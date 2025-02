Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Tisch aus der Sitzgruppe herausnehmen und an einer Leiste einhängen – so müssen nur noch die passenden Campingstühle ins Gepäck.

Der Yucon 6.0 BD (2019) ist einer der sogenannten "Microliner" der schicken Frankia-Tochtermarke. Hier handelt es sich jedoch um Campervans, die mit gehobener Ausstattung auch Premiumansprüchen gerecht werden sollen. Das kostet der Van auf Mercedes Sprinter!

Preis: Yucon 6.0 BD (2019) ab 85.900 Euro

Campervans (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) haben weiter Hochkonjunktur – und das nicht nur im Einstiegssegment. Das hat man auch im oberfränkischen Marktschorgast erkannt. Die hier ansässige Reisemobil-Marke Frankia vertreibt unter eigenem Namen jedoch nur Teil- oder Vollintegrierte sowie einen Alkoven – ein Kastenwagen wirkt da etwas Fehl am Platz. Also beschloss die Marke, das Segment zu einer eigenen Tochtermarke auszugliedern – das war der Start von Yucon im Jahr 2019. Die Campervans sollen eine Premiumklientel ansprechen, welche die Vorzüge der wendigen Fahrzeuge schätzt, aber auch Komfort sucht.

Der Yucon 6.0 BD (2019) zeigt als einer der Pioniermodelle der jungen Marke aus Oberfranken, wie das geht. Zunächst wurde der nur 5,93 m lange Yucon konsequent für zwei Personen ausgelegt. Mit dem optionalen Aufstelldach sind aber in der Zwischenzeit zwei zusätzliche Schlafplätze hinzugekommen. Der Campervan baut auf dem Mercedes Sprinter auf, was zwar für mehr Fahrkomfort gegenüber dem Bestseller Fiat Ducato sorgt, aber auch den Preis etwas in die Höhe treibt.

Mindestens 85.900 Euro (Alle Preise: Stand Februar 2025) müssen Interessent:innen für den kurzen Sprinter mit Heckdoppelbett berappen können – weitere 8990 Euro kommen für das Aufstelldach hinzu. Etwa 1000 Euro günstiger ist der 6.0 GD mit Einzelbetten im Heck – aber dafür ohne Vierer-Dinette. Familientaugliche Sitzecke und Einzelbetten bietet nur der knapp sieben Meter lange Yucon 7.0 GD, kostet dann jedoch auch 96.900 Euro im Basispreis.

Innenraum: Cleveres Küchenkonzept und Heckschlafplätze

Auf der eigenen Webseite bezeichnet der oberfränkische Hersteller das Segment des Yucon 6.0 BD (2019) als "Microliner" – eine Anspielung an den gehobenen Anspruch, dem der Campervan auf Mercedes-Sprinter-Basis gerecht werden soll. Denn den Raumkomfort eines vollintegrierten Luxus-Reisemobils kann der 5,93 m lange Kastenwagen natürlich nicht bieten, dafür aber deutlich mehr Wendigkeit. Der Innenraum ist modern gestaltet – die Farbe Weiß sorgt im Wechsel mit hellem Holz für ein luftiges Raumgefühl. Ein Highlight fällt direkt beim Einstieg ins Auge: die sogenannte "Inside-out-Küche". Die Seitenküche ist klassenüblich im Bereich der optional elektrisch öffnenden Schiebetüre untergebracht, soweit also nicht ungewöhnlich. Wer mag, kann an ihr jedoch den Tisch aus der Sitzgruppe einfach außen an der Küche einhaken.

Ausgestattet ist die Küche mit einem Zweiflamm-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test), einem kleinen Spülbecken und einem 84-l-Kompressor-Kühlschrank. Eine Erweiterung der Arbeitsfläche ist ebenfalls vorhanden und klappt in den Einstiegsbereich – schließt dafür sogar bündig mit dem Küchenblock. Gegenüber der Küchenzeile befindet sich das Kompaktbad mit Kassettentoilette (unsere Empfehlungen für Campingtoiletten), Waschbecken und Dusche. Praktisch: ein Spiegelschrank für wichtige Badezimmer-Utensilien. Die Wassertanks (so reinigen und desinfizieren) des Yucon 6.0 BD fassen 110 l Frisch- und 55 l Abwasser.

