Elektroautos erhalten eine staatliche Kaufprämie. Diese beträgt 4000 Euro bei reinen Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen (BEV und FCEV) sowie 3000 Euro bei Plug-in-Hybriden (PHEV). Wir haben alle geförderten Modelle aufgelistet.

Nach langem Hin und Her hat die Bundesregierung vor wenigen Wochen eine Kaufprämie für Elektroautos beschlossen. Doch neben den Stromern profitieren auch Plug-in-Hybride und werden vom Staat mit 3000 Euro gefördert, wenn der Listenpreis nicht über 60.000 Euro netto liegt. Zwar können aktuelle Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid-Antrieb höchstens 50 Kilometer rein elektrisch und somit ohne lokalen CO2-Ausstoß zurücklegen, für viele Autofahrer genügt diese Distanz aber für die tägliche Fahrt zur Arbeit und zurück nach Hause. Wer den Akku über Nacht oder am Arbeitsplatz auflädt, kann auf diese Art und Weise einen Großteil seiner Fahrstrecken ohne Spritverbrauch absolvieren. Und wenn am Wochenende längere Strecken auf dem Programm stehen, liefert der Verbrennungsmotor an Bord die von konventionell angetriebenen Fahrzeugen gewohnte Reichweite. Wie unsere Aufstellung aller vom Staat geförderten Plug-in-Hybride zeigt, müssen die Käufer dabei keineswegs auf sportliche Fahrleistungen verzichten: Fast alle aktuell in Deutschland angebotenen Fahrzeuge mit Verbrennungs- und Elektromotor an Bord haben eine Systemleistung von über 200 PS.

Der günstigste geförderte Plug-in-Hybrid ist der Hyundai Ioniq. Das Auto ist ab 29.000 Euro erhältlich und verfügt über eine elektrische Reichweite von 50 Kilometern bei 141 PS. Einige weitere Modelle sind kaum teurer: Auch VW Golf GTE, Toyota Prius Plug-in, Audi A3 e-tron, BMW 225xe Active Tourer und Mitsubishi Outlander PHEV bleiben unter einem Listenpreis von 37.000 Euro. Bei manchen Herstellern gibt es zusätzlich zur staatlichen Kaufprämie noch eine weitere finanzielle Förderung, diese Angebote sind aber meist zeitlich begrenzt. Das günstigste BEV ist zur Zeit der Citroën C-Zero. Nach Abzug der Prämie ist der Wagen schon für 15.390 Euro zu bekommen und hat laut Hersteller eine Reichweite von rund 150 Kilometern. Die Bundesregierung erwartet sich von der Prämie eine Millionen E-Autos bis 2020.

