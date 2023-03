Entspannt auf Tour gehen mit einem Premium-SUV? Da lässt sich das Porsche Macan Facelift nicht lange bitten. Doch taugt der Familiensportler auch zum Reiseführer? Die Antwort gibt es von unterwegs im Vergleich mit Alfa Romeo Stelvio, BMW X3 und Volvo XC60.

Gesamtbewertung (max. Punkte) Alfa Romeo Stelvio BMW X3 Porsche Macan Volvo XC60 Karosserie (1000) 686 725 676 696 Fahrkomfort (1000) 721 799 782 762 Motor/Getriebe (1000) 608 626 594 588 Fahrdynamik (1000) 700 704 795 688 Eigenschaftswertung (4000) 2715 2854 2847 2734 Kosten/Umwelt (1000) 295 302 266 299 Gesamtwertung (5000) 3010 3156 3113 3033 Platzierung 4 1 2 3

Mit über 86.000 Exemplaren war der Porsche Macan 2018 wieder das meistverkaufte Fahrzeug der Zuffenhausener Sportwagenmarke. Deshalb durfte sich die Modellpflege – auf Neudeutsch "Facelift" – für den Start in die zweite Lebenshälfte denn auch im Rahmen halten. Zwei neue Motoren, die wir von Audi kennen, ein paar optische Retuschen hier, mehr Connectivity dort – das war's auch schon. Die Basisversion mit 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbo leistet nun wegen des Partikelfilters 245 statt zuvor 252 PS, erfüllt dafür aber die strenge Euro 6d-Temp-Abgasnorm. Zu diesem Anlass startet das Porsche Macan Facelift zum Test gegen ebenso bodenständige wie exotische Konkurrenten wie den Alfa Romeo Stelvio, den BMW X3 und den Volvo XC60. So schicken die Italiener ihr erstes SUV ins Rennen, das im Straßenbild derzeit noch eher selten anzutreffen ist. BMW hält mit dem populären X3 dagegen, während aus Skandinavien der Volvo XC60 zeigt, was man im Norden unter einem Mittelklasse-SUV für gehobene Ansprüche versteht. Mehr zum Thema: M-Power für das Mittelklasse-SUV

Alfa Romeo Stelvio, BMW X3, Porsche Macan Facelift und Volvo XC60 im Test

Was die Optik angeht, überzeugt der Alfa Romeo Stelvio beim Test mit einer sehr gelungenen Linienführung. Auch im Innenraum gefällt der Italiener nicht nur mit Stil, sondern zudem mit einem großzügigen Raumangebot. Das Porsche Macan Facelift, der auf dem Audi Q5 der ersten Generation basiert, ist hier deutlich knapper geschnitten. Die wuchtige Mittelkonsole vermittelt zwar Flugzeug-Cockpit-Atmosphäre, sorgt aber dafür, dass sich die Vornsitzenden eher wie in einem Kokon fühlen. Im Fond offeriert der Alfa Romeo ähnlich viel Platz wie der Volvo XC60. Seine coupéhafte Linienführung geht aber – ebenso wie die des Porsche – zu Lasten der Übersichtlichkeit nach hinten. Der BMW X3 zeigt, wie es besser geht. Ein neuer Touchscreen im Porsche erleichtert die Bedienung des Familiensportlers, verursacht im Alltag aber mehr Ablenkung als der intuitiv bedienbare iDrive-Controller des BMW X3. Im Volvo XC60, dem einzigen Kandidaten mit Bildschirm im Hochkantformat, muss reichlich "gewischt" werden, um in diverse Untermenüs zu gelangen. Auch der Alfa Romeo Stelvio erfordert bei der Bedienung Kompromissbereitschaft: Das Navi rechnet zu langsam, und die fehlende Blinkerrückstellung sowie die ungewohnte Heckwischer-Bedienung (Hebel nach unten) erschließen sich nicht jedem auf Anhieb. Die Kofferraumvolumina des SUV-Quartetts liegen auf dem Niveau bewährter Kompaktkombis und sind damit stets reisetauglich. In der Zuladung schießt der Macan-Testwagen mit großzügigen 621 Kilogramm den Vogel ab, während der XC60 mit 485 Kilogramm am wenigsten schultern darf – und infolge des kleinsten Maximalvolumens (1432 Liter) auch kann. Immerhin verwöhnt der Schwede mit der punkteträchtigsten Sicherheitsausstattung im Test, unter anderem mit serienmäßiger Verkehrszeichenerkennung und Tempolimitassistenten. Hier kann der Porsche nicht mithalten. Er wirft dafür die beste Verarbeitungsqualität in die Waagschale. Erfreulich: Der Alfa-Testwagen erweist sich als frei von Qualitätsschludrigkeiten früherer Modelle der italienischen Marke.

