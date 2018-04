Auch ein Plug-in-Hybrid ist geplant, der wahlweise mit vier oder sechs Zylindern und 50 Kilometern rein elektrischer Reichweite kommen soll. Ob er – wie geplant – nur in China verkauft wird oder auch in Europa, ist noch nicht entschieden.

Dafür verschmelzen sie die ohnehin schon komplett animierten Anzeigen aus Passat & Co (12 Zoll) mit einem gebogenen 15-Zoll-Bildschrim in der Mittelkonsole und machen mit einem neuen Bediensystem auch noch den letzten Schalter überflüssig.

Die dritte Generation des VW Touareg III (2018) ist das neue Flaggschiff der Marke und erhält Ausstattungsdetails der Luxusklasse. Bei den Motoren kommen vorerst nur V6 zum Einsatz, der Preis für den 3,0-Liter-V6-Diesel mit 286 PS liegt bei 60.675 Euro.

Der VW Touareg III (2018) zum Preis ab 60.675 Euro wird laut Volkswagen-Chef Herbert Diess nicht nur die Spitze der SUV-Offensive vom Autobauer, sondern auch zum neuen Flaggschiff der Marke. Ähnlich wie das vorherige Spitzenmodell Arteon trägt auch das SUV zu einer sichtbaren Erneuerung des VW-Designs bei. Und wen das neue Flaggschiff der Marke an die China-Studie T-Prime Concept GTE erinnern, liegt goldrichtig. Aus dem etwas pummeligen Vorgänger wird durch mehr Schwung im Design und einer dynamisch abfallenden Dachlinie ein schnittiger und scharfer Luxusliner. Trotzdem ist der Touareg im direkten Vergleich mit dem VW Atlas, dem Siebensitzer für die USA, kleiner. Dank des Größenwachstums um acht Zentimeter auf eine Gesamtlänge von 4,88 Metern und vier Zentimetern mehr Breite gibt es aber immerhin 100 Liter mehr Kofferraum. Entwickelt sich der VW Touareg III (2018) optisch recht dezent weiter, tut sich unter dem Blech hingegen eine Menge: Da er in einen neuen Baukasten wechselt, speckt er genau wie sein Plattformbruder Q7 und Bentayga beim Generationswechsel ab. Ganz 106 Kilogramm hat der Touareg verloren.

Preis: VW Touareg III (2018) ab 60.675 Euro

Wo wir schon bei der Technik des VW Touareg III (2018) sind: Zum Einsatz kommt ein neuer, aber weniger aufwendig konstruierter Allradantrieb, das dem SUV im unwegsamen Gelände trotzdem den Weg ebnen soll. Dank drehmomentstarker Motoren bleibt es wie gehabt bei 3,5 Tonnen Anhängelast, neu ist hingegen die Hinterachslenkung, die das Auto spürbar wendiger machen soll. Auch die Antriebstechnik ist neu: Zu Beginn stehen je ein 3,0 Liter großer V6-Diesel und Benziner bereit. Der TDI leistet 286 PS und 600 Newtonmeter, später soll eine 231 PS starke Variante hinzukommen, und der Benziner 340 PS. 2019 ergänzt der aus dem Q7 und Bentayga bekannte, 4,0 Liter große V8-Diesel mit 421 PS und 900 Newtonmetern Drehmoment das Angebot. Auch ein Plug-in-Hybrid für den VW Touareg III (2018) ist geplant, der wahlweise mit vier oder sechs Zylindern und 50 Kilometern rein elektrischer Reichweite kommen soll. Ob er – wie geplant – nur in China verkauft wird oder auch in Europa, ist noch nicht entschieden.

Touareg III (2018) mit riesigem Touchscreen