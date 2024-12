Der Yucon-Kastenwagen fürs Grobe ist ein Ausstattungsriese

Im abenteuerlustigen Look und auf All-Terrain-Reifen buhlt der Yucon K-Peak (2024) um Offroad-affine Kundschaft. Was der umfangreich ausgestattete Allrad-Camper auf Sprinter-Basis kann, verraten wir hier – genau wie den Preis.

Preis: Yucon K-Peak 6.0 BD (2024) ab 115.500 Euro

Kastenwagen-Spezialist Yucon folgt dem branchenweiten Trend zum geländegängigen Camper. Die Tochter des Wohnmobil-Hersteller Frankia hat nun eine Offroad-Edition ihrer Kastenwagen auf Mercedes-Sprinter-Basis aufgelegt. Vom Grundriss her entsprechen die insgesamt drei verfügbaren, hochbeinigen Varianten jeweils ihrem regulären Pendant, also den Modellen des Yucon 6.0/7.0 (2019): im zivilen "Straßenoutfit": Sprich: Die neuen Offroad-Modelle gibt es in zwei Längen zu jeweils rund sechs und sieben Metern und in drei Grundrissvarianten, dem Yucon K-Peak 6.0 (2024) mit zwei Einzelbetten im Längsanordnung, dem Yucon K-Peak 6.0 BD (Querbett) sowie dem Yucon K-Peak 7.0 (Langversion mit zwei Längsbetten).

Die Preisliste für das serienmäßig umfangreich ausgestattete Allrad-Editionsmodell mit Querbett, das im Folgenden genauer vorgestellt wird, beginnt bei 115.500 Euro.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Allrad, Zusatzscheinwerfer und Offroad-Reifen sind Serie

Seine Offroad-Ambitionen sieht man dem in 5932 mm langen Kastenwagen Yucon K-Peak 6.0 BD (2024) schon auf den ersten Blick an. Dafür sorgen die beiden zusätzlichen LED-Scheinwerferbänder über dem Fahrerhaus (so rüstet man LED-Scheinwerfer am Pkw nach). Sie sollen für bessere Ausleuchtung abseits befestigter Wege und beleuchteter Straßen sorgen. Vor allem aber geben dem Yucon-Camper sein markantes Gesicht. Es ist definitiv das eines Abenteurers! Und das spiegelt sich auch in der umfangreichen Serienausstattung des Editionsmodells wider. Deren technische Highlights sind neben dem serienmäßigen "intelligenten" Allradantrieb und der 16-Zoll-All-Terrain-Bereifung eine Lithium-Batterie mit 300 Ah Kapazität und eine 90-W-Solaranlage (zum Überblick über die besten Solarmodule fürs Wohnmobil).

Ebenfalls serienmäßig an Bord des Kastenwagen Yucon Peak 6.0 BD (2024) ist die sonst aufpreispflichtige 6-kW-Diesel-Heizung von Truma. Allesamt Ausstattungsdetails also, die mehr Autarkie beim Stehen im freien Gelände versprechen, aber auch im nicht ganz so wilden Campingalltag ohne Frage einen Mehrwert – und damit ihre Berechtigung haben.

Innenraum: Viel Wert auf Autarkie gelegt

Das gilt auch für den hellen und luftigen Innenraum des 2100 mm breiten Campers, der neben der Seitentür auch gut über eine zweiflügelige Hecktür zugänglich ist. Eine Inside-Out-Küche in Längsanordnung soll auch das Kochen unter freiem Himmel möglich (und zum Vergnügen) machen. An die Seite des großen Zweiflamm-Gaskochers gesellen sich eine Spüle und ein 69-l-Kompressor-Kühlschrank. Die mit dunklen, strapazierfähigen Leder-Velours-Bezügen versehene Sitzgruppe bietet vier Personen ausreichend Raum zum Entspannen und zum Planen der kommenden Outdoor-Abenteuer. Der Frischwassertank fasst 110 l, der Abwassertank 55 l.

Frischmachen nach einem langen Campingtag kann man sich im voll ausgestatteten Bad, das sich gegenüber der Küchenzeile befindet und über Klappwaschbecken, Dusche und WC verfügt (die besten Außen-Campingduschen im Vergleich).

Foto: Yucon

Im Heckbereich geht der Yucon K-Peak (2024) in die Breite. Und das mit voller Absicht: Ausgeprägte Ausbuchtungen an den Seiten schaffen Raum für ein Querbett im Format 2,00 x 1,35 m, das mit Tellerfedern und Multizonen-Komfort-Matratze viel Komfort verspricht. Unter dem hochklappbaren Querbett gibt es zusätzlichen Stauraum. Auch der Gaskasten ist hier zu finden. Alternativ finden im gleich langen und breiten Schwestermodell Yucon K-Peak 6.0 GD (2024) getrennte Längsbetten mit 1,95 m (links) und 1,90 m Länge (rechts) Platz. Optional ist für den Yucon K-Peak 6.0 GD (2024) gegen 9990 Euro Aufpreis, genauso wie für die Langversion Yucon K-Peak 7.0 (2024), ein Aufstelldach erhältlich. Dieses schafft zusätzlichen Schlafplatz im Format 1,10 x 2,00 m.

Ähnliche Wohnmobile

Basisfahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter 4x4

Der Sprinter von Mercedes-Benz, der dem Yucon K-Peak (2024) die Basis bietet, ist mit einem Reihenvierzylinder-CDI-Motor mit 190 PS (140 kW) und Neunstufen-Automatik ausgestattet. Serienmäßig verfügt über einen "intelligenten" Allradantrieb, bei dem Mercedes auf eine automatische Lamellenkupplung statt auf mechanische Sperren setzt. Ein 110 mm höheres Fahrzeugniveau an der Vorderachse und etwa 90 mm höheres Fahrzeugniveau an der Hinterachse sollen beim "Ausritt" ins Gelände steilere Böschungswinkel sowie größere Wattiefe ermöglichen.