Bester Komfort auf Autobahnen bei BMW X3 und Porsche Macan Facelift

Auf Reisen kommt den SUV so manch schlechter Fahrbahnbelag unter die Räder. Doch unsere Kandidaten sind für den Test dank optionaler adaptiver Dämpfer dagegen bestens gewappnet. Porsche und Volvo spendieren ihren Testwagen zusätzlich noch aufpreispflichtige Luftfederungen. So gerüstet sollten auch Straßen dritter Ordnung kein Problem sein. Dennoch zeigen sich im Test zum Teil deutliche Unterschiede. So reagieren der Alfa Romeo Stelvio und der Volvo XC60 mit durchaus sensiblem Ansprechverhalten auf mäßige Asphaltqualitäten. Straßenoberflächen, die einem Flickenteppich gleichen, verursachen aber mehr (Alfa) oder weniger stark (Volvo) ausgeprägtes Karosseriezittern. Auf der Waschbrett-ähnlichen Betonpiste des Testgeländes mit kurzen Bodenwellen wirkt der Stelvio bei voller Zuladung nicht nur poltrig, sondern schlägt bei höherem Tempo sogar durch. Hier wahrt der XC60 länger die Contenance und verbessert sein Feder-Dämpfer-Verhalten sogar ein wenig. Dennoch reicht er im Ergebnis nicht an die deutsche Konkurrenz heran. Auf Autobahnen wirken BMW X3 und Porsche Macan Facelift deutlich geschmeidiger, und selbst auf den Rüttelpisten geben sie sich insgesamt ausgewogener, kommen aber unter Ausnutzung der vollen Nutzlast ebenfalls an ihre Grenzen. Der Stelvio verwöhnt seine Insassen zwar mit einem wohlkomponierten kernigem Motorklang. Bei hohem Tempo produzieren seine 20-Zöller jedoch laute Abrollgeräusche. Das gilt in abgeschwächter Form auch für die 19-Zoll-Räder des Volvo. Wie man mit ausgeklügelter Aerodynamik und guter Geräuschdämmung für Ruhe sorgen kann, zeigen abermals BMW und Porsche auf beeindruckende Weise. Besonders rückenschonend sind Volvo-Fahrer mit dem Sitzkomfortpaket des Testwagens (4150 Euro) unterwegs. Das Gestühl des Schweden ist vielfältig einstellbar und hält so die passende Sitzposition für die unterschiedlichsten Anatomien bereit. Noch eine Spur besser gelingt dies den adaptiven Sportsitzen des Macan (1785 Euro) die die beste Torso-Abstützung bieten. Die Alfa-Sitze haben dagegen eine zu kurz Oberschenkelauflage.

BMW-X3-Motor überzeugt mit niedrigstem Verbrauch

Wessen Stirn sich beim Blick auf die teils üppigen Abmessungen und Gewichte angesichts der 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbos in Falten legt, der kann beruhigt sein. Einerseits generiert das Quartett nämlich sehr ordentliche Fahrleistungen, andererseits bleibt der Kraftstoffverbrauch bei normalem Alltagsbetrieb in vertretbarem Rahmen. Samt und sonders mit Benzinpartikelfilter ausgerüstet, zeigen sich alle Kandidaten in Sachen Abgasreinigungstechnik auf der Höhe der Zeit. Hinzu kommt, dass die vier mit einer für die Zylinderzahl beachtlichen Laufruhe aufwarten. Die Unterschiede sind hier eher marginaler Natur. Mit 280 PS ist das wohlklingende Alfa-Aggregat nicht nur das kräftigste. Es sorgt auch dafür, dass der Alfa Romeo Stelvio im Test am schnellsten (5,5 Sekunden) auf 100 km/h sprintet. Mit 240 km/h setzt der 252 PS starke BMW X3 die Bestmarke bei der Höchstgeschwindigkeit. Obwohl mit 250 PS ähnlich stark, bildet der Volvo XC60 bei den Fahrleistungen das Schlusslicht, liefert aber zusammen mit dem BMW den niedrigsten Testverbrauch von je 10,4 Liter auf 100 km. Schnell genug im Alltag sind die Kandidaten allemal. Wer jedoch hohe Reiseschnitte bevorzugt, zahlt an der Tankstelle teils kräftige Expresszuschläge. Auffällig: Das Porsche Macan Facelift – mit 245 PS übrigens der schwächste Testteilnehmer– wirkt zwar drehfreudiger als die Konkurrenten, für die Spitze von 225 km/h benötigt er aber reichlich Anlauf. Doch das geht sicher auch auf das Konto des mit 1889 Kilogramm zweithöchsten Leergewichts im Feld ebenso wie der Testverbrauch von 10,9 Litern. Im Bezug auf die Kraftübertragung überzeugt besonders dieachtstufige ZF-Automatik im X3 mit blitzschnellen, weichen und punktgenau erfolgenden Wechseln in die passende Übersetzung. Die Fahrstufenwechsel im Alfa werden dagegen bei geringer Last teilweise von spürbaren Rucken begleitet.

