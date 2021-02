Die Kraft gelangt über eine Achtstufen-Automatik an alle vier Räder, intelligent verteilt von einem Torsen-Mittendifferenzial. Maximal 70 Prozent der Antriebskraft gehen an die Vorderachse, bis zu 80 an die Hinterachse.

Die Wolfsburger enthüllen den VW Touareg R (2020) und zeigen auch den Innenraum. Das Performance-SUV macht mit seinem Hybrid-Antrieb den ersten Schritt in die elektrische Zukunft der Business Unit R​. Das ist der Preis!

Der VW Touareg R gibt zum Preis ab 84.660 Euro (Stand: September 2020) einen Vorgeschmack auf die elektrische Zukunft der vormals als R GmbH bekannten Business Unit R. Schließlich ist die Elektrifizierung der R-Modelle das erklärte Ziel von VW. Die Sportversion des Touareg ist zwar kein rein elektrisches Fahrzeug, jedoch mit einem Plug-in-Hybridantrieb ausgestattet – als erster der R-Abteilung und als dritte Baureihe nach Golf und Passat bei VW überhaupt. Verfügt der aktuell stärkste Touareg über einen 4,0-Liter-V8-TDI mit 422 PS, steigt die PS-Leistung durch die Kombination aus dem 340 PS starken 3,0-Liter-V6 und dem 136 PS starkem Elektromotor auf eine Systemleistung von 462 PS und 700 Newtonmeter (Abgasnorm Euro 6d-Temp). Wem die Daten des VW Touareg R (2020) bekannt vorkommen, hat recht. Schließlich kommt der Antriebsstrang auch beim Cayenne E-Hybrid zum Einsatz. Dieser hat übrigens eine rein elektrische Reichweite von 44 Kilometern und eine Ladezeit zwischen 2,5 und acht Stunden. Mehr zum Thema: Der VW Touareg III im Fahrbericht

Preis & Innenraum des VW Touareg R (2020)