Ora Punk Cat/Ballet Cat (2022): Preis/Reichweite

Auf den ersten Blick eine weitere Kuriosität aus China, entpuppen sich Ora Ballet und Punk Cat auf den zweiten Blick als Problem für VW – spätestens, seit das VW Käfer-Imitat Designpatente in der EU erhalten hat. Ein Deutschland-Start ist also durchaus möglich.

Preis: Ora Ballet Cat und Ora Punk Cat (2022) ab knapp 30.000 Euro

Die Entstehungsgeschichte der beiden Käfer-Imitate Ora Ballet Cat und Ora Punk Cat (2022), im Chinesischen Pengkemao (Deutsch: "Punk-Katze") genannt, ist schnell erzählt: Ora, seit 2018 die hippe Elektroauto-Tochter des chinesischen Großkonzerns Great Wall Motors (GWM), wollte ein peppiges Retro-Auto – Zitat Pressemitteilung: ein "Prinzessinnen-Auto für Frauen, die nachts von Kristallschuhen träumen und nach dem Erwachen doch nur ein langweiliges Auto fahren" – auf die Räder stellen.

Neben ein paar anderen Kultmobilen ist der VW Käfer als Vorbild durchaus naheliegend, auch wenn das Original eher Aschenputtel denn Cinderella gleicht. Entsprechende Konzeptfahrzeuge kamen auf der Auto Shanghai im April 2021 so gut an, dass 2022 die Serienmodelle Ora Ballet Cat und Ora Punk Cat an den Start gerollt sind – vorerst nur in China. Doch zuletzt hat sich Great Wall Motors sogar die Design-Patentrechte in der EU gesichert, was die Chancen auf einen noch unbestätigten Deutschland-Start durchaus erhöhen. Die Preise starten in China bei rund 200.000 Yuan, umgerechnet sind das 28.755 Euro (Stand: September 2022). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Ora Cat (2021) im Video:

Antrieb: Drei Leistungsstufen, zwei Batteriegrößen, bis 500 km Reichweite

Der fürs weibliche Zielpublikum zugeschnittene Ora Ballet Cat (2022) ist mit 126 kW (171 PS) sowie mit 220 kW (299 PS) und 400 kW (544 PS) erhältlich. Der etwas dynamischer angehauchte Ora Punk Cat ist nur mit den beiden stärkeren Leistungsstufen erhältlich. Die Reichweite beträgt je nach Batteriegröße (49,93 oder 60,5 kWh) zwischen 400 und 500 Kilometer.

Exterieur: Starke Ähnlichkeiten zum VW Käfer

Mit den Patentrechten könnten der Ora Ballet Cat und der Ora Punk Cat (2022) die Pläne von VW durchkreuzen. Neben der, sagen wir, tiefgreifenden Design-Anleihen, darunter die Zweifarblackierung, die klassischen Felgen, die kugelige Silhouette und die weit nach unten gezogene Fronthaube, dürfte der China-Stromer auch einen eventuellen VW E-Beetle vorwegnehmen – 2020 hatte sich Volkswagen unter anderem genau diesen Namen schützen lassen. Es droht eine akute Verwechslungsgefahr besonders auf dem profitablen chinesischen Markt, womit wiederum Umsatz und Gewinn bedroht wären.

Interieur: US-amerikanische Einflüsse, hochdigitalisiert

Foto: AUTO ZEITUNG

Der Innenraum offenbart eine Überraschung: Zwar erkennbar auf Retro getrimmt, erinnert er weniger an einen VW Käfer denn an einen Ami der 50er- oder 60er-Jahre. Typisch chinesisch, vertraut GWM auf viel Chrom, leuchtende Farben und große Bildschirme bei wenig Knöpfen.