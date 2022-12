EV-Fahrer:innen wissen, wie einfach das E-Auto Laden mit etwas Übung fällt. Damit auch Neulinge und Interessierte bereit sind, klären wir über Dauer und Kosten auf und stellen die besten Produkte rund um das Thema vor.

Ein Elektroauto laden ist fast so einfach wie einen Verbrenner zu betanken. Die Betonung liegt auf "fast", denn zum einen ist das Ladesäulen-Netz hierzulande noch nicht so gut ausgebaut, wie wir es von normalen Tankstellen kennen und zum anderen braucht man mehr Zeit, um ein E-Auto zu laden. Wer schlau ist, legt sich deshalb eine private Wallbox zu und kann dort das eigene Elektroauto laden, wann immer man will – zum Beispiel über Nacht. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Wir sagen, wie und wo E-Autos am besten geladen werden können, wie lange es dauert und welche Kosten dabei entstehen.

Wie wird ein E-Auto aufgeladen?

Ein E-Auto laden ist nicht kompliziert – aber dennoch für viele nicht so selbstverständlich wie einen Verbrenner zu tanken. Man muss nur wissen, wie es geht. Hier die einzelnen Schritte, wie ein Elektroauto an einer öffentlichen Station schnell und sicher geladen wird:

neben der Ladesäule parken und den Motor ausstellen

Autorisation per App, Ladekarte oder Online-Portal (QR-Code an der Säule)

Abdeckung öffnen

Ladestation mit dem Auto verbinden

Ladevorgang starten

wenn der Ladestand erreicht ist, die Aufladung beenden und abmelden

Stecker am Fahrzeug abziehen, danach an der Station, fertig!

Elektroauto zu Hause laden

Wer das E-Fahrzeug zu Hause laden möchte, kann zu zwei Optionen greifen: Entweder an einer herkömmlichen Schuko-Steckdose oder an einer Wallbox. Die erste Variante ist die einfachste, aber auch die langsamste. Zudem sollte sie aus Sicherheitsgründen nur als Notlösung gelten. Sicherer, schneller, effizienter und günstiger funktioniert das E-Auto laden mit einer Wallbox. Ob mit 11 kW oder 22 kW Leistung hängt von Ihrem Elektroauto ab, beim Kauf der Wallbox darauf achten! Hier zwei Produktempfehlungen:

Wallbox go-eCharger HOMEfix 11 kW

Der ADAC-Testsieger (Note 1,8) von e-go lädt Ihr E-Auto sicher und zuverlässig. Auch die Smartphone-App kann sich sehen lassen. Der Ladevorgang kann per App manuell gestartet und gestoppt werden. Das ist praktisch, wenn man spontan entscheidet, Solarenergie vom Hausdach in den Akku des Autos einzuspeisen anstatt ins Netz. Auch zeitprogrammiertes Laden ist möglich. Der go-eCharger HOMEfix 11 kW hat einen Typ-2-Stecker und ist damit mit fast allen europäischen E-Autos sowie der Marke Nissan kompatibel. Alles in allem ein Top-Ladegerät für eine maximale Ladeleistung bis 11 kW mit integriertem WLAN und Hotspot Funktion zum Preis von 639 Euro.



Wallbox Commander 2 Ladegerät bis 22 kW

Ebenfalls ADAC-Testsieger (Note 1,8) ist der Commander 2 von Wallbox. Das Ladegerät ist einstellbar bis 22 kW und eignet sich für alle Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Typ-2-Stecker. Die Ladestation punktet bei der App, Sicherheit und Ausstattung sowie Funktion. Besonders praktisch: Der Commander 2 eignet sich für eine gemeinsame Nutzung. Eine Identifizierung per PIN-Code, RFID-Karte oder über die App macht’s möglich. Weiterer Vorteil: Die Wallbox ist mit einem zusätzlichen MID-Energiezähler kompatibel, um eine automatische Abrechnung des Stromverbrauchs zu ermöglichen. Der Commander 2 bietet eine intelligente Ladelösung mit vielen Sonderfunktionen und ist sowohl privat als auch geschäftlichen einsetzbar. Preis: 1.127 Euro.



Ladezubehör für E-Autos

Um ein Elektroauto laden zu können, benötigt man ein passendes Kabel. Als Standard gelten aktuell Mode 2 und Mode 3. Ein Mode-2-Ladekabel ist die Verbindung zwischen einem Elektroauto und einer normalen Steckdose oder einer CEE-Steckdose. Es wird meist vom Fahrzeug-Hersteller mitgeliefert. Ein Mode 3 Ladekabel dient als Verbindung zwischen E-Auto und Ladestation/Wallbox. Nachfolgend zwei Produktempfehlungen für Mode 3 Ladekabel:

Loonara Ladekabel Typ 2, 22 kW, dreiphasig

Maximale Ladegeschwindigkeit bei jedem Elektroauto oder Plug-In-Hybrid mit Typ 2 oder CCS-Stecker bietet das klimaneutrale Ladekabel 22 kW von Loonara zum Preis von 189 Euro. Und so geht’s: Einfach das E-Auto an die Wallbox oder Ladesäule, Typ 2 Stecker an das Fahrzeug anschließen, fertig. Auf einen Blick:

Typ 2 zu Typ 2

mehr als 10.000 Aufladungen möglich

CO2 neutral und nachhaltig

hoher Schutz gegen Hitze (+50 Grad) Celsius, Kälte (-30 Grad) Celsius, Wasser und Staub

fünf Meter Kabel (andere Optionen verfügbar) mit Transporttasche

Fazit: Das Mode 3 Ladekabel von Loonara ist sicher, langlebig, robust und nachhaltig. Gute Wahl zum fairen Preis.

