Unzureichende Verarbeitungsqualität, zu viel Hartplastik und eine schlechte Bedienbarkeit des Infotainmentsystems – was musste man sich bei Volkswagen in den vergangenen Jahren, wenn auch oftmals zurecht, nichts alles anhören. Dass man in Wolfsburg die Entwicklung und Fertigung herausragender Autos bei aller Kritik dennoch nicht verlernt hat und wie schon ein paar kleine Updates ausreichen können, um aus dem bisher wahrscheinlich besten VW den allerbesten Volkswagen zu machen, zeigt AUTO ZEITUNG-Testchef Michael Godde im Video zum neuen VW Touareg R (2023). Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

