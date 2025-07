Audi Q3/VW Tiguan: Gebrauchtwagen kaufen

Der VW Tiguan wurde bisher in Deutschland fast 700.000 Mal verkauft

In Sachen Zuverlässigkeit stellen die GTU-Prüfer:innen dem Audi Q3 ein nahezu mustergültiges Führungszeugnis aus.

Gebrauchte Q3 sind in der Regel mit Automatik (S tronic) ausgerüstet.

Corona, Chipkrise, Teilemangel: Weil Neuwagen rar sind, werden auch Gebrauchtwagen immer teurer. Selbst bei Erfolgsmodellen wie dem VW Tiguan und dem Audi Q3 lohnt sich ein penibler Blick, um Fehlgriffe zu vermeiden. Im Gebraucht-Ratgeber informieren wir über Preise, Mängel und empfehlenswerte Motoren wie Ausstattungselemente.

Die Gebrauchtwagenpreise, darunter natürlich auch für die besprochenen Audi Q3 und VW Tiguan, sind weiterhin im Steigflug: Im Vergleich zum Vorjahresmonat kletterten sie im Mai 2022 um sagenhafte 26,7 Prozent. Laut DAT erzielen dreijährige Benziner derzeit noch 67,6 Prozent ihres ehemaligen Listenpreises, und vergleichbare Diesel können im Schnitt für 65,3 Prozent des ehemaligen Preises abgesetzt werden. In der Vergangenheit galten solche Preise höchstens für ein- bis zweijährige Gebrauchtwagen. Wie eng es auf dem Markt momentan zugeht, zeigt eine weitere Kenngröße: Laut mobile.de liegt die Zahl der Fahrzeug-Standtage auf der Online-Plattform derzeit im Durchschnitt bei lediglich 77,4. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank dieser Wert um 21,4 Prozent. Eine Folge: Erfolgsmodelle wie der VW Tiguan sind als Gebrauchtwagen ziemlich rar. Zum 1. Januar 2022 waren laut KBA in Deutschland zwar insgesamt mehr als 684.000 des Kompakt-SUV zugelassen, zum Verkauf stehen beispielsweise bei mobile.de aber nur rund 14.700 Exemplare oder 2,14 Prozent aus dem Bestand. Zusätzlich listet das Gebrauchtwagenportal knapp 2700 der seit 2017 angebotenen Langversion. Heycar, die Volkswagen-eigene Vermarktungsplattform, bietet derzeit knapp 8500 Tiguan an (inklusive der Langversion Allspace). Entsprechend ambitioniert sind die Preisvorstellungen für den Familien-Liebling. Bei mobile.de geht es für "fahrfähige und unfallfreie" 08er-Modelle bei 5500 Euro los. Wohlgemerkt nicht selten mit Laufleistungen zwischen 200.000 und 400.000 Kilometern. Diese sprechen zwar für die grundsätzlichen Langzeitqualitäten des Verkaufsschlagers, doch teure Reparaturen sind bei solchen Langläufern selbst bei intensiver Prüfung kaum auszuschließen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Audi Q3 & VW Tiguan als Gebrauchtwagen kaufen

Beim Portal Heycar, das maximal acht Jahre alte Fahrzeuge mit bis zu 150.000 Kilometern anbietet, starten die Preise für einen gebrauchten VW Tiguan bei knapp 13.000 Euro (Bj. 2014, 122 PS, Benziner). Dafür gibt es hier grundsätzlich eine Garantie, was zwar nicht vor hohen Preisen bewahrt, aber zumindest das Risiko minimiert. Schauen wir noch etwas tiefer ins aktuelle Angebot: Bei mobile.de (alle Modelljahre seit 2007 im Angebot) überwiegen immer noch klar die Dieselmodelle (8.400, 57,1 Prozent), Benziner werden etwa 6200 angeboten. Knapp 9800 (67 Prozent) der Tiguan-Offerten verfügen über ein automatisches DSG-Getriebe, etwa 6000 über Allradantrieb und nur rund 1150 über die bei älteren Modellen (der Tiguan II verfügt ab Werk über leuchtstarke LED-Scheinwerfer) empfehlenswerten Xenon-Leuchten, Aufpreis 2008: 1200 Euro. Bei der jüngeren XL-Variante Allspace liegt der Automatik-Anteil erwartungsgemäß noch deutlich höher (89 Prozent). Annähernd drei Viertel der Gebrauchtwagen-Offerten verfügen hier über Allradantrieb. Angesichts des allgemeinen Benziner-Vormarschs überraschend: Mehr als 73 Prozent des Allspace-Angebots bei mobile.de sind Diesel (ab 2018 Umstellung auf Euro 6d-Temp). Die Allspace-Inserate starten bei etwa 19.000 Euro. Bei Heycar ergibt sich wegen der abweichenden Angebotsstruktur ein etwas anderes Bild: Von den angebotenen VW Tiguan sind knapp 56 Prozent Diesel, aber nur 121 besitzen den seit Frühjahr 2021 erhältlichen Plug-In-Hybrid-Antrieb. Der zur gleichen Zeit gestartete 320 PS starke R-Typ hingegen ist zu Preisen ab rund 52.000 Euro mit 2,3 Prozent vertreten. 79 Prozent der Heycar-Offerten schalten automatisch per DSG.

Gebrauchtwagen-Preise hoch, das Angebot knapp

Kommen wir zum Schwestermodell des VW Tiguan: Beim Audi Q3 belief sich der Bestand zum 1. Januar 2022 laut KBA auf 187.634 Fahrzeuge. Zum Verkauf stehen bei mobile.de derzeit etwa 8840 Gebrauchtwagen (4,7 Prozent). Das Preisniveau liegt trotz des etwas geringeren Nutzwerts deutlich höher als beim Tiguan. Die Q3-Angebote starten bei 9800 Euro – auch hier übrigens mit teilweise sehr hohen Laufleistungen jenseits der 300.000 Kilometer. Diesel und Benziner halten sich bei den hier angebotenen Q3-Modellen in etwa die Waage, der Automatik-Anteil liegt bei 82 Prozent. Bei Heycar werden keine Audi offeriert, weil die Ingolstädter ihre Gebrauchtwagen selbst vermarkten. Das eigene Portal listet derzeit rund 1390 Q3-Angebote zu Preisen ab 16.280 Euro auf. Der Kauf eines gebrauchten Audi Q3 oder VW Tiguan ist derzeit kein Wunschkonzert, die Preise sind hoch. Wer unbedingt einen der beiden kompakten SUV-Bestseller kaufen will, sollte besonders sorgfältig vergleichen und besonders bei Fahrzeugen mit hoher Laufleistung vor der Kaufentscheidung Expert:innen zurate ziehen.

Empfehlungen: Antriebe & Extras für den Audi Q3

Positiv Agiles Fahrverhalten, feine Verarbeitung, technisch sehr zuverlässig, gute Bedienbarkeit. Negativ Vergleichsweise kleiner Kofferraum, Kopf- und Beinfreiheit im Fond (1. Generation), deutlich teurer

Zum Marktstart wurde der Audi Q3 mit 2.0-TDI-Motoren (140 und 177 PS) sowie zwei Turbo-Benzinern mit 170 beziehungsweise 211 PS angeboten. Später kamen weitere Triebwerke hinzu – vom Einstiegsbenziner mit 125 bis zum RS Q3 mit maximal 400 PS. Klimaautomatik, Anhängevorrichtung, elektrische Heckklappe, Seitenairbags hinten, Parksensoren hinten, alternativ das Assistenzpaket mit Parksensoren und adaptivem Tempomat. S-Line Paket mit 18-Zoll-LM-Felgen für Designfans.

Empfehlungen: Antriebe & Extras für den VW Tiguan

Positiv Ordentliche Verarbeitung, gutes Platzangebot, solide Qualität, hohe Anhängelast (bis zu 2500 kg) Negativ Teure Preise, eingeschränkte Auswahl, Diesel (EA 189) problematisch, Radaufhängungen

Seit Anfang 2019 erfüllen alle Diesel des VW Tiguan Euro 6d-Temp. Damit sind die Abgasprobleme der Vorgänger ausgeräumt und die Selbstzünder mindestens ebenso sauber wie die Benziner. Die seit 2016 gebaute Version glänzt mit einer üppigen Auswahl an Assistenten und Komfort-Extras. Für den Anhängerbetrieb ist der Trailer-Assist Pflicht. Seitenairbags hinten erhöhen das Sicherheitsniveau für die Familie. Navi, Rückfahrkamera und Xenon-Scheinwerfer beim Tiguan I.

Technische Daten & Gebrauchtwagenpreise des Audi Q3 und VW Tiguan

AZ 14/2022 Audi Q3 VW Tiguan Motoren 40 2.0 TFSI 40 TDI quattro 35 TDI 1.4 TSI BMT 1.5 TSI 2.0 TDI SCR Zylinder/Ventile 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Hubraum cm³ 1984 1968 14991968 1395 1498 1968 Leistung kW/PS 140/190 140/190 110/150 92/125 110/150 110/150 Max. Drehm. Nm 320 400 250 200 250 360 Verbrauch l/100 km 7,6 S 6,2 D 5,0 D 6,1 S 6,4 S 5,4 D Vmax km/h 222 225 202 190 203 200 Preise 2017 – – – 15.950 € – 15.950 € km-Stand – – – 57.000 – 85.000 2018 27.550 € 27.650 € 24.900 € 17.250 € 18.700 € 19.750 € km-Stand 46.000 46.000 69.000 46.000 46.000 69.000 2019 30.700 € 34.500 € 27.850 € – 20.050 € 20.450 € km-Stand 35.000 35.000 53.000 – 35.000 53.000