI, dazu winken zwölf Monate Garantie.

Was kostet eine Auto-Luftpumpe?

Eine Luftpumpe mit elektrischer Versorgung bekommt man schon ab knapp 30 Euro. Solche günstigen Modelle pumpen meist mit etwas weniger Power oder halten, falls mit Akku bestückt, nicht so lange durch. Zuverlässig sind die preiswerteren Varianten in der Regel dennoch. Der durchschnittliche Anschaffungspreis pendelt sich irgendwo zwischen 50 und 80 Euro ein, für richtig teure Kompressoren zum Aufpumpen fallen deutlich über 100 Euro an.

Was ist eine elektrische Luftpumpe?

Während Sie einen Luftballon noch ganz einfach mit dem Mund aufpumpen, benötigen größere Gegenstände oder Hilfsmittel mehr Druck und Zeit. Dann sollte über den Einsatz und den Erwerb einer elektrischen Luftpumpe nachgedacht werden. Mit der kann man nämlich einfach, schnell und ohne viel Aufwand auch Fahrrad, Luftmatratze, Planschbecken oder Schlauchboot aufpumpen. Der bevorzugte Einsatzort für Fahrzeugfans ist aber natürlich der Autoreifen. Der benötigt einen ganz bestimmten Druck, gemessen in PSI ("pound per square inch"), welche mithilfe einer elektrischen Pumpe oder eines Kompressors problemlos aufgebracht wird.

Sind elektrische Luftpumpen leise?