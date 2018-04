Wie die zweite Generation des Audi Q3 (2018) im Interieur aussieht, zeigen erste Fotos vom noch stark verhüllten Cockpit. Das Kompakt-SUV wird nicht nur digitaler, sondern dank des Modularen Querbaukastens auch deutlich leichter.

Nach und nach offenbaren Testfahrzeuge des künftigen Audi Q3 (2018), der aktuell intensiv in Nordeuropa getestet wird, mehr Blech. So lässt sich problemlos der deutlich eckiger angeschnittene Singleframe-Grill ausmachen, der von zwei Bumerang-förmigen Scheinwerfern flankiert wird. Auch der zweiten Generation bleibt die schräg, fast schon Coupé-artig abfallende Heckpartie erhalten. Die Rückleuchten greifen die L-Form der Frontscheinwerfer wieder auf und erinnern entfernt an den Plattformbruder Tiguan. Im Vergleich zum ersten Q3 lassen es die Designer sichtbar dynamischer angehen, die Rolle des jugendlich gestalteten Praktikers übernimmt seit kurzem der kleine Bruder Q2. So kommt es auch, dass der Crossover dem allgemeinen Trend folgend rund elf Zentimeter größer wird und sich voraussichtlich auf eine Länge von rund 4,50 Metern streckt. Weil der Audi Q3 (2018) auch in der Breite ein Stück zulegt, kann er einen insgesamt spürbar geräumigeren Innenraum bieten, ohne zu nah an den größeren Q5 heranzurücken.

Ein erstes Foto gibt Einblick in den neuen Audi Q3! © CarPix

Interieur-Fotos vom Audi Q3 (2018)