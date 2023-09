Das erlaubt eine Ladeleistung, die ihn zum ungekrönten Champion am Hypercharger macht: 300 kW garantiert XPeng und damit so viel wie kein anderes elektrisches SUV.

Wo man sich in vielen anderen chinesischen E-Modellen auch am Steuer als Passagier:in wähnt, ist man hier mittendrin, statt nur dabei.

XPeng ist der neue VW-Partner für China. Nun drängt eben jener mit seinen Modellen nach Deutschland – allerdings in die Oberklasse. Worauf wir uns beim neuen XPeng G9 ab 2024 einstellen dürfen, klärt eine erste Testfahrt.

In China sind sie für den VW-Konzern der neue Wunschpartner, doch bei uns schwingen sie sich jetzt zum erbitterten Gegner auf und bereiten den Sturm auf die Oberklasse vor. Nachdem XPeng seinen europäischen Einstand in Nischenländern wie Norwegen, Schweden, Dänemark und den Niederlanden bereits gegeben hat, wagt sich der Autobauer nun in die Höhle des Löwen und kommt 2024 auch zu uns. Vorab stand uns das Oberklasse-SUV XPeng G9 (2024) für eine erste Testfahrt bereit. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Testfahrt mit dem neuen XPeng G9 (2024)

Mit einer Länge von 4,90 m tritt der neue XPeng G9 (2024) gegen Autos wie das Mercedes EQS SUV, den BMW iX oder den Audi Q8 e-tron an. Das Platzangebot und das digitale Bediensystem mit einer Google-Navigation und einer bislang eher auf Chinesisch und Englisch trainierten Sprachsteuerung sind mehr als konkurrenzfähig und die Materialauswahl ist es auch. Nicht umsonst kauft XPeng manche Bedienelemente wie den Wählhebel am Lenkrad offenbar beim gleichen Zulieferer ein wie Mercedes. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern arbeitet der E-Antrieb des G9 mit einer Betriebsspannung von 800 V. Das erlaubt eine Ladeleistung, die ihn zum ungekrönten Champion am Hypercharger macht: 300 kW garantiert XPeng und damit so viel wie kein anderes elektrisches SUV. Selbst bei einem 98 kWh großen Akku für bis zu 570 km Reichweite gelingt der Sprung von zehn auf 80 Prozent in 20 Min. Das klappt auch beim Einstiegsmodell, das nur mit bis zu 260 kW lädt, dafür aber auch nur 78,2 kWh speichern kann und damit eine Reichweite von bestenfalls 460 km ermöglicht.

Mittendrin, statt nur dabei

Den neuen XPeng G9 (2024) gibt es als Hecktriebler mit 230 kW (313 PS) oder mit Allradantrieb und 405 kW (551 PS). Das maximale Drehmoment liegt bei 430 oder 717 Nm, die Spurtzeiten benennt XPeng mit 6,1 oder 3,9 s und bei 200 km/h zieht die Elektronik den Stecker. Dabei ist XPeng die Abstimmung des Stromers gut gelungen und das SUV lädt ein zu einer engagierten Fahrt. Wo man sich in vielen anderen chinesischen E-Modellen auch am Steuer als Passagier:in wähnt, ist man hier mittendrin, statt nur dabei. Aber ja, gemessen an anderen chinesischen Newcomern wirkt der G9 vergleichsweise brav und wenig überraschend. Eine echte Persönlichkeit ist zumindest bei der ersten Testfahrt nicht auszumachen – selbst wenn jedes Auto einen Avatar hat, der individuell programmiert werden kann. Außerdem kann er nicht wie Nio mit einem Wechselakku punkten. Ein Ass im Ärmel hat XPeng aber doch: das Vertrauen von VW. Und das soll etwas heißen.

