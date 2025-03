Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Wer ein praktisches SUV mit sportlichem Fließheck und nicht allzu üppigen Dimensionen sucht, wird bei Audi gleich doppelt fündig. Im Modellprogramm des bayerischen Herstellers findet sich hier zunächst der Audi Q3, der seit etlichen Jahren im Revier von BMW X1, Mercedes GLA, aber auch von VW Tiguan & Co. wildert. Als eleganter Sportback mit flachem Heck verführt er zudem Design-Freunde. Allerdings: Den Q3 gibt es nur mit Verbrennern. Die Rolle des elektrischen Kompakt-SUV bekleidet im Ingolstädter Angebot seit 2021 der Q4 e-tron, den es ebenfalls als coupéhaften Sportback gibt. Doch mit welchem der beiden fährt man im Alltag und im Vergleich günstiger?

Audi Q3 Sportback & Audi Q4 Sportback e-tron im Vergleich: Die Fakten

Für die hier untersuchten kräftigen Motorisierungen müssen Interessent:innen naturgemäß ein vergleichsweise üppiges Budget bereithalten. Mit einem Basispreis von 51.550 Euro liegt der klassische Verbrenner, der 245 PS (180 kW) starke Audi Q3 Sportback 45 TFSI quattro, immerhin 5400 Euro unter dem Grundpreis des Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro, dessen Maschinen eine Gesamtleistung von 210 kW (286 PS) produzieren. Im Leasing ist der Elektriker aber günstiger. Derzeit ruft Audi für ihn 596 Euro, für den Benziner 660 Euro auf – jeweils bezogen auf die Grundausstattung. Wer jedoch ein Auto lieber sein Eigen nennt, muss im Fall des Q4 mit dem höheren Wertverlust leben. Nach vier Jahren und 80.000 gefahrenen Kilometern büßt der Stromer 33.260 Euro ein, der Q3 hingegen 29.900 Euro.

Unter den laufenden Kosten sind es vor allem die Aufwendungen für Energie, die den wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Stallrivalen ausmachen. Gemäß des von uns ermittelten Durchschnittsverbrauchs von 24,5 kWh müssen beim Q4 pro Jahr 2450 Euro eingerechnet werden. Der Q3 verlangt auf unserer Testrunde nach happigen 9,2 l Super. Das bedeutet, dass die Tankstelle pro Jahr 3300 Euro und somit 850 Euro mehr als der Stromanbieter für den Q4 einstreicht. Auch hier gilt in beiden Fällen: bei 20.000 km Jahresfahrleistung.

Der elektrische Q4 lockt mit deutlich niedrigeren Energiekosten

Was Q4-Besitzende im Vergleich zu Q3-Eigner:innen an Steuern sparen, verleiben sich die Assekuranzen indes ein, denn der Stromer ist in die ungünstigeren Typklassen einsortiert. Im Gegenzug profitieren die Q4-Besitzenden von der weniger anspruchsvollen Wartungen der Fahrzeuge. Bei 10.000 km im Jahr müssen sie 80 Euro weniger, bei 20.000 km sogar 236 Euro weniger dafür ausgeben als Benzin-Pilot:innen.

Übrigens: Trotz der flach auslaufenden Heckpartien erweisen sich beide Ringträger gleichermaßen als praktische Begleiter – selbst für Familien. So schluckt das Q4-Gepäckabteil 535 bis 1460 l, der Q3-Kofferraum 530 bis 1400 l. Und in den Innenräumen gibt es zumindest für vier erwachsene Personen hier wie da ausreichend Platz und zudem sehr bequeme Sitzgelegenheiten.

Technische Daten von Audi Q3 Sportback 45 und Q4 Sportback 45 e-tron

AUTO ZEITUNG 04/2025 Audi Q4 Sportback

45 e-tron quattro Audi Q3 Sportback

45 TFSI quattro Technik Motor Vorn:

Asynchron-

maschine;

Hinten:

permanenterr.

Synchronmasch. 4-Zylinder, 4-Ventiler,

Turbo, Partikelfilter Hubraum – 1984 cm³ Leistung (bei U/min) 210 kW (286 PS) 180 kW (245 PS)

bei 5250 U/min Max. Drehmoment 545 Nm 370 Nm bei 1600 U/min Systemleistung 210 kW (286 PS) – Systemdrehmoment 545 Nm – Gewichte Leergewicht 2160 kg 1620 kg Zulässiges Gesamtgewicht / Zuladung 2750 / 590 kg 2160 / 540 kg Anhängelast (gebremst / ungebremst) 1200 / 750 kg 2100 / 750 kg Fahrleistungen 0 - 100 km/h 6,6 s 5,8 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h 233 km/h Verbrauch & Emissionen WLTP-Verbrauch 16,1 kWh/100 km 8,3 l S/100 km WLTP-Reichweite 541 km – Testverbrauch 24,5 kWh/100 km 9,2 l S/100 km CO₂-Emissionen (Test / WLTP) 103 / 0 g/km 218 / 188 g/km Reichweite (Test) 314 km 652 km Preise & Wartungskosten Grundpreis 56.950 € 51.550 € Werkstattkosten 341 € / 430 € 421 € / 666 € Wertverlust (10.000 km / 20.000 km) 7347 € / 8315 € 6470 € / 7475 € Versicherung & Steuern Typklassen (KH / VK) 16 / 23 14 / 21 Versicherungskosten (KH / VK) 1385 € / 1737 € 1238 € / 1551 € Kfz-Steuer pro Jahr 0 € 276 € Kraftstoffkosten (10.000 km / 20.000 km) 1225 € / 2450 € 1665 € / 3330 € Gesamtkosten (10.000 km / 20.000 km) 2951 € / 4617 € 3600 € / 5823 € Gesamtkosten inkl. Wertverlust (10.000 km / 20.000 km) 10.298 € / 12.932 € 10.070 € / 13.298 € Kosten pro Kilometer (10.000 km / 20.000 km) 0,30 € / 0,23 € 0,36 € / 0,29 € Kosten pro Kilometer inkl. Wertverlust (10.000 km / 20.000 km) 1,03 € / 0,65 € 1,01 € / 0,67 €