Viele Fenster in, über und um die Sitzgruppe lassen Licht in den Wohnraum.

Schön? Geschmacksfrage. Doch in Sachen Wohnkomfort für (Groß-)Familien macht einem Alkoven so schnell niemand etwas vor.

Preis: Adria Coral XL 600 DP (2024) ab 77.499 Euro

Der klassische Alkoven ist als Familien-Wohnmobil (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) weiterhin nahezu ungeschlagen. Denn wo sonst nächtigen bis zu sechs Personen auf bequemen Betten – und reisen auch genauso viele auf gurtgesicherten Sitzplätzen mit. Vor allem in letzterem Punkt müssen sich auch die vollausgestatteten Aufstelldach-Campervans (hier 15 kurze Campervans mit Aufstelldach) geschlagen geben, deren Sitzgruppen mit biegen und brechen auf vier, maximal fünf Sitzplätze kommen.

Nicht so der Adria Coral XL 600 DP (2024). Obwohl er der kürzeste Grundriss der Alkoven-Baureihe ist, bietet er serienmäßig fünf Sitzplätze, auf Wunsch sogar sechs. Schlafplätze sind dagegen sogar stets sechs an Bord. Preislich sortieren sich die Camper der Marke aus dem slowenischen Novo Mesto stets in der oberen Mittelklasse ein – der Coral XL 600 DP macht hier ebenfalls keine Ausnahme. Ab 77.499 Euro (Stand: März 2025) gelingt der Einstieg in das 6,99 m lange Wohnmobil auf Fiat-Ducato-Basis. In Anbetracht der gebotenen Platzverhältnisse und Sitz- wie Schlafplatzanzahl noch vertretbar, wenn auch kein Sonderangebot. Doch schließlich nimmt man hier in einem Adria Platz, einer Marke, die sich gerne im Premiumsegment einordnet.

Innenraum: Drei Betten serienmäßig an Bord

Im Innenraum des Adria Coral XL 600 DP (2024) geht es dagegen nicht so sehr um Premium, wie um die bestmögliche Raumausnutzung. Wobei einige Details, wie der Dreiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test) dann doch zeigen, dass Adria sich durch Ausstattung von den Einstiegs-Reisemobilen absetzt. Und auch die Dinette mit zwei sich gegenüberstehenden Sitzbänken ist für unter sieben Metern Länge eher ungewöhnlich. Es bringt jedoch sowohl bis zu vier gurtgesicherte Sitzplätze als auch ein 205 x 120 - 110 cm großes Bett unter. Isofix-Haltepunkte gibt es ebenfalls – allerdings nur optional und auch nur im Deluxe-Kit für 1999 Euro Aufpreis.

Foto: Adria

Über dem Fahrerhaus befindet sich das absenkbare und per Klappleiter (die Carbest Teleskopleiter im Test) zugängliche Alkovenbett für zwei Personen mit einer Liegefläche von 200 - 180 x 140 cm. Das Panorama-Dachfenster, welches im Innenraum-Bild in der Alkove zu sehen ist, gibt es nur optional, die Alkoven-Seitenfenster gehören dagegen genau wie die Panorama-Dachhaube (so nachrüsten) über der Sitzgruppe zum Serienumfang. So ist die Schlafnische nicht ganz so dunkel, wie bei vielen Konkurrenten.

In der Fahrzeugmitte haben die Entwickler:innen Seitenküche und Bad untergebracht. Erstere kommt mit dem bereits angesprochenen Dreiflammen-Kocher und einer separaten Küchenspüle mit Abdeckung und Abtropfbecken, aber recht wenig Arbeitsfläche. Rechts neben dem Block steht der Slim-Tower-Kühlschrank (die besten Kühlboxen im Test) mit 140 l Fassungsvermögen. Das Absorber-Gerät läuft mit Gas oder Strom (230 V) und greift daher auf dieselben zwei Elf-Kilogramm-Gasflaschen zurück, wie Herd und die serienmäßige Warmluftheizung "Truma Combi 4".

Das kleine Bad des Adria Coral XL 600 DP (2024) zwischen Sitzgruppe und Heckbett bringt eine separate Duschkabine unter – ein Duschvorhang ist also nicht nötig. Die Sanitärausstattung vervollständigen eine Kassettentoilette (Tipps und Empfehlungen für Campingtoiletten) mit elektrischer Spülung und ein Klappwaschbecken. Seitenfenster und Dachhaube ergänzen die serienmäßige Ausstattung der Nasszelle.

Foto: Adria

Platz muss bei 6,99 m Länge dann doch gespart werden. Daher findet im Heck nur ein Doppelbett Platz. Mit einer Liegefläche von 205 x 140 cm ist es jedoch adäquat dimensioniert. Für den Kleiderschrank bleibt hier jedoch kein Raum, weshalb dieser direkt rechts neben der Aufbautüre im Wohnbereich untergebracht ist. Zusätzlichen Stauraum bieten Dachstauschränke im gesamten Innenraum sowie die Heckgarage. Diese ist serienmäßig beidseitig – hierfür verlangen viele Hersteller Aufpreis – durch jeweils 85 x 110 cm große Türen erreichbar.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Bis ins Modelljahr 2024 gab es den Adria Coral XL 600 DP (2024) auch auf Basis des Citroën Jumper – wie auch der Double-Chevron auf dem Cockpitbild noch zeigt – doch aktuell bieten die Slowen:innen ihren Alkoven ausschließlich auf Basis des baugleichen Fiat Ducato an. Serienmäßig wird die 140 PS (103 kW) starke Ausführung des 2,2-l-Turbodiesels mit Sechsgang-Schaltgetriebe als Antrieb angeboten. Gegen Aufpreis lässt sich auch die neue Achtstufen-Wandlerautomatik (Arten, Aufbau und Funktion von Automatikgetrieben erklärt) anflaschen. Mehr Leistung gibt es ebenfalls optional mit der Topversion des Vierzylinders mit 180 PS (132 kW). Diesen gibt es ausschließlich mit Automatikgetriebe und optional auch mit 4400 kg technisch zulässiger Gesamtmasse auf Maxi-Chassis. Eine Auflastung von 3500 auf 3650 kg wird jedoch auch für den Einstiegsmotor angeboten.

Das Basisfahrzeug kommt mit der typischen Ducato-Serienausstattung: Tempomat und manuelle Klimaanlage. Adria fügt hier ohne Aufpreis den 90-l-Kraftstofftank hinzu sowie den lackierten Stoßfänger vorne. Auf Wunsch lässt sich das Fahrerhaus auch um einen 10,0-Zoll-Touchscreen inklusive DAB, Navigation und Rückfahrkamera (so im Wohnmobil nachrüsten) ergänzen oder die Serien-Klimaanlage durch eine Klimaautomatik (die Unterschiede zur Klimaanlage erklärt) austauschen.