Das Festbett des Yucon 6.0 DB (2019) ist wie gewohnt im Heck untergebracht. Hierbei handelt es sich um ein Doppelbett, wofür der Sprinter durch einen Erker im Fensterbereich auf der linken Seite leicht verbreitert werden musste. Dadurch liegt das Querbett auch recht hoch – insbesondere im Vergleich zu Vans auf Fiat-Ducato-Basis. Das kommt der Heckgarage zugute. Müssen sperrige Gegenstände wie Fahrräder oder auch größere Campingmöbel (unsere Empfehlungen für Campingzubehör) untergestellt werden, kann das Mittelteil des Lattenrosts ganz einfach zur Seite hochgeklappt werden. Weiterer Stauraum ist in Form zahlreicher Dachstauschränke.

Wer zu viert reisen will – gurtgesicherte Sitzplätze sind serienmäßig genauso viele an Bord –, leistet sich das wetterfeste Aufstelldach mit einer weiteren Liegefläche (110 x 200 cm). Auch hier muss man nicht auf einen tollen Ausblick verzichten, denn der Faltbalg des Schlafdachs ist rundherum mit Fensteröffnungen versehen.

An Technik ist serienmäßig eine 95-Ah-Aufbaubatterie (unsere Tipps zu Kauf und Nachrüstung) eingebaut. Optional lässt sich diese auch gegen eine Lithium-Batterie mit 100 Ah eintauschen, auch im Set mit einem Wechselrichter (unsere Kauftipps) verfügbar. Diese lässt sich durch die optionale 90-W-Solaranlage (so eine Fest-Solaranlage nachrüsten) aufladen. Serienmäßig sorgt die Gasheizung Truma Combi 4 auch an kalten Tagen für angenehme Temperaturen im Wohnraum. Auch hier gibt es Upgrades: Camper:innen können sich entweder für die leistungsstärkere Truma Combi 6E mit Gas- und Elektrobetrieb entscheiden oder gleich auf eine Dieselheizung (so eine Standheizung nachrüsten) umsteigen.

Basisfahrzeug: Mercedes Sprinter

Der Yucon 6.0 BD (2019) basieren auf dem Mercedes Sprinter. Dabei gibt es verschiedene Versionen des 2,0-l-Turbodiesels zur Auswahl: Serienmäßig leistet der Vierzylinder lediglich 114 PS (84 kW), was bei voller Beladung des ab Werk für eine technisch zulässige Gesamtmasse von 3500 kg (Auflastung: max. 4100 kg) zugelassenen Campervan doch etwas schwach sein dürfte. Daher lohnt sich ein Upgrade auf 150 oder 170 PS (110 oder 125 kW), jeweils wie das Basistriebwerk an ein Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt. Eine Neunstufen-Automatik gibt es erst mit dem 190 PS (140 kW) leistenden Top-Motor dazu, bei allen anderen ist sie eine 3990 Euro teure Option. Angetrieben wird stets die Hinterachse, Allradantrieb ist optional.

Darüber hinaus gibt es ein eigenständiges Modell namens Yucon K-Peak 6.0 BD. Der K-Peak kommt mit identischem Grundriss, aber serienmäßigem Allradantrieb und Höherlegung für steilere Rampen- und Böschungswinkel. Damit geht der Yucon auch als Offroad-Wohnmobil für seichte Geländefahrten durch.

Das Fahrerhaus des Mercedes-Wohnmobils ist bereits in der Serie recht gut ausgestattet. Die halbautomatische Klimaanlage (die Unterschiede zur Klimaautomatik erklärt), Keyless-Go, das MBUX-Infotainmentsystem, ein Tempomat und das Multifunktionslenkrad sind Standard. Gegen Aufpreis lässt sich das Fahrzeug etwa durch ein größerer Dieseltank mit 93 l Volumen (Serie: 71 l) ausrüsten, eine Rückfahrkamera (so nachrüsten) oder die im "Chassis Basis Upgrade" zusammengefassten Assistenzsysteme und Komfortfeatures – darunter ein Navi fürs Infotainmentsystem oder eine elektrische Zuziehhilfe für die Schiebetüre – werten den van weiter auf. Voll-LED-Scheinwerfer (so nachrüsten) bietet Frankia gegen Aufpreis ebenfalls an.