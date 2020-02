Schon im Stand machen das sportliche SUV klar, was in ihm steckt. Mit dem Singleframe ohne farblich abgesetzten Rahmen, dem tiefer und direkt in den Stoßfänger eingesetzten, schwarz glänzendem Grill in Wabenstruktur ... >> Mehr zum Thema Neuheiten

Mit dem Audi RS Q3 krönen die Ingolstädter Ende des Jahres 2019 ihre Q3-Familie. Unter der Haube Hochleistungs-SUV: der bekannte Fünfzylinder-Motor, der es auf 400 PS bringt. Alle Informationen zur Ausstattung!

Schon im Stand machen der Audi RS Q3 (2019) klar, was in ihm steckt. Mit dem Singleframe ohne farblich abgesetzten Rahmen, dem tiefer und direkt in den Stoßfänger eingesetzten, schwarz glänzendem Grill in Wabenstruktur und den boomerangförmigen Blades im Stoßfänger unterscheidet er sich doch deutlich vom schwächeren Bruder. Darüber hinaus soll ein RS-spezifischer langer Dachkantenspoiler im Audi RS Q3 (2019) für verbesserten Abtrieb sorgen und erstmals gibt es auch eine zweiflutige Abgasanlage – selbstverständlich mit großen ovalen Endrohren auf beiden Seiten und chromfarbenen Blenden. Zudem liegt die Karosserie bei beiden neuen Modellen dank des serienmäßigen Sportfahrwerks um zehn Millimeter tiefer als bei den Modellen ohne "RS"-Zusatz. Den Scheinwerfer und Heckleuchten in LED-Technologie gibt es serienmäßig, optional sind Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischen Blinklicht erhältlich. Mehr zum Thema: So fährt sich der Audi Q3

Audi RS Q3 (2019) mit Fünfzylinder-Motor

Angetrieben wird der Audi RS Q3 (2019) von dem bereits bekannten 2,5-Liter-Fünfzylinder, der es auf 400 PS und ein maximales Drehmoment von 480 Newtonmeter bringt. So soll die sportliche Speerspitze der Q3-Familie den Standardsprint von 0 auf 100 km/h in nur 4,5 Sekunden absolvieren. Abgeregelt wird bei 250 km/h, auf Wunsch geht es weiter bis Tempo 280. Die Kraftübertragung übernimmt eine Siebengang S tronic, die die Power an den permanenten Allradantrieb quattro schickt. Über das Fahrdynamiksystem lassen sich zudem Komponenten wie Lenkung, Fahrwerk, Motorcharakteristik und Sound vom Fahrer beeinflussen. Je nach Ausstattungsvariante des Audi RS Q3 (2019) stehen fünf oder sechs Modi zur Wahl. Mehr zum Thema: Das ist der Audi RS Q3 Sportback

