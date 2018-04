Eckdaten Bauzeitraum seit 2016 Aufbauarten SUV Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4687/1903/1666 bis 1671 mm Leergewicht 1566 g Leistung von 150 bis 510 PS Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis ab 39.750 Euro

Der Alfa Romeo Stelvio (2016) ist ab sofort auch als besonders starker Quadrifoglio (QV) bestellbar. Das SUV startet mit dem Basis-Diesel beim Preis von 39.750 Euro. Im Crashtest des Euro NCAP zeigt sich das Alfa-SUV beeindruckennd sicher.

Während zunächst zum Preis von 56.000 Euro die First Edition des Alfa Romeo Stelvio (2016) bestellbar war, bringen die Italiener nun nach und nach weitere Motorisierungen an den Start: Zum Preis ab 89.000 Euro ist der 510 PS starke Stelvio Quadrifoglio ab sofort zu bestellen. Mit dem 150-PS-Diesel hat der Stelvio einen Einstiegspreis von 39.750 Euro. Der stärkste Diesel des italienischen SUV kostet weiterhin 47.500 Euro. Dafür erhält der Kunde den 2,2-Liter-Motor mit 210 PS, der den Stelvio in 6,6 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von 215 km/h erreicht. Der Durchschnittsverbrauch beträgt laut Alfa 4,8 Liter Diesel. Der Spitzen-Benziner des Fünfsitzers holt 280 PS aus dem Zweiliter-Hubraum. Damit beschleunigt der Alfa Romeo Stelvio (2016) sogar in nur 5,7 Sekunden auf Landstraßentempo und schafft 230 km/h! Der Benziner soll sich mit sieben Litern Super im Schnitt begnügen. Bei der First Edition Serie, ansonsten ausstattungsabhängig hat der Alfa Romeo Stelvio Bi-Xenon-Schein­werfer, lackierte Bremssättel, 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, die elektronische Heckklappe und verchromte Zierleisten an den Fenster­rahmen an Bord. Den Innenraum zieren genarbtes Leder, Echtholz-Dekorleisten, achtfach verstellbare und beheizbare Fahrer- und Beifahrersitze für Fahrer und Beifahrer sowie ein umfangreiches Infotainment.

Alfa Romeo Stelvio Fahrbericht im Video:

Preis: Alfa Romeo Stelvio startet bei 39.750 Euro

Auch wenn der Stelvio das erste SUV von Alfa Romeo ist, bringt die Marke mit ihm einen Italiener durch und durch hervor: So hat man ihn in Monza entwickelt, lässt ihn bei Rom vom Band laufen und tauft ihn nicht umsonst nach dem Stilfser Joch auf den Namen Stelvio. Die Symbolkraft des Namens Stelvio ist somit klar: Im Sinne von Alfa Romeo soll das neue SUV für nicht weniger als pure Fahrdynamik stehen. Zwar nicht ganz so aggressiv, wirkt der Alfa Romeo Stelvio (2016) auch in der Basisversion betont sportlich. Nach amerikanischen Verhältnissen noch ein Kleinwagen, fährt der Alfa Romeo Stelvio bei uns mit 4,68 Metern Länge schon in der gehobenen Mittelklasse. Dort tritt er dort gegen Fahrzeuge wie den neuen Audi Q5, gegen den Jaguar F-Pace oder den Volvo XC60 an. Zwar haben ihn die Italiener in eine schmucke Abenteuerkluft gesteckt, doch unter dem bulligen Blech ist der Stelvio durch und durch eine Giulia. Er nutzt die Plattform der Limousine, ihren Allradantrieb samt elektronischem Hinterachs-Differential und Achtgangautomatik und vor allem ihre Motoren.

Alfa Romeo Stelvio mit DNA der Giulia

An der Limousine orientiert sich der Alfa Romeo Stelvio nicht nur beim Antrieb, sondern auch beim Ambiente. Zwar ist der Mitteltunnel etwas höher und das Armaturenbrett wirkt etwas bulliger, doch das Cockpit kennt man genauso aus der Limousine, wie den großen, bündig eingepassten Touchscreen daneben, den Startknopf im Lenkrad und den DNA-Schalter neben dem Getriebe-Wählhebel. Gemäß dem Namen Stelvio, dem berühmtesten Gebirgspass in den italienischen Alpen, setzen die Italiener einige Hoffnungen in ihr erstes SUV: Diese Passstraße auf 2758 Meter mit ihren 75 Kehren und bis zu sieben Prozent Steigung passt zur aktuellen Situation der Traditionsmarke – zuletzt ganz tief unten im Tal der Tränen, kann es für Alfa gerade nur bergauf gehen.

Neuer Alfa Romeo Stelvio (2016): Erste Testfahrt » zur Bildergalerie

Alfa Romeo Stelvio (2016) im Crashtest (Video)

Im Crashtest zeigt der Stelvio seine Stärken

Im Crashtest des Euro NCAP kann der Alfa Romeo Stelvio (2016) mit einer Bestwertung von fünf Sternen auftrumpfen. Dabei ist es vor allem der Erwachsenenschutz, der überzeugt und sich mit 97 Prozent auf einem überdurchschnittlichen Niveau bewegt. Die Frontpassagiere sind dabei besonders gut geschützt, aber auch im Fond genießen Insassen unterschiedlicher Größe einen vorbildlichen Rundumschutz. Lediglich Knieairbags und Seitenairbags im hinteren Bereich fehlen hier für eine noch besserere Gesamtwertung. Deutlich schwächer schneidet die Sicherheitsunterstützung ab, die zwar einen Gurtwarner und AEB-Notbremsassistenten vorweisen kann, beim Geschwindigkeitsbegrenzer aber nicht die Standards des Euro NCAP erfüllt. Kinder sind im Stelvio gut geschützt.

Preise und Motoren des Alfa Romeo Stelvio