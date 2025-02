Alltagsbus als Camping-Begleiter

Der Adria Active (2024) ist ein Camper mit Alltagsnutzen. Welche Ausstattung die Varianten Base, Pro und Duo zu welchem Preis bieten, erklären wir hier!

Preis: Campingbus Adria Active (2024) ab 56.300 Euro

Wer mit dem Renault Trafic in den Campingurlaub fahren möchte, kann ihn beim slowenischen Reisemobilhersteller Adria Mobil als Adria Active (2024) bestellen. Die günstigste Version heißt Adria Active Base und kostet mit der Einstiegsmotorisierung (131 PS/96 kW) 56.299 Euro. Der Active Pro mit etwas mehr Ausstattung steht mit 58.999 Euro im Katalog. Zwei Schiebetüren im Active Duo gibt es ab 59.299 Euro (Stand: Februar 2024). Gegen einen Aufpreis von 2000 Euro gibt es alle drei Ausstattungsvarianten mit 150 PS (110 kW) und für weitere 1400 Euro sind 170 PS (125 kW) an Bord. Unabhängig von der Ausstattung sind die Maße, die immer 4,99 m in der Länge und 1,97 m in der Breite betragen. In der Höhe sind es 2,04 m (Base: 2,06 m). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Innenraum: Vier oder fünf Schlafplätze

Im Adria Active (2024) können je nach Ausstattung bis zu sechs Personen (Base & Pro) reisen sowie vier (Pro & Duo) oder fünf (Base) Personen übernachten. Zwei Schlafplätze auf einer Fläche von 1,87 x 1,30 m befinden sich im Aufstelldach, die weiteren Schlafgelegenheiten auf 190 x 160 (Base), 110 (Duo) oder 120 m (Pro) entstehen durch die verschieb- und klappbare Sitzbank. Tagsüber können Camper:innen dort an einem Klapptisch sitzen. Die Besonderheit des Adria Active Duo ist die zweite Schiebetür, um den Wohnraum auf zwei Seiten öffnen zu können. Allerdings geht das auf Kosten eines Sitzplatzes.

Stauraumlösungen und Küche unterscheiden sich im Base, Pro und Duo. Der Base ist mit einer Kühlbox (21 l) und einem mobilen Induktionskocher ausgestattet, im Pro und Duo gibt es eine kleine Einbauküchenzeile mit Spüle, Kühlschrank (Pro 36 l, Duo 42 l) und einem Gas-Kochfeld im Duo beziehungsweise zwei Gas-Kochfeldern im Pro. Zudem besteht im Adria Active (2024) Pro und Duo die Möglichkeit zum Anschluss einer Außendusche. Eine Webasto-Heizung und eine Markise ist für alle Ausstattungsversionen optional. Über ein digitales Bedienfeld werden Batteriestatus, Wasserpumpenstatus und Heizungssteuerung abgerufen.

Basisfahrzeug: Renault Trafic

Der Camper Adria Active (2024) basiert auf dem Renault Trafic und wird immer von einem Blue dCi Euro6-Dieselmotor mit 1997 cm³ Hubraum und einem manuellen Sechsgang-Getriebe angetrieben. Es besteht die Wahl zwischen 131 PS (96 kW), 150 PS (110 kW) und 170 PS (125 kW). Serienmäßig fährt der Trafic unter anderem mit ABS, ESP, ASR, EBV, Reifenluftdruck-Kontrollsystem, Regen- und Lichtsensor, Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer, Start-Stopp-Automatik und Tempomat. Die maximale Anhängelast ist bei 2500 kg erreicht.