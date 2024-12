Die halten was – nur einer nicht!

Platz 1: Der Testsieger überzeugt mit dem größten Funktionsumfang. Je nach Bedarf krallt er sich an einem Lüftungsgitter fest oder saugt sich an die Windschutzscheibe. Auch am Amaturenbrett findet er guten Halt.

Handyhalter fürs Auto gibt es wie Sand am Meer. Wir haben die interessantesten Modelle getestet und helfen dabei, den passenden Halter zu finden.

Wer einen Handyhalter fürs Auto sucht, hat die Qual der Wahl. Bei dem riesigen Angebot, egal ob on- oder offline, verliert man schnell den Überblick. Wenn man sich die richtigen Fragen stellt, kann man das Problem aber eingrenzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Die besten Handyhalter im Test (Video):

Welcher ist der beste Handyhalter ?

Hama Wireless Car Charger – Sehr gut (93 Punkte)

Foto: AUTO ZEITUNG

Der Testsieger überzeugt mit dem größten Funktionsumfang. Je nach Bedarf krallt er sich an einem Lüftungsgitter fest oder saugt sich an die Windschutzscheibe. Sogar am Armaturenbrett findet er sicheren Halt. Er lässt sich vielfach einstellen, klemmt das Handy automatisch bei Annäherung ein oder gibt es wieder frei. Obendrein lädt er es induktiv. Ein echter Tausendsassa, der sich auch beim Lieferumfang keine Blöße gibt. Sogar der Adapter für den Zigarettenanzünder und das Kabel liegen schon bei. Nur Handys, die seitlich tiefliegende Tasten haben, können fehlbedient werden, denn der Einstellbereich der Fußstütze ist knapp bemessen.

Joyroom Wireless Car Charger Holder – Gut (86 Punkte)

Deutlich günstiger, aber kaum weniger begabt: Der Handyhalter von Joyroom ist ein würdiger Preis-/Leistungssieger. Auch er nimmt das Handy automatisch in die Klemme und lädt flott, sofern das Smartphone mit dem Standard Qi kompatibel ist. Materialqualität und Design sind sehr wertig. Allerdings eignet er sich weniger für großformatige Handys in dicken Etuis und er lässt sich nur an Luftausströmern installieren. Auch den Adapter für den Zigarettenanzünder muss man noch dazukaufen.

Beikell Car Phone Holder – Gut (81 Punkte)

Dieser Saughalter ist funktionell und überaus solide, und dies zu einem vertretbaren Preis. Der Saugnapf hält, als gäbe es kein Morgen. Da wird es fast schon schwierig, ihn wieder zu demontieren. Der Regelbereich ist der größte im Testfeld, und die Klemmen des Halters verbeißen sich energisch auch in dicke Handys. Da wird so mancher Schraubstock neidisch. Die seitlich angebrachte Auslösetaste ist gut zugänglich. Dass die Fußstütze nicht regelbar ist, fällt kaum ins Gewicht: Die Klemmen sind vergleichsweise tief angebracht und geraten so selten in Konflikt mit Handytasten.

Ergebnis der Top-3 (Tabelle)

Modell (Punkte max.) Hama Wireless Car Charger Joyroom Wireless Car Charger Beikell Car Phone Holder Funktionalität (50) 46 36 32 Qualität (20) 19 20 19 Sicherheit (20) 18 20 20 Nachhaltigkeit (10) 10 10 10 Gesamtpunkte (100) 93 86 81 Bewertung Sehr gut Gut Gut Vorteile + Überall zu befestigen

+ Ladefunktion

+ Einfache Einhand-Bedienung + Ladefunktion

+ Einfache Einhand-Bedienung

+ Wertige Anmutung + Großer Regelbereich

+ Solider Saugnapf

+ Auch für dicke Handys Nachteile - Kann mit seitlichen Tasten in Konflikt geraten - 12-V-Adapter nicht dabei - Stützfuß nicht regelbar

Blukar Car Phone Holder - Gut (79 Punkte)

Auch der Halter von Blukar saugt wie ein Blutegel. Zudem wird er für kleines Geld angeboten. Allerdings neigt er beim Fahren zum Klappern, wenn er gerade kein Handy in den Klauen hat. Auch er zeigt bei beleibten Smartphones keine Klemm-Hemmungen. Man benötigt zum Bedienen aber zwingend beide Hände, da sich die Auslösetaste hinter dem Halter versteckt. Im Gegensatz zum Beikell verfügt er aber über eine verstellbare Fußstütze. Das kann bei bestimmten Handytypen ein entscheidender Vorteil sein.

Cindro Handyhalterung Auto – Befriedigend (71 Punkte)

Sparfreudige werden sich mit dem Handyhalter von Cindro anfreunden. Zum niedrigen Preis bietet er dem Handy sicheren Halt am Lüftungsgitter und gibt weder bei der Montage noch bei der Benutzung Rätsel auf. Kritikwürdig ist hingegen sein nicht sehr wertiges Erscheinungsbild. Wenn er nicht benutzt wird und man Kopfsteinpflaster unter die Räder nimmt, nervt er zudem durch Klappern. Dafür nimmt er es auch gern mit korpulenten Handys auf.

Hama Universal Holder – Befriedigend (67 Punkte)

Unbenutzt macht sich dieser Halter von Hama klitzeklein. Erst beim Entfalten wird klar, dass dies ein Handyhalter ist. Ist das Smartphone erstmal eingeschoben, fixiert es sich durch sein Gewicht ganz von selbst. Einfacher geht es kaum. Besser aber schon: Selbst größere Handys sitzen nicht ganz spielfrei. Oder, besser gesagt, sie stehen, denn das System lässt schwerkraftbedingt keinen Quereinbau zu. Auch muss das Lüftungsgitter für den Hama hoch genug platziert sein, sonst gerät das Handy aus dem Blickfeld. Immerhin lässt sich der Universal Holder in der Neigung verstellen.

Ergebnisse für Platz 4 bis 6 (Tabelle)

Modell (Punkte max.) Blukar Car Phone Holder Cindro Handyhalterung Auto Hama Universal Holder Funktionalität (50) 33 29 23 Qualität (20) 18 18 18 Sicherheit (20) 18 14 16 Nachhaltigkeit (10) 10 10 10 Gesamtpunkte (100) 79 71 67 Bewertung Gut Befriedigend Befriedigend Vorteile + Bombenfester Sitz per Saugnapf

+ Klemmt auch große Handys sicher ein

+ Verstellbare Fußstütze + Solider Halt am Lüftungsgitter

+ Auch für große Smartphones geeignet + Leicht installierbar und sehr diskret

+ Einfache Bedienung Nachteile - Klappert

- Auslösetaste verdeckt - Rattert

- Sieht billig aus - Handy nur senkrecht

- Klemmt nicht spielfrei

Ugreen Air Vent Gravity Phone Mount – Befriedigend (62 Punkte)

Dieser Handyhalter fürs Auto vertraut auf das gleiche Konstruktionsprinzip wie der Hama Universal Holder und teilt weitgehend dessen Stärken und Schwächen. Er ist sehr schnell am Luftausströmer angebracht, aber Spielraum zum Verstellen gibt es keinen, zumal der Ugreen nicht in der Neigung regelbar ist. Dafür kommt er mit dicken Handys und Schutzhüllen gut zurecht. Auch eine gewisse Neigung zum Klappern auf schlechten Straßen ist ihm nicht abzusprechen, wenn er gerade kein Handy umklammert.

Lamicall Car Phone Holder – Ausreichend (59 Punkte)

Dieser kleine Handyhalter ist wirklich diskret und man braucht keine Bedienungsanleitung, um ihn zu benutzen. Einfach in die Lüftungslamellen stecken, Handy einsetzen und es kann losgehen. Das Smartphone lässt sich zudem in senkrechter oder waagerechter Position arretieren. Sein Einsatzgebiet ist dennoch begrenzt. Mit seiner Doppelhalterung benötigt der Lamicall-Halter große Luftausströmer und er klammert sich mangels Tiefe auch nur an recht schmale Handys. Wegen einer scharfen Kante und des kräftigen Federdrucks kann man sich zudem den Finger einklemmen.

Floveme Car Phone Mount – Mangelhaft (48 Punkte)

Dieser Handyhalter hält nicht, was er verspricht, nämlich das Handy zu halten. Dazu ist der Magnet viel zu schwachbrüstig. Im Testbetrieb ließ der Floveme als einziger Proband das Handy entgleiten, das krachend auf die Mittelkonsole fiel. Auch die beigelegten Metallplättchen, die sich aufs Handy oder die Schutzhülle kleben lassen, ändern daran prinzipiell nichts. Dabei ist die Grundidee bestechend: Der Halter ist diskret und gut verarbeitet, das Handy ist unbeschränkt drehbar, seine Größe tut nichts zur Sache, und die Handhabung könnte nicht einfacher sein. Mangels magnetischer Muskelmasse scheitert diese Idee aber leider an einer Newtonschen Entdeckung: der Schwerkraft.

Ergebnisse der letzten drei Plätze (Tabelle)

Modell (Punkte max.) Ugreen Air Vent Gravity Phone Mount Lamicall Car Phone Holder Floveme Car Phone Mount Funktionalität (50) 22 22 22 Qualität (20) 18 17 7 Sicherheit (20) 12 10 9 Nachhaltigkeit (10) 10 10 10 Gesamtpunkte (100) 62 59 48 Bewertung Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Vorteile + Einfache Montage und Bedienung

+ Auch für dicke Handys geeignet + Einfache Montage

+ Guter Halt für kleine und mittelgroße Handys + Tolle Idee Nachteile - Weder dreh-noch neigbar

- Rattert leer - Benötigt große Luftausströmer

- Scharfe Kante - Magnet viel zu schwach

Worauf achten beim Handyhalter fürs Auto?

Der Handyhalter muss zunächst zum Auto passen: Ist die Windschutzscheibe stark geneigt, oder eher nah am Lenkrad? Nur bei einem vertretbaren Abstand kommen Saugnapf-Halter infrage. Sonst sollte es ein Handyhalter sein, der sich an einem Lüftungsgitter festkrallt. Dieses darf wiederum nicht zu tief montiert sein, sonst gerät das Handy zu weit aus dem Blickfeld.

Wie den Handyhalter richtig positionieren?

A propos Blickfeld: Wichtig ist natürlich, dass man den Handyhalter im Auto dort installiert, wo er in Reichweite ist, aber nicht stört. Er soll ja nicht die Sicht oder den Zugang zu Bedienelementen behindern. Also bloß nicht direkt in Blickrichtung vor dem Lenkrad, sondern in der Peripherie anbringen. Und auch nicht zu hoch oder zu tief, und möglichst nahe an einer Stromquelle, damit das Handy während der Fahrt auch laden kann. Die teureren Halter in diesem Test können den Akku übrigens induktiv volltanken. Das ist sehr praktisch und erspart das An- und Abstöpseln des Handys, sofern es kompatibel mit dem Standard Qi ist.

Passt der Halter zu meinem Handy?

Das Handy-Format selbst spielt bei Handyhalterungen keine besondere Rolle. Die Halter passen sich zumeist problemlos an die Größe des Smartphones an. Das ändert sich allerdings, wenn das Gerät in einem Schutzcase oder gar in einem Etui mit Bildschirmschutz und Platz für Kreditkarten steckt. Manchmal verdoppelt sich dadurch die Dicke des Handys, und nicht alle Handyhalter bieten genügend Tiefe, um diese Moppelchen sicher einzuklemmen.

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Handy seitlich mehrere Tasten aufweist und diese tief installiert sind. Sie können beim Klemmen leicht fehlbedient werden. Um das zu vermeiden, sollte man Handyhalter mit verstellbarer Fußstütze bevorzugen. Ein Hinweis am Rande: Die iPhones von Apple sind gemeinhin kompatibler, da deren Tasten recht nahe am oberen Ende der Geräte angebracht sind. Viele Android-Hersteller platzieren sie hingegen eher mittig. Dort werden sie dann des Öfteren von den Klemmen der Halter verdeckt oder gedrückt.

Wenn man das alles bedenkt, kann beim Kauf eigentlich nicht mehr viel schiefgehen.

So haben wir getestet

Alle Handyhalter haben unsere komplette Testprozedur durchlaufen und sind dabei in zwei Testwagen (VW Tiguan und Renault Espace) montiert und genutzt worden. Nur Halter, die sich sowohl per Saugnapf als auch am Lüftungsgitter installieren ließen, konnten in der Disziplin Befestigung die höchste Punktzahl einheimsen. Die akkuladenden Geräte wurden überdies mit vollen zehn Punkten bei Zusatzfunktionen bedacht. Probleme mit der Kompatibilität oder der Stabilität wurden mit Punktabzug bestraft. Genauso wie unerwünschte Geräusche, die beim Testen allerdings nur auf schlechten Straßen und mit leerem Handyhalter aufgetreten sind. Als Testhandys mussten drei Modelle verschiedener Größen herhalten: Google Pixel 5, Apple iPhone 11 und Xiaomi Mi9.

Handy am Steuer verboten

Nur zur Sicherheit sei an dieser Stelle noch einmal gesagt: Die Benutzung des Handys am Steuer ist nach § 23 der StVO verboten und steht unter Strafe. Und nicht nur das Telefonieren mit dem Handy am Ohr ist verboten, während man Auto fährt, sondern auch die Bedienung sämtlicher anderer Funktionen des Geräts. Sogar das Tippen auf das Display, um die Uhrzeit zu lesen oder das Ablehnen eines Anrufs ist nicht erlaubt, wenn man das Gerät dafür in die Hand nimmt (Az.: 1 Ss 1/14). Bußgeld, Punkte oder Fahrverbot als Strafe für die Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt richten sich dabei nach der Schwere der Gefährdung des Straßenverkehrs. Wird man mit Handy am Steuer erwischt, beläuft sich das Bußgeld auf mindestens 128 Euro sowie einen Punkt. Kommt eine Gefährdung hinzu, beträgt die Strafe schon 178 Euro Bußgeld, zwei Punkte sowie einen Monat Fahrverbot. Kommt es zu einer Sachbeschädigung, sind das 228 Euro plus zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot (Stand: März 2024). Mehr Informationen gibt es hier!