Porsche Macan Facelift in Sachen Fahrdynamik an der Spitze

Auf dem Rundkurs bleibt das Porsche Macan Facelift dank Luftfederung mit Niveauregulierung frei von lästigen Aufbaubewegungen und zeigt der Konkurrenz im Test mit seiner feinfühligen Lenkung und dem aktiven Hinterachsdifferenzial, wo der Hammer hängt. Mit seinem punktgenauen Einlenken und ohne lästige Untersteuertendenzen zieht der Zuffenhausener neutral seine Bahn und lässt sich in Kurven nahezu federleicht umsetzen. Beim Herausbeschleunigen aus Kurven stützt er sich gefühlt auf das kurvenäußere Hinterrad, nimmt den Rivalen bis zu 6,6 Sekunden pro Runde ab und verteidigt hier die Markenehre ebenso wie mit den kürzesten Bremswegen. Sehr gute fahrdynamische Anlagen bringen auch der Alfa Romeo Stelvio und der BMW X3 mit. Allerdings zeigt der X3 an der Haftgrenze ein leichtes Untersteuern und produziert in Wechselkurven kleine Wankbewegungen. Der Stelvio lässt sich fast so handlich dirigieren wie der Porsche, leidet aber im dinamico-Modus unter einer zu harten Dämpfung. Sein ESC (ESP) regelt zudem nicht nur zu ruppig, sondern auch zu lange und nimmt dem feurigen Italiener so viel von seinem dynamischen Potenzial. Auch der Lenkung stünde etwas mehr Fahrbahnkontakt gut zu Gesicht. In skandinavischer Gelassenheit übt sich hier der Volvo XC60. Kurven erfordern große Lenkeinschläge, ohne eine entsprechende Rückmeldung zu bekommen. Stattdessen sind reichlich Wankbewegungen im Spiel. Wer vom Gas geht, merkt, wie das Heck spürbar, aber nicht zu hektisch eindreht. So bleibt dem Fahrer hinreichend Reaktionszeit.

BMW X3 gewinnt auch das Kostenkapitel

Mit testrelevanten Extras kostet der Alfa Romeo Stelvio 55.600 Euro und ist somit die günstigste Offerte im Test. Die üppigsten Werkstattkosten in Höhe von 812 Euro pro Jahr und der mit 29.510 Euro üppigste Wertverlust binnen vier Jahren und 80.000 km lassen ihn aber ebenso wie den Volvo XC60 hinter den Kapitelsieger BMW X3 zurückfallen. Dass der Volvo nicht am BMW vorbeiziehen kann, liegt in erster Linie am höheren bewerteten Preis. Dies kann der Schwede auch nicht mit seiner besseren Versicherungseinstufung in der Vollkasko wettmachen. Das Porsche Macan Facelift spielt nicht nur fahrdynamisch in einer anderen Liga, sondern auch in der monetären Disziplin: Mit testrelevanten Extras ist er bis zu 14.028 Euro teurer als die Konkurrenz und büßt er hier ebenso Punkte ein wie bei den Kraftstoffkosten, denn das benötigte Super Plus treibt die Aufwendungen für den Sprit in die Höhe. Die mit Typklasse 28 höchste Vollkasko-Einstufung in diesem Vergleich sorgt ebenfalls dafür, dass der Porsche im Alltag eine gut gefüllte Brieftasche erfordert. Unterm Strich zeigen aber alle vier Kandidaten, dass schöner Reisen in diesem Fall auch recht teures Reisen bedeutet.

Messwerte & technische Daten Alfa Stelvio, BMW X3, Porsche Macan Facelift und Volvo XC60

Stelvio

2.0 Turbo Q4 BMW X3

xDrive30i Porsche

Macan Volvo XC60 T5 AWD Technik Zylinder/Ventile pro Zylin. 4/4; Turbo 4/4; Turbo 4/4; Turbo 4/4; Turbo Hubraum 1995 cm³ 1998 cm³ 1984 cm³ 1969 cm³ Leistung 206 kW/280 PS 185 kW/252 PS 180 kW/245 PS 184 kW/250 PS Max. Gesamtdrehmoment 400 Nm 350 Nm 370 Nm 350 Nm Getriebe/Antrieb 8-Gang,

Automatik/

Allrad 8-Gang,

Automatik/

Allrad 7-Gang,

Doppel-

kupplung/

Allrad 8-Gang,

Automatik/

Allrad Messwerte Leergewicht (Werk/Test) 1660/1800 kg 1715/1853 kg 1795/1889 kg 1902/1945 kg Beschleunigung (Test) 0 - 100 km/h 5,5 s 6,6 s 6,3 s 7,4 s 0 - 150 km/h 11,8 s 14,2 s 14,3 s 15,8 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 230 km/h 240 km/h 225 km/h 220 km/h Bremsweg aus 100 km/h

kalt/warm (Test) 35,9/34,5 m 36,4/34,8 m 34,0/33,1 m 35,5/34,2 m Verbrauch (Test/WLTP) 11,0/9,4 l S

/100 km 10,4/9,0 l S

/100 km 10,9/10,2 l S

/100 km 10,4/9,1 l S

/100 km CO2-Ausstoß (Test/EU) 261/214 g/km 247/205 g/km 258/231 g/km 247/207 g/km Preise Grundpreis 51.500 Euro 53.000 Euro 58.764 Euro 52.300 Euro Testwagenpreis 55.600 Euro 56.780 Euro 69.628 Euro 59.440 Euro