Mag Pro Wireless-Powerbank von Varta im Praxis-Check

Im Test positiv aufgefallen

Varta bietet eine breite Palette an Powerbanks als mobile Stromspender. Mit einer Kapazität von 10.000 mAh ist die getestete Varta Mag Pro Wireless-Powerbank zwar zu schwer für die Hemd- oder Hosentasche. Sie passt allerdings gut in die Handtasche oder einen Rucksack.

Der Clou: Sie lädt kompatible Geräte via Qi-Standard oder MagSafe mit bis zu zehn Watt induktiv auf. Auf eine Verkabelung kann so verzichtet werden. Integrierte Magnete halten die Geräte im Test exakt positioniert aufeinander.

Dank ihrer hohen Kapazität kann die Powerbank von Varta mit einer Ladung das Smartphone sogar mehrmals befüllen (je nach Modell). Falls man entsprechende Kabel zur Hand hat, lassen sich über zwei USB-C-Buchsen auch zwei weitere Geräte parallel laden, mit bis zu 20 W Leistung.

Negative Aspekte

Als Ladestandsanzeige muss eine einzige Diode, die je nach Kapazität weiß (niedrig), hell- oder dunkblau (hoch) leuchtet, genügen. Ein Display oder zusätzliche Statusanzeigen fehlen.

Das Gewicht des Geräts macht es für die Jacken- oder Hosentasche zu schwer.

Vorteile Kompakt

Kein Kabel nötig

Matte Oberfläche

Kein Kabel nötig

Nachteile Zu schwer für die Jackentasche

Keine präzise Ladestandsanzeige

Keine präzise Ladestandsanzeige

Wie viel mAh sollte eine gute Powerbank haben?

Powerbanks gibt es in vielen verschiedenen Größen- und Gewichtsklassen, kabellos und kabelgebunden. Da verliert man schnell den Überblick. Wichtig ist beim Kauf besonders, dass die Kapazität der Powerbank zur Anwendung passt. Dabei sollte der Energieinhalt der Powerbank am besten doppelt so groß sein wie die zu ladende(n) Batterie(n). Ein typisches Smartphone speichert rund 5000 mAh. Auch deshalb sind Powerbanks mit 10.000 mAh so beliebt. Wer zugleich mehrere Handys oder einen Laptop laden möchte, sollte entsprechend leistungsfähigere Powerbanks in Betracht ziehen. Diese sind aber naturgemäß größer, schwerer und teurer.

Was kostet eine gute Powerbank?

Apropos Preis: Powerbanks mit einer Kapazität von 10.000 mAh gibt es schon für kleines Geld. Manche Billigangebote glänzen zudem mit einer umfangreichen Ausstattung. Doch Vorsicht: Viele Käufer:innen klagen, dass die Geräte schon nach wenigen Wochen defekt sind. Der Hauptbestandteil der Powerbank, die Batterie, hat nun mal ihren Preis. Deshalb sollte man garantierte Geräte von Marken, die einen Ruf zu verlieren haben und Kundenservice bieten, bevorzugen.

Preis für Powerbanks:

mit 5000 bis 10.000 mAh: rund 15 bis 30 Euro

mit 10.000 bis 20.000 mAh: rund 25 bis 50 Euro

mit 20.000 bis mehr als 30.000 mAh: rund 50 bis 130 Euro

Welche Ladeleistung und Funktionen sollte die Powerbank haben?

Die Ladeleistung per Anschluss sollte bei einer guten Powerbank nicht unter 20 W liegen. Wer ein Smartphone oder einen Laptop mit Schnellladefähigkeit besitzt und keine Zeit vergeuden möchte, sollte eine entsprechend stärkere Powerbank bevorzugen. Kabelloses Laden generiert Wärmeverluste und dauert generell länger. Powerbanks mit Display informieren zumeist genau über ihren Ladestand. Manche haben auch Zusatzfunktionen, die auf Reisen nützlich sein können, wie etwa eine integrierte Leuchte.

Die Powerbank selbst muss man natürlich regelmäßig laden, damit sie beim Einsatz nicht gleich ausgepowert ist. Auch hier sollten Eilige auf eine hohe Ladeleistung achten. Mit dem passenden Adapter lassen sich Powerbanks auch im fahrenden Auto wieder aufladen. Sie sollten allerdings nicht dauerhaft im Auto bleiben, denn die Batterien mögen weder große Hitze noch Kälte. Bei Flugreisen müssen Powerbanks übrigens im Handgepäck verstaut werden. Besonders leistungsstarke Batterien bedürfen manchmal auch einer Genehmigung durch die Fluggesellschaft.

Alternativen zur Varta Mag Pro Wireless Power Bank

Belkin BoostCharge Pro

Die Belkin BoostCharge Pro lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig, und zwar mit bis zu 20 W ziemlich zügig. Kabellos werden bis zu 15 W Leistung übertragen. Die Powerbank soll sich zudem besonders mit den iPhones 15 und 16 gut vertragen und auch während des Telefonierens zu nutzen sein, selbst mit bis zu drei Millimeter dicken Handyhüllen. Darüber hinaus glänzt sie mit einem integrierten, ausklappbaren Standfuß. Ein USB-C-Kabel steckt mit im Paket. Leider hat die Belkin kein Display.



Vorteile Lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig

Integrierter Standfuß

Ein USB-C-Kabel im Lieferumfang

Integrierter Standfuß

Nachteile Kein Display

Anker MagGo Powerbank

Das Design der Anker MagGo Powerbank erinnert an das eines frühen iPods. Der Spezialist fürs mobile Laden zielt auch explizit auf iPhone-Besitzer, an die sich die MagGo mit Magneten beinahe anschmiegt wie Apple-Originalzubehör. Kabellos füttert die Anker MagGo Smartphones, Earbuds und Smartwatches mit bis zu 15 W. Mit dem kurzen Kabel, das im Lieferumfang steckt, sind sogar bis zu 30 W drin. Auch hier muss man auf ein Display mit Ladestandsanzeige allerdings verzichten.



Vorteile Sehr hohe Ladeleistung

Lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig

USB-C-Kabel inbegriffen

Lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig

Nachteile Kein Display

UGreen Uno Wireless Powerbank

Trotz ihres günstigeren Preises bringt die UGreen Uno Wireless Powerbank ein (fast schon zu) großes Display mit, das präzise den Ladestand anzeigt. Auch ein ausklappbarer Standfuß ist dabei. Gegenüber den teureren Powerbanks muss man allerdings mit reduzierter Ladeleistung leben. Per Kabel werden zwar bis zu 20 W übertragen, ohne allerdings maximal 7,5. Auch können höchstens zwei Geräte gleichzeitig an der UGreen-Powerbank saugen.