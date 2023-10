Ein paar kleine Updates reichen, um aus dem neuen VW Touareg R Facelift (2023) den allerbesten Volkswagen zu machen. Erste Testfahrt!

Ohne den VW Touareg würde es weder Porsche Cayenne, Audi Q7, noch Lamborghini Urus oder Bentley Bentayga geben. Sie alle folgen der SUV-DNA, die VW mit der ersten Touareg-Generation 2002 zum Leben erweckt hat. Zudem hat er einen über zwei Jahrzehnte währenden Reifeprozess hinter sich und erhält nun ein detailliertes Update, mit dem auch der von uns bei der ersten Testfahrt genutzten VW Touareg R Facelift (2023) zum Abschluss seiner Epoche perfekt in Form ist.

Das VW Touareg R Facelift (2023) im Fahrbericht (Video):

Erste Testfahrt mit dem neuen VW Touareg R Facelift (2023)

VW wäre gut beraten, in jeden VW ein wenig der Touareg-DNA einzupflanzen. Das beginnt bei der Qualität: Dieses SUV ist ein Lehrstück an Verarbeitungsgüte. Während die Brot-und-Butter-Autos des Konzerns unter der Rotstiftabteilung leiden müssen, bekommt das neue VW Touareg R Facelift (2023) eine noch feiner vernähte Lederausstattung und mehr gepolsterte Oberflächen für mehr Abstützkomfort im Kniebereich. Dann wäre da zudem die Bedienung, die in allen anderen neuen Modellen mit teilweise haarsträubender Menüführung und nerviger Steuerung über unbeleuchtete, verzögert regierende Slider für Verdruss sorgt und an den Fähigkeiten der Entwicklungsabteilung zweifeln lässt, während man für den Touareg bereits 2018 das vorbildliche und großflächige Innovision Cockpit mit digitalem Anzeigenverbund entwickelt hat.

Mit seiner klar gegliederten Menüstruktur und intuitiven Bedienung über die großen Schaltflächen des Touchscreen gehört es auch bei der jüngsten Testfahrt zu den funktionalsten Multimedia- und Konnektivitätssystemen überhaupt. Dass VW mit dem Update die Sprachbedienung verbessert hat sowie das Kartenmaterial mit hochauflösenden HD-Kartenmaterial aufwertet und die Smartphone-Integration per Apple CarPlay oder Android Auto nun kabellos abwickelt, nimmt man natürlich gern an.

Die Konkurrenten:

Federungskomfort verdient Bestnote

Das ist aber nicht alles an Veredlung. Neue Dachlastsensoren ermöglichen eine genauere Abstimmung des Fahrstabilitätsprogramms, sodass bei Last auf dem Dach mehr Fahrsicherheit besteht oder ohne zusätzliches Gewicht der Komfort oder die Dynamik zunimmt. Die dadurch breitere Spreizung der Fahrmodi beantwortet VW mit neu abgestimmten Dämpferkennlinien des Luftfederfahrwerks und darauf ausgerichtete steifere Stabilisatoren. Das Resultat: Ein extrem sanfter Abrollkomfort und ein sehr gelassener, aber alles andere als schwammiger Federungskomfort, der nach der ersten Testfahrt mit dem neuen VW Touareg R Facelift (2023) Bestnoten verdient. Zum Gesamtpaket passt der nach wie vor sehr elegant arbeitende Hybrid-Antrieb, der beide Kraftquellen jederzeit exzellent miteinander verbindet.

Technische Daten des neuen VW Touareg R Facelift (2023)

AUTO ZEITUNG 22/2023 VW Touareg R Technische Daten Motoren 3,0-l-V6 + permanenterregte Synchronmaschine Getriebe/Antrieb 8-Stufen-Automatik; Allrad Gesamtleistung 340 kW/462 PS bei 5250-6400 /min Max. Drehmoment 700 Nm bei 1000-3750 /min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4902/1984 (2193)/1693 mm Leergewicht/Zuladung 2393/617 kg Kofferraumvolumen 665-1675 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 5,2 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h Verbrauch auf 100 km 2,1 l S und 23,7 kWh Elektrische Reichweite k.A. Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 93.870 € Marktstart Herbst 2023