Typ 2 Ladekabel 22 kW von GreeNewable

GreeNewable setzt beim Thema Elektroauto laden ebenfalls auf Nachhaltigkeit. Das Kabel Typ 2 (dreiphasig) mit einer Leistung von 22 kW ist klimaneutral, zusätzlich pflanzt das Unternehmen für jeden Verkauf einen Baum. Das stahlblaue Ladekabel ist fünf Meter lang (optional auch sieben oder zehn Meter) und kann für alle E-Fahrzeuge mit Typ 2 Stecker eingesetzt werden. Ein Kälteschutz besteht bis minus 25 Grad Celsius, ein Hitzeschutz bis plus 55 Grad Celsius. Das Kabel ist wasserfest sowie schmutz- und staubdicht.



Fazit: Stabiles und zuverlässiges Ladekabel für alle Elektroautos Typ 2. Mit 189 Euro liegt das Produkt im normalen Preissegment.

Zubehör: Adapter für E-Auto Laden

Wenn das E-Auto einen Typ-1-Anschluss hat – meist handelt es sich hierbei um asiatische oder amerikanische Automodelle – , benötigt man einen Adapter, um das Elektroauto laden zu können. Hier zwei Empfehlungen der Redaktion:

Adapter für Ladekabel von Typ 1 auf Typ 2

Mit dem EV-Adapter für Elektrofahrzeuge Typ 1 von EV + Store kann ein E-Auto oder Plug-in-Hybrid an jeder Typ-2-Ladestation oder zu Hause problemlos und sicher laden. Eine Montage oder Installation ist nicht erforderlich. Der Adapter liefert eine maximale Leistung von 7,2 kW und kostet 125 Euro.



K.H.O.N.S. EV Adapter

Ein Elektroauto laden von Typ 1 zu Typ 2 kann man auch mit dem EV-Steckeradapter von KHONS. Er ist handlich und leicht zu bedienen, von -30 Grad Celsius bis +50 Grad Celsius betriebsbereit und kann für fast alle europäischen E-Autos (Ausnahme: BMW, Opel Ampera-e sowie einige Tesla-Modelle) verwendet werden. Der Hersteller gewährt auf den Artikel ein Jahr Garantie und lebenslangen technischen Support. Mit einem Preis von 82,22 Euro ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Wie lange dauert das Laden eines Elektroautos?

Neben der Reichweite zählt in der E-Mobilität die Ladedauer zu den wichtigsten Aspekten. Doch wie schnell kann ein Elektroauto laden? Leider kann diese Frage nicht pauschal beantwortet werden, da die Ladezeit für ein E-Auto von verschiedenen Faktoren abhängt, und zwar

von der verfügbaren Leistung

der Akkukapazität

der Temperatur des Akkus (ein kalter Akku lädt langsamer)

dem Ladezustand der Batterie

Wer das Fahrzeug an der heimischen Schuko-Steckdose aufladen möchte, kann das mit einer maximalen Ladeleistung von 2,3 kW. Der Ladevorgang dauert durchschnittlich acht bis 14 Stunden. An der privaten Wallbox hingegen sind 3,6 kW bis 22 kW möglich. Je nach Größe der Batterie benötigt ein E-Auto dann nur noch zwischen zwei und sechs Stunden für das Aufladen. Zum Vergleich: An einer öffentlichen Ladesäule mit 11 bis 22 kW dauert das Elektroauto laden zwei bis vier Stunden. An einer Schnellladestation mit 50 kW kann das Aufladen in 30 bis 60 Minuten klappen.

Wie teuer ist das Aufladen eines E-Autos?

Die Kosten für das Laden eines Elektroautos hängen von der Art der Ladestation ab. An der normalen Steckdose zu Hause oder an einer Wallbox müssen Sie aktuell mit etwa 37 Cent pro kWh rechnen. Wesentlich günstiger (und umweltfreundlicher) wird es, wenn Sie eine Photovoltaik-Anlage nutzen. Der Preis für selbst produzierten Strom liegt derzeit bei rund fünf bis elf Cent pro kWh.

Was ist induktives Laden?

Beim Parken das Elektroauto laden, ganz ohne Ladestation und Kabel? Oder sogar während der Fahrt? Noch ist induktives Laden in der E-Mobilität Zukunftsmusik, doch die Forschung läuft auf Hochtouren und es gibt bereits beachtliche Erfolge. Bis dahin kommen wir um ein Ladekabel nicht